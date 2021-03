Perussuomalaisten lempiteemat maahanmuutto ja ympäristö jakavat kokoomusta – piirijohtajien mukaan suuria linjaeroja ei ole

Kokoomuslaisia jakavat entistä enemmän maahanmuutto ja ympäristöasiat. Kokoomuksen piirien puheenjohtajien mielestä puolueessa ei kuitenkaan ole uusia jakolinjoja, on vain näkemyseroja. Yle tavoitti kaikkien 13 kokoomuspiirin puheenjohtajat.

Kokoomuksen jakolinjoista alettiin keskustella, kun puolueen pormestariehdokkaaksi valittu Kirsi Piha vetäytyi yllättäen kisasta. Pihan mukaan kokoomuksessa on tällä hetkellä arvojen kirjo, jota hänen voisi olla vaikea edustaa pormestariehdokkaana. Piha oli päätynyt kiistelyihin Twitterissä myös oman puolueen edustajien kanssa.

– Meillä on ollut aina konservatiivisempi ja liberaalimpi siipi, ja ne ovat aina mahtuneet tähän puolueeseen. Nyt se ehkä näkyy enemmän sosiaalisen median keskusteluissa, sanoo Hämeen kokokoomuksen puheenjohtaja Miia Antin.

– Jako konservatiiveihin ja liberaaleihin, onko se vähän vanhakantaista? Meillä on paljon keskitien kulkijoita. Kaikkien pitää olla uudistuskykyisiä, vaikka perusarvot olisivat konservatiivisia, sanoo Kaakkois-Suomen kokoomuksen puheenjohtaja Jussi Virsunen.

– Näkemyserot pääsevät joskus somekuohuntana esille ja tässä se nyt ehkä meni yli äyräiden. Kielenkäyttö olisi voinut olla kohtuullisempaa. Siellä oli jäsenistöäkin mukana, sanoo yhden piirin vetäjä.

Ympäristöasioissa kiistaa herättävät kokoomuksessa ainakin turpeesta luopuminen ja ilmastotoimien nopeus. Maahanmuutossa on eri näkemyksiä turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta.

Kirsi Pihan vetäytyminen pormestarikisasta herätti keskustelun kokoomuksen jakolinjoista. Silja Viitala / Yle

Heikko gallupmenestys tuskastuttaa ja lisää kuohuntaa, Pirkanmaan piirin puheenjohtaja Aleksi Jäntti arvelee.

Toisaalta keskustelua linjauksista pystytään joidenkin mielestä käymään oppositiossa vapaammin ilman hallitusyhteistyön vaatimia kompromisseja.

Puolueen jakolinjoista puhutaan enemmän Helsingissä, vaikka niitä löytyisikin ympäriinsä eri piireistä.

Turun yliopiston poliittisen historian professori Vesa Vares arvelee, että piireissä korostuu käytännöllisyys.

– Siellä harvemmin ryhdytään käymään korkealentoista arvopohjakeskustelua. Piireissä ei myöskään kamppailla julkisuudesta ja puolueen johtopaikoista.

Perussuomalaiset nousi oikean laidan uhaksi

Vareksen mukaan kokoomus ei ole entistä jakautuneempi. Puolueessa on aina ollut liberaalit ja konservatiivit.

– Tilanne on nyt vain huomattavasti vaikeampi, koska oikealla laidalla on kilpailija, joka on selvästi menestyksekkäämpi ja uskottavampi kuin mikään aiempi.

Vares muistuttaa, että kokoomus on ollut kaksissa eduskuntavaaleissa perussuomalaisia pienempi puolue. Aikaisemmin kokoomus saattoi luottaa siihen, ettei oikealla ole uskottavaa haastajaa. Vaihtoehdon puutteessa myös tyytymättömät konservatiivit äänestivät kokoomusta.

Aiemmin kokoomus haki uusia ääniä ja yhteistyökumppaneita poliittisesta keskustasta ja myöhemmin sosiaalidemokraateista.

Nyt puolueessa on Vareksen mukaan selkeitä erimielisyyksiä siitä, pitäiskö oppositiosta pyrkiä pois korostamalla yhteistyöhalua keskustaan ja sosiaalidemokraatteihin päin vai pitää vaihtoehtona porvarillista hallitusta vaikka tiedetään, että sitä ei voi syntyä ilman perussuomalaisia.

