Aluehallintovirasto: Kuntosalikiistassa kyse ennen kaikkea kansalaisten oikeusturvasta – haluaa vain välttämättömät rajoitukset käyttöön

Pääministeri Sanna Marin (sd.) on pyytänyt kansalaisilta ja yrittäjiltä anteeksi sitä, että eri tahoilla on ollut erilaisia käsityksiä tartuntatautilain tulkitsemisesta muun muassa liikuntapaikkojen sulkemisen osalta.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) sekä Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi) tulkitsevat eri tavalla sitä, miten yksityisiä kuntokeskuksia tulisi kohdella uuden tartuntatautilain nojalla. Ministeriön tulkinnan mukaan yksityiset kuntosalit pitäisi sulkea kokonaan, avi pitäisi ne auki rajoittaen kävijämäärää kymmeneen henkeen.

STM ja avi ovat tänään maanantaina etsineet yhteistä laintulkintaa. Etelä-Suomen avin terveydenhuoltoyksikön päällikkö Mikko Floréen sanoi Ylelle, että aamupäivän neuvotteluissa ei päästy ratkaisuun, mutta neuvotteluja käytiin hyvässä hengessä.

– Olemme sopineet, että aluehallintavirastot jatkavat keskenään keskustelua sen osalta, mitä ministeriön näkemyksenä kuulimme. Samanaikaisesti ministeriö valmistelee aville kirjallista ohjeistusta tartuntalain uusien pykälien tulkintaan ja soveltamiseen liittyen, Floréen sanoi.

Floréenin mukaan asiasta tiedotetaan lisää huomenna tiistaina. Keskustelujen sisältöjä hän ei tarkemmin avannut. Myös STM:stä kerrotaan Ylelle, että asiasta kerrotaan enemmän vasta huomenna.

Kyse on kuitenkin kansalaisten oikeusturvasta, sanoo Floréen.

– Tällaisessa tilanteessa toteutamme vain niitä toimenpiteitä, mitkä ovat välttämättömiä. Olemme tehneet hyvin tarkan arvioinnin avissa sen suhteen, että mikä tässä tilanteessa on oikeasuhtaista ja mikä on välttämätöntä. Ministeriöllä on ollut mahdollisesti vähän erilainen ajatus tämän asian suhteen.

Asia avin päätösvallassa

Aiemmin päivällä järjestetyssä hallituksen tiedotustilaisuudessa Marin pahoitteli viranomaisten tulkintaerojen aiheuttamaa epävarmuutta.

– Kansalaisten näkökulmasta ja yritysten näkökulmasta on tietenkin kohtuutonta, että eri tahoilla on erilaisia käsityksiä lainsäädännön tulkitsemisesta. Tältä osin pyydän anteeksi kaikilta heiltä, jotka joutuvat elämään epävarmuudessa sen vuoksi, että on tulkintaerimielisyyttä, Marin sanoi.

Marinin mukaan asiaan saadaan selvyys vielä tämän päivän aikana. Päätöksistä kuitenkin kerrotaan vasta huomenna tiistaina.

Marin painotti iltapäivällä, että asia on avin päätösvallassa.

Etelä-Suomen avi ja ministeriö ovat olleet erimielisiä siitä, miten tartuntatautilain pykälää 58 g (siirryt toiseen palveluun) pitäisi tulkita asiakas- ja osallistujatiloja koskevien rajoitusten suhteen.

Ministeriön tulkinta laista on, että sen pohjalta voitaisiin sulkea sisätilat, joissa tavanomaisesti on tai voi olla yli 10 henkeä. Avin tulkinnan mukaan tilat saavat olla auki, jos toimintaa rajoitetaan enimmillään 10 henkeen. Rajatuissa ulkotiloissa sulkumääräys koskee yli 50 hengen tiloja.

Ennen kaikkea kiista on koskenut yksityisiä kuntosaleja.

– Tämä ei ole sopimuskysymys vaan tämä on absoluuttisen oikean ratkaisun etsimistä. Kyse ei ole kompromissista vaan teemme sillä tavalla kuin mitä laissa lukee ja millä tavalla sitä tulee tulkita, Floréen tiivistää.

Kiista on koskenut ennen kaikkea Etelä-Suomen avia. Lain tulkinta tulee kuitenkin olemaan kaikkien aluehallintovirastojen yhteinen.

Etelä-Suomen avin päätökseen pohjautuvat rajoitukset ovat voimassa tästä päivästä alkaen. Perjantaina annettu päätös on voimassa maaliskuun 14. päivään saakka, ellei avi anna asiasta uutta päätöstä.

