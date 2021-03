Pormestariyllätyksistä mainehaittaa puolueille, mutta kuinka pitkäksi aikaa? Heikki Paloheimo: "Viikko on pitkä aika politiikassa"

Sekä Helsingin kokoomuksessa että Turun vasemmistoliitossa on kiire löytää uudet ehdokkaat pormestariksi.

Pormestariehdokkaan vaihtuminen vain puolitoista kuukautta ennen kuntavaaleja asettaa puolueet hankalaan rakoon. Uuden ehdokkaan pikainen haku on nyt päällä Helsingin kokoomuksessa ja Turun vasemmistoliitossa.

– Poliitikassa puolueille tulee aina silloin tällöin jotain epämiellyttäviä yllätyksiä, joihin joudutaan nopeasti reagoimaan, toteaa valtio-opin emeritusprofessori Heikki Paloheimo.

Kuntavaaleissa mielenkiinto kohdistuu tarjolla oleviin pormestariehdokkaisiin, samaan tapaan kuin eduskuntavaaleissa puolueiden puheenjohtajat ovat potentiaalisina pääministereinä huomion keskiössä.

– Pormestariasian tuominen mukaan kuntavaaleihin muuttaa vaalien tilannetta siten, että jokaisen puolueen osalta katseet kohdistuvat tähän pormestariehdokkaaseen, ihan eri tavalla kuin muihin ehdokkaisiin, pohjustaa Paloheimo.

Pormestariehdokkaan joutuminen turbulenssiin muuttaa Paloheimon mukaan vaaliasetelmia – siis paikkakunnilla, joilla sellainen ylipäätään valitaan.

Helsingin kokoomuksella kiire löytää uskottava ehdokas

Kirsi Pihan ilmoitus vetäytyä Helsingin pormestariehdokkuudesta yllätti täysin kokoomuksen puolueväen viikonloppuna.

Kirsi Pihan ilmoitus teki hyvin näkyväksi kokoomuksessa vallitsevan kahtiajaon. Silja Viitala / Yle

Emeritusprofessori Heikki Paloheimo kuvaa kokoomuksen tilannetta Helsingissä hankalaksi.

Pihan ilmoitus nosti hyvin selkeästi julkisuuteen puolueessa olleen jaon liberaali- ja konservatiivisiipiin. Kannatuksen vuotaminen perussuomalaisten suuntaan synnyttää puolestaan kokoomuksen johdossa huolta kansallismielisen, oikeistolaisen kannattajakunnan kaikkoamisesta.

– Kun kokoomus joutuu hyvin nopealla aikataululla etsimään uutta pormestariehdokasta, kokoomukselle jää jonkinlainen mainehaitta vaaleihin. Toisaalta on mahdotonta sanoa, kuinka kauan tällaiset asiat elävät politiikassa. Viikko on pitkä aika politiikassa, mutta kokoomuksen hankaluus Helsingissä on nimenomaan löytää nopeasti pormestariehdokas, joka olisi uskottava, pohtii Paloheimo.

Helsingin kokoomus aikoo valita pormestariehdokkaansa ensi maanantaina.

Vasemmistoliitto voi selättää kriisinsä Turussa yksituumaisuudella

Vasemmistoliiton Turun pormestariehdokas Sasu Haapanen puolestaan siirrettiin syrjään perjantaina paljastuneiden rikosepäilyjen myötä. Turun Sanomat kertoi Haapasen olevan epäiltynä lapsiin kohdistuneesta seksuaalirikoksesta.

Sasu Haapasen rikosepäily yllätti täysin vasemmistoliiton johdon. Johanna Manu / Yle

Emeritusprofessori Heikki Paloheimo kehuu puolueen tarttuneen asiaan välittömästi, ja poistaneen Haapasen kokonaan myös ehdokaslistoiltaan ja luottamustehtävistä.

– On mahdollista, että tämä kriisi jää taakse melko nopeasti, jos vasemmistoliitto pystyy yksituumaisesti asettamaan uuden ehdokkaan, ja jos asia ei jatka elämistään julkisuudessa. Mutta koskaan ei tiedä.

Paloheimo huomauttaakin, että tällaisten kriisien kehittymistä on mahdoton ennakoida.

