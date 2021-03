Yrittäjäpariskunta haluaa tehdä design-huonekaluillaan maailmasta paremman paikan – kalusteiden uusi esittelytilakin on kuin taideteos

Kultaa yläkerrassa ja hopeaa alakerrassa. Näin voi tiivistää kuopiolaisen suunnittelu- ja arkkitehtitoimisto Partanen & Lamusuon uuden esittelytilan Kuopion ydinkeskustassa.

Arkkitehti Heikki Lamusuon mukaan kyse on eräänlaisesta testilaboratoriosta, sillä esittelytilan kaikki seinät ovat yksilöllisiä. Lamusuo käsitteli tilan pinnat seinä kerrallaan yhdessä puolisonsa taiteilija Jaana Partasen kanssa.

– Saimme tehtyä erilaista kuvioita ja erilaisia fiiliksiä. Tästä tuli taideteos.

Pariskunnan aiemmin työstämiä kuvioita on esillä esimerkiksi Kuopion yliopistollisen sairaalan Kaarisairaalan julkisivussa. Kyse on lasiseinästä, jossa on suurennettuja mikroskooppikuvia, joita sairaalan henkilökunta ja Itä-Suomen yliopiston tutkijat ovat ottaneet ihmisen sisältä.

Heikki Lamusuon mukaan jokainen esittelytilan seinä on yksilöllinen. Sami Takkinen / Yle

Kalusteista oma mallisto

Nyt valmistunut esittelytila toimii ympäristönä jo aiemmin suunnitelluille teoksille. Kun Partanen ja Lamusuo suunnittelevat julkisia tiloja, he suunnittelevat myös niihin sopivat kalusteet.

Pariskunnan suunnittelemia kalusteita on käytössä esimerkiksi Kuopion yliopistollisen sairaalan aulatiloissa, BioRex-elokuvateatterin tiloissa Porvoossa, Riihimäellä ja Kajaanissa sekä Rissalan lentoasemalla Kuopiossa.

Nyt nämä kalusteet ovat alkaneet elää omaa elämäänsä design-mallistona. Kyse on tavallaan lähikalusteista, sillä ne valmistetaan Pohjois-Savossa, Siilinjärvellä ja Rautalammilla.

Julkisiin tiloihin tehdyt kalusteet soveltuvat suunnittelijoiden mukaan myös yksityiskotiin. Sami Takkinen / Yle

Suunnittelijoiden mukaan lähtökohtana on toiminnallisuus. Silloin johonkin tiettyyn julkiseen tilaan suunniteltu kaluste voi soveltua myös esimerkiksi yksityiskodin olohuoneeseen.

Tarvetta voi olla vaikka pöydälle, jonka korkeutta voi säätää, tai erilaisille istuinryhmille, jotka sopivat erikokoisille ihmisille.

– Pienet naiset ja isot miehet istuvat samalla sohvalla, mutta molemmat istuvat mukavasti, Heikki Lamusuo selittää.

Pariskunta näyttää mallia ja istuutuu itse suunnittelemallaan sohvalle, jossa toinen pääty on toista leveämpi.

Pienikokoiselle Jaana Partaselle kyse on perustavaa laatua olevasta näkemyksestä.

– Me haluamme tehdä tästä maailmasta paremman paikan, pala palalta, niin kalusteissa kuin kaikessa muussakin. Haluamme, että jokainen löytää oman paikkansa, oli sitten minkä kokoinen ihminen tahansa.

Jaana Partanen kertoo olevansa usein koekaniini, kun pariskunta suunnittelee kalusteita erikokoisille ihmisille. Sami Takkinen / Yle

Vastauksia etsitään yhdessä

Partaselle ja Lamusuolle lähtökohtana on yleensä jokin ongelma tai tarve, johon kalusteella pyritään vastaamaan.

Pariskunta pohtii omaa vastaustaan aina yhdessä. Miettiminen alkaa yleensä eläytymisellä ja kuvittelemisella, minkä jälkeen asiasta keskustellaan.

– Ensin on ajatus, sitten puhe, sitten ehkä teksti, ja vasta sen jälkeen ruvetaan piirtämään, Lamusuo kuvaa prosessia.

Partanen puolestaan luonnehtii kalusteen suunnittelua mielenkiintoisena matkana.

– Meillä on siihen kahdet aivot ja kaksi näkökulmaa.

Esittelytilan yläkerran seinissä kimaltelee kulta, alakerrassa puolestaan hopea. Sami Takkinen / Yle

Suunnittelupöydälle myös naulakko?

Esittelytilassa on useita pariskunnan suunnittelemia kalusteita, mutta Lamusuon mukaan niitä on tulossa vielä lisää. Tulossa on myös valaisimia, jotka ovat kuulemma jo suunnitteilla.

Tilassa ei ole kuitenkaan toistaiseksi mitään, mihin satunnainen kävijä voisi laittaa ulkovaatteensa roikkumaan.

Partasen mukaan tarkoitus on katsoa, löytyisikö kullanväriseen esittelytilaan jostain valmis, siihen soveltuva naulakko.

– Todennäköisesti me suunnittelemme myös sen naulakon, hän virnistää.

Esittelytila sijaitsee Kuopion ydinkeskustassa, ja se on ajateltu eräänlaiseksi kaupunkitilan jatkeeksi. Sami Takkinen / Yle

