Kuntosalit rajasivat treenaajat kymmeneen, mutta huomenna kaikki voi taas muuttua – Elixian maajohtaja: "Vaikutukset liiketoimintaan ovat dramaattiset"

Osa kuntosaleista on jo sulkenut ovensa määräajaksi koronatilanteen vuoksi, mutta jotkut yrittävät vielä sinnitellä yhä tiukentuneiden rajoitusten puristuksessa.

Kuntosaliketju Elixian tilanne alkaa maajohtaja Jussi Raidan mukaan olla epätoivoinen.

– Vaikutukset liiketoimintaan ovat dramaattiset. Ilmeisesti yritykset eivät ole tasa-arvoisessa asemassa nykyiselle hallitukselle ja korvauksia jaetaan eri säännöin.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston perjantaisen päätöksen mukaan esimerkiksi yksityisillä kuntosaleilla saa olla vain kymmenen aikuista asiakasta samaan aikaan yhdessä tilassa.

Etelä-Suomen avin päätös Avi päätti 26.2., että monissa yleisissä tiloissa saa olla enintään 10 ihmistä kerrallaan lukuun ottamatta henkilökuntaa

Päätös ei koske vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneitä lapsia

Ohjeistus koskee Espoon, Helsingin, Järvenpään, Kauniaisten, Keravan, Kirkkonummen, Sipoon, Tuusulan ja Vantaan kuntia

Päätös on voimassa 1.–14.3.

Yrityksissä on mietitty viikonlopun yli, miten nykyisten sääntöjen kanssa toimitaan Etelä-Suomen avin päätöstä koskevilla alueilla.

– Se on ollut henkilökunnan osalta haaste, onko lomautusilmoitus voimassa vai ei. Myös asiakkaat ovat ihmetelleet, menevätkö salit kiinni, sanoo Fressin toimitusjohtaja Hannu Välikoski.

Huomenna tilanne voi taas muuttua.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto ovat olleet eri mieltä siitä, miten yksityisiä kuntokeskuksia tulisi kohdella tartuntatautilain nojalla.

Tänään maanantaina pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi tiedotustilaisuudessa, että asiaan saadaan selvyys tämän päivän aikana, ja siitä tiedotetaan huomenna tiistaina.

– Todennäköisesti päätös on, että salit laitetaan kiinni, jos jotain muutoksia tulee, Välikoski arvelee.

Kuntosaleille pitää nyt varata aika

Kuntosaliketju Elixiassa oli juuri päätetty ottaa käyttöön ajanvarausjärjestelmä, jonka kautta kymmenen ihmistä voi varata 55 minuutin pituisen ajan salille.

Ryhmäliikuntatunnit on peruttu. Lastenhoitopalvelut, suihkut ja saunat on suljettu. Pukuhuoneissa osa kaapeista on poistettu käytöstä, jotta ihmiset eivät olisi liian lähellä toisiaan. Asiakkaita ohjeistetaan säilyttämään kahden metrin turvaväli ja puhdistamaan laitteita desinfiointiaineella. Osa lämmittelylaitteista on poistettu käytöstä.

Fressin Espoonlahden salilla laitteissa on tarjolla käsidesiä. Matti Myller / Yle

Samantyyppisiin ratkaisuihin on päädytty myös Kuntoklubi Foreverin ja Fressin saleilla. Näiden ketjujen ryhmäliikuntatunteja ei olla lopetettu, mutta osallistujamäärä sekä tunneille että kuntosaleille rajataan varausjärjestelmän avulla kymmeneen henkilöön.

– Jos on tehnyt netissä varauksen, järjestelmä reagoi ovella, kun tarjoaa korttia, jos varaus on voimassa, Välikoski kertoo.

Fressin henkilökunta myös valvoo asiakasmäärää. Jos asiakas tulee salille ilman varattua aikaa, hänelle voidaan langettaa kahdeksankymmenen euron tarkastusmaksu.

Jotkut salit ovat kuitenkin jo sulkeneet ovensa maaliskuun puoleen väliin saakka.

Tähän ratkaisuun on päätynyt esimerkiksi Fitness24Seven Helsingin, Vantaan, Espoon, Järvenpään ja Tuusulan kuntosaleilla.