– Joillakin ulkopuolisilla voi olla intressi ja keinoja pyrkiä pitämään asiaa julkisuudessa, tässä tapauksessa vaaleihin saakka. Silloin puolueelle tulee selkeästi mainehaitta.

Pormestariehdokkaan taustojen tutkimisessa on Paloheimon mukaan jotain jäänyt tekemättä, kun tällainen yllätys on vasemmistoliitolle tullut.

Hän huomauttaa muitakin nimiä olleen esillä ehdokasta valittaessa, mutta ei osaa arvioida, kuinka paljon Turun vasemmistoliitossa on eriäviä näkemyksiä.

– Jos on eriseuraisuutta pormestariehdokkaan etsimisessä nyt kun vaalit ovat jo lähellä, siitä todennäköisesti tulee lisääntyvä mainehaitta puolueelle. Ensin tämä Haapasen rikostutkinta; jos sen jälkeen tulee vielä jonkinlaista sähläystä pormestariehdokkaan valinnasta, mainehaitta pysyy ilmassa.

Vasemmistolla useita ehdokkaita Turun pormestariksi

Vasemmistoliiton turkulaiset jäsenet ovat kunnallistoimikunnan vt. puheenjohtajan Joonas Jormalaisen mukaan toipumassa ensishokista perjantain uutisen jälkeen.

Haapanen valittiin pormestariehdokkaaksi lokakuussa. Hän oli Jormalaisen mukaan tuttu henkilö omalle väelle, mutta rikosepäily tuli yllätyksenä.

– Vaaleihin valmistautuminen jatkuu normaaliin tapaan. Emme ole lamaantuneita uutisesta. Olemme menossa pystyssä päin täydellä listalla vaaleihin, kertoo Jormalainen.

Kunnallistoimikunta kokoontuu valitsemaan uuden pormestariehdokkaan perjantaina 5. maaliskuuta. Jormalainen ei halua tässä vaiheessa paljastaa ehdokkaiden nimiä. Tämän viikon aikana ehdokkaita etsitään yhä.

Valtuustoryhmän puheenjohtaja Mervi Uusitalo-Heikkinen kertoo, että pormestariehdokkaita on jo useita. Hänen mukaansa kuntavaaliehdokkaat jatkavat omaa vaalityötään normaaliin tapaan.

Muitakin kohuja noussut kuntavaalikevään edetessä

Myös Haapasen tapaukseen napakasti tarttuneen vasemmistoliiton puheenjohtajan, turkulaisen Li Anderssonin oma toiminta on viime aikoina kyseenalaistettu.

Vanhempainvapaalla olevan Li Anderssonin vaalirahoituksesta nousi taannoin pienimuotoinen kohu. Arash Matin / Yle

6 000 euron lahjoituksen viime vaaleissa Anderssonille tehneen yhdistyksen puheenjohtajan tytär nousi poliittiseen huippuvirkaan. Andersson on kiistänyt vihjailut kytkykaupasta.

– Loppujen lopuksi Turun Sanomien uutinen ja sitä seurannut keskustelu jätti täysin avoimeksi, onko siinä jotain erityisen ongelmallista tapahtunut. Ei ollut mitään näyttöä, että olisi jotain kaupankäyntiä, että palkkioksi vaalirahasta joku saa viran, kuittaa Paloheimo.

Alkuvuoden aikana esillä on ollut myös Turun SDP:n pormestariehdokas Aki Lindén. Hänen aiempaa toimintaansa hankintapäätöksissä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin johtajana on arvosteltu.

Turun pormestariksi SDP:n ehdokkaana oleva Aki Lindén on ollut esillä toimistaan HUSin johtajana. Yrjö Hjelt / Yle

Emeritusprofessori Heikki Paloheimo muistuttaa, että naapuripuolueilla riittänee intoa huolehtia, etteivät äänestäjät unohda vaali-iltaan mennessä pormestariehdokkaiden ympärille nousseita kohuja.

– Tämä on osa poliittista toimintaa, negatiivista kampanjointia, joka on vuosikymmenien mittaan tullut politiikkaan. Toiset puolueet pyrkivät pitämään yllä negatiivisia asioita, jotka liittyvät jonkun puolueen ehdokkaaseen.

