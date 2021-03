Minna Parikan verkkokaupassa myytiin satoja olemattomia kenkiä: "Tällaisten asioiden takia lopetan", sanoo Parikka

Liiketoimintansa lopettavan kenkäsuunnittelija Minna Parikan viimeinen kenkäerä tuli myyntiin helmikuun alussa. Nyt firmassa selvitellään verkkokaupan ongelmia: Siellä on myyty satoja kenkäpareja, joita ei ole.

Parikka kertoo, että ongelmia on ollut Shopify-alustalla, joka on suuri kansainvälinen toimija, ja varastojärjestelmä Dafossa.

Shopifyssa on ilmennyt viive: kun asiakas on mennyt pankkipalveluunsa maksamaan ostostaan, Shopify-sivusto ei ollut varannut tuotetta ja joku muu pystyi ostamaan sen.

Dafossa puolestaan on Parikan mukaan ollut bugi varastoarvoissa.

– Kivijalkaliikkeen ja nettikaupan varastot ovat erilliset, kivijalka on nollattu. Sinne oli kuitenkin ilmestynyt virheellisesti lisävarastoa, Parikka kertoo.

Tästä seurasi, että verkkokaupassa myytiin satoja kenkäpareja, joita ei ollut. Hyvitykset on Parikan mukaan jo tehty asiakkaille.

– Riippuu asiakkaan maksupalveluntarjoajasta, milloin rahat näkyvät pankkitilillä, Parikka kertoo.

Pupukenkiä metsästäneissä on herättänyt närää myös se, että heillä on ollut käsitys, että tilauksia on toimitettu sattumanvaraisessa järjestyksessä.

– Useita kenkiä ostaneiden tilaukset on käsitelty viimeisten joukossa, Parikka valottaa.

Yksittäisiä kenkäpareja ostaneiden tilaukset on käsitelty ensin. Parikan mukaan yrityksellä oli toimitusvaikeuksia. Tuotteita saapui varastolle eri aikaan.

– Siksi tilauksia ei käsitelty tulojärjestyksessä. Jos asiakas oli tilannut useita tuotteita, niitä ei välttämättä kaikkia ollut heti saatavilla.

– Tällaisten asioitten takia lopetan, Parikka viittaa verkkokaupan ongelmiin ja haluunsa tehdä jotain muuta.

Parikka kertoi marraskuussa lopettavansa yritystoimintansa vuodenvaihteessa.

Lisää aiheesta:

Kenkäsuunnittelija Minna Parikka lopettaa, vaikka vuosi on ollut yrityksen tuloksekkain: "Olen miettinyt pitkään, pitäisikö elämässä tehdä jotain muutakin"

Suunnittelija Minna Parikka ostaa vaatteensa nettikaupoista, mutta oman liikkeen sulkemisesta tulikin muistutus kivijalkamyymälöiden merkityksellisyydestä

Pupunkorvia on tehty kymmeniä tuhansia, harvinaisempia valmistettu kymmenen sarjoissa – keräilijät innostuivat Minna Parikan kengistä nettikirppareilla