– Ne jotka ajavat yhteistyötä keskustan ja sosiaalidemokraattien suuntaan eivät halua pitää porvarihallitusta näkyvänä vaihtoehtona, koska silloin saatetaan ajaa keskustaa ja vasemmistoa entistä enemmän toistensa syliin.

Pihan toiminta herättää ihmetystä

Pormestarivalinnan kiemuroita pidetään maakunnissa pääkaupungin sisäisenä asiana. Kirsi Pihan vetäytyminen pormestarikisasta ihmetyttää kuitenkin joitakin piirijohtajia.

– Jos asetutaan pormestariehdokkaaksi, pitää kestää erilaisia näkökulmia, Kaakkois-Suomen Jussi Visunen sanoo.

Hänen mukaansa sosiaalinen media on väärä paikka käydä puolueen sisäistä keskustelua. Viisainta on olla ainakin provosoitumatta.

– En tunne yksityiskohtia, mutta pidän Pihan perusteluja köykäisinä, sanoo Pirkanmaan piirin puheenjohtaja Aleksi Jäntti.

Hän muistuttaa, että puolueessa asemaan vaikuttaa esimerkiksi saatu äänimäärä. Pihalla ei ollut taustalla viimeaikaisia vaaleja, mutta saamalla hyvän äänimäärän kuntavaaleissa Piha olisi voinut saada vahvan mandaatin.

Oikealla laidalla maahanmuuttokritiikkiä

Maahanmuuttoon suhtautuminen on tullut monien puolueiden linjauksiin selkeästi vasta vuoden 2015 suuren pakolaismäärän jälkeen.

Kokoomus on linjannut Suomen tarvitsevan lisää työperäistä maahanmuuttoa. Sen sijaan humanitääriseen maahanmuuttoon suhtautumisessa on erimielisyyttä.

– Puolueen oikealta laidalta varmaan löytyvät ne kaikkein maahanmuuttokriittisimmät, mutta jako oikeaan laitaan ja muihin olisi olemassa muidenkin arvopohjaisten kysymysten pohjalta, Vares sanoo.

Helsingin Sanomat uutisoi kokoomuksen omasta selvityksestä, jonka mukaan puolueessa on luultua enemmän konservatiiveja kun taas liberaalien ja vihervasemmistoon kallellaan olevien kannattajien määrä onkin vastaavasti pienempi (siirryt toiseen palveluun).

Vareksen mukaan on selvä syy siihen, miksi julkisuudessa liberaalien osuus usein ylikorostuu.

– He ovat se kaikkein yhteistyökykyisin osa muihin puolueisin päin. Heitä on herkästi valittu johtopaikoille. He eivät herätä vastustusta puolueen sisällä eivätkä myöskään muiden puolueiden piirissä.

Toisaalta konservatiivinen tyytymättömyys ei niin usein tule pinnalle.

Konservatiivit ja liberaalit eivät puolueessa muodosta selkeitä blokkeja, vaan osa voi liukua akselilla päästä toiseen aiheen mukaan. Asiatkaan eivät jakaudu arvokentälle selkeästi.

– Aikanaan se, että kokoomus lähti hakemaan Euroopan unionin jäsenyyttä, oli osalle hyvin liberaalia. Tänä päivänä se on esimerkiksi sitä, että uskotaan, että ilmastonmuutoksen torjunnassa teknologinen kehitys on avainasemassa, Miia Antin sanoo.

Hänen mukaansa kokoomuksen konservatiivisuuteen kuuluu arvostaa muun muassa laillisuutta, oikeudenmukaisuutta ja instituutioita kuten poliisia, oikeuslaitosta ja toimivaa demokratiaa.

Petteri Orpon asemaan vaikuttaa menestys kuntavaaleissa. Jussi Nukari / Lehtikuva

Orpon asema ei heilu Helsingin takia – vaalit näytön paikka

Piirijohtajien mielestä kompurointi Helsingin pormestariehdokkaan löytämisessä ei kaadu puheenjohtaja Petteri Orpon niskaan. Sen sijaan kuntavaalit ovat eri asia, niissä mitataan puheenjohtajan kyvyt.

– Orpolla ei saisi mennä vaaleissa kovin huonosti tässä tilanteessa, Vesa Vares sanoo.

Petteri Orpo on maanantai-illan A-studiossa klo 21 keskustelemassa kokoomuksen tilanteesta.