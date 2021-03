Sanna Kärkkäinen: Rovaniemen MM-rallista jäi kaupunkiin miljoonapotti, postikorttimaiset kuvat Lapista leviävät lähes ennätyslaajalle

Rovaniemen MM-ralli on saanut kehupalautteita niin kuskeilta kuin järjestäjiltä, mutta kaupungin kannalta vielä merkittävämpi saavutus tapahtumalla on sen saama lähes ennätyksellisen laaja medianäkyvyys maailmalla.

Visit Rovaniemen toimitusjohtajan Sanna Kärkkäinen laskee, että MM-rallikansan vierailusta kertyi rovaniemeläisyrittäjille miljoonien eurojen potti. Pelkästään majoitusliikkeissä oli Rovaniemellä noin 2 000 rallivierasta ja majoitusvuorokausia kertyi noin 14 000.

– Jos keskiarvoinen viipymä on ollut noin 7 vuorokautta, osa kaksikin viikkoa, niin kyllä siitä helposti saadaan noin 1,5 miljoonaa pelkästään majoitusmyynnin tuloksi, Kärkkäinen sanoo.

MM-rallin taloudellinen hyöty tuntuu Kärkkäisen mukaan muuallakin: kaupan alalla, erikoispalvelujen tuottajilla ja huoltoasemilla.

Suomen suurimmaksi urheilutapahtumaksi mainitun Jyväskylän MM-rallin kohdalla hyötyjen lasketaan olevan jopa kymmenkertaiset Kärkkäisen mainitsemaan lukuun verrattuna: rallin talousvaikutuksiksi arvioidaan noin 15 miljoonaa euroa vuosittain.

Rovaniemen kaupunki satsasi rallijärjestelyihin veronmaksajien rahoja noin 300 000 euroa.

Rallia varten pystytettyjä rakenteita purettiin maanantaina vauhdilla. Pekka Viinikka / Yle

Vastaavia tapahtumia houkutellaan jatkossakin

Kärkkäisen mukaan Rovaniemen ralliviikonlopusta saama potentiaalinen näkyvyys lasketaan jopa miljardeissa ihmisissä.

– Jos otetaan verrokiksi vuonna 2019 järjestetty Arktisen neuvoston ulkoministerikokous, niin ollaan samantyyppisissä luvuissa. Eli hurja globaali kiinnostus ja näkyvyys.

Ihan puoli maapalloa ei toki ole Rovaniemen rallitapahtumia seurannut, vaan kyse on analyytikkojen laskemasta näkyvyydestä. Kärkkäisen mukaan arvion taustalla on silti ihan todellisia katsojalukuja kansainvälisten mediakanavien pääjulkaisuissa.

Oman lukunsa muodostavat suosittujen rallikuskien ja -tallien somekanavat, joiden välittämät "postikorttikuvat" Lapista ovat tavoittaneet miljoonia silmäpareja. Ne, kuten myös talvisessa rallissa kuvattujen uutismateriaalien tuoma näkyvyys yritetään jatkossa muuttaa matkailijoiksi ja rahaksi.

– Se on meidän seuraava pointti. Kaikki materiaali on käytössä ja sitä halutaan hyödyntää tämäntapaisia tapahtumia ajatellen myös jatkossa, Kärkkäinen sanoo.

Rallikansa kiittelee järjestelyjä

Kansainvälisen autoliiton FIA:n puheenjohtaja Jean Todt lensi Rovaniemelle yksityiskoneella seuraamaan kisoja. Todt ei vielä suostunut lupaamaan, että MM-sarjan kisa ajettaisiin tulevaisuudessakin Rovaniemellä, mutta kehui olosuhteita ja puitteita.

– On vielä ennenaikaista puhua 2022 kalenterista, mutta tämä on ollut hieno tapahtuma ja haluan kiittää järjestäjiä ja kaikkia mukana olleita. Pidän tunnelmasta ja tietysti olosuhteet ovat kauniit, luminen ja jäinen metsä. Tämä on upea tapahtuma, Todt hehkutti.

AKK Sports Oy:n toimitusjohtaja Riku Bitter on erittäin tyytyväinen pika-aikataululla toteutettuun kisajärjestelyyn. Kisan budjetti pysynee ennakoidussa miljoonassa eurossa.

– Tämä on varmaan plus-miinustilanne talouden suhteen. Olemme kiinnostuneita AKK:ssa tämän kilpailun järjestämiseen jatkossakin. Näytöstä se ei jää ainakaan kiinni, toteaa toimitusjohtaja Bitter.

Rallilegenda Ari Vatanen kiitteli Rovaniemen MM-rallin järjestelyjä. Hänen mielestään moni ei ehkä ymmärrä, miten nopealla aikataululla niistä piti tällä kertaa selvitä. Juha Mäntykenttä / Yle

Rallia oli seuraamassa myös pitkän uran politiikassa ja rallissa tehnyt, nykyisin Ranskassa asuva Ari Vatanen. Vatanen kehuu Rovaniemen MM-rallin järjestelyjä ja erityisesti paikallisia ihmisiä.

– Ihmiset eivät ehkä tule ajatelleeksi, mikä valtava työ on tehty muutaman viikon aikana. Nostan hattua järjestäjille ja erityisesti Heikki Poraselle, joka on ollut täällä lähes 50 vuotta Arctic rallyn kilpailujohtajana. Tämä on hänenkin elämäntyölleen kunnianosoitus, Vatanen sanoo.

Teiden korjaus kestää tiistaihin

Sunnuntaina päättynyt MM-ralli saateltiin loppuun rauhallisissa merkeissä. Kansalaiset olivat noudattaneet hyvin poliisin ja järjestäjien ohjeita ja pysyttelivät enimmäkseen poissa erikoiskokeiden varsilta.

Metsähallituksen ja poliisin valvonnassa suurin osa tavatuista kelkkailijoista oli liikkeellä luvallisissa paikoissa. Viranomaiset kuitenkin havaitsivat kymmeniä rikkeitä, joihin jouduttiin puuttumaan.

Myös tieliikenne on MM-ralleista ja hiihtolomaliikenteestä huolimatta sujunut varsin rauhallisissa merkeissä.

Rallierikoiskokeista kärsineiden teiden kunnostuksesta vastaa ralliorganisaatio käyttäen paikallisia yrittäjiä yhteistyössä.

Tiestön palautus alkuperäiseen kuntoon tapahtuu alkaen sunnuntaina illasta heti rallin päättyessä. Järjestäjien edustaja Heikki Isomaa arvioi, että viimeistelytyöt päättyvät tiistain aikana.

