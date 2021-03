Kun ihminen putoaa jäihin, kehossa käynnistyy nopeasti monta vaarallista muutosta – Lämpökameran kuva havainnollistaa, miten ihmisestä karkaa lämpö hyiseen veteen

Alkuvuonna 2021 on jo hukkunut kymmenkunta ihmistä. Pelastamisessa taistellaan aikaa ja hypotermiaa vastaan.

Länsi-Suomen merivartiosto julkaisi Twitter-tilillän helmikuussa 2021 kuvan, joka näyttää kuinka voimakkaasti jäihin pudonneen kehosta karkaa lämpöä ympärillä olevaan veteen.

Kuva on otettu lämpökameralla varustetulla dronella meripelastusharjoituksessa, jossa treenattiin jäihin tippuneen etsintää ja pelastamista.

Näin paljon ihmisestä poistuu lämpöä ympäristöön hänen tippuessa talviseen mereen. Kuva on otettu merivartioaseman meripelastusharjoituksesta, jossa harjoiteltiin jäihin tippuneen etsintää ja pelastamista sekä jäistä pelastautumista. Lämpökamerat ovat tehokas apu etsinnöissä. pic.twitter.com/kUK3o03vVG — Merivartiosto - LSMV (@meriraja) 21. helmikuuta 2021

Avantoon joutuneen pää näkyy punaisena lämpöpisteenä, kehosta veteen poistuva lämpö puolestaan oranssinkellertävänä värinä. Sitä on laajalti avannossa olevan ympärillä.

Jäähtyminen alkaa minuuteissa veteen joutumisen jälkeen.

Paksu vaatetus hidastaa lämmön karkaamista. Ruumiinlämmön laskuun vaikuttaa myös paino eli tukeva ihminen jäähtyy hoikkaa hitaammin. Myös sääolosuhteilla on merkitystä.

"Sormiin ja jalkoihin iskee armoton kipu"

Yhtäkkinen jäiseen veteen joutuminen on elimistölle valtava shokki. FinnHEMS:in Oulun lääkärihelikopteritukikohdan vastuulääkäri Lasse Raatiniemi kuvailee tilaa stressihormonien myrskyksi, joka on suuri rasite sydämelle.

– Kun joutuu kylmään yhtäkkiä, ihminen alkaa huohottaa ja hengittää todella nopeasti, Raatiniemi kuvailee. Samaan aikaan pään pitäisi pysyä "kylmänä", jotta voi voi toimia oikein ja säästää voimia.

Ihon kylmäreseptorit reagoivat lämpötilan laskuun, ja kylmän tunne käynnistää elimistön puolustusmekanismit turvaamaan tärkeimpien elinten lämpötilan.

Ihmisen pelastusta jäälohkareiden seasta. Merivartiomestari Toni Haapaniemi (keskellä tummissa vaatteissa) pitämässä pelastusharjoitusta helmikuussa 2021. Kuvattu Porin merivartioaseman dronella. Länsi-Suomen merivartiosto

Keho hakee lämmönsäästöä heikentämällä ääreisverenkiertoa.

– Sormiin ja jalkoihin iskee armoton kipu, eikä pysty enää tekemään mitään hienomotorisia juttuja, kun on niin jäässä, Raatiniemi sanoo.

Sama tapahtui hänelle itselleen, vaikka hänellä oli pelastusharjoituksessa hyisessä tunturijärven vedessä kelluntapuku yllään.

Syke ja hengitys hidastuvat

Pinnalla pysyminen antaa enemmän aikaa selvitymiseen. Jos avannosta ei pääse millään omin avuin ylös, tärkeintä on liikkua mahdollisimman vähän ja huutaa tai hälyttää apua.

– Pidä kainalot ja reidet suljettuina, hidasta kylmän veden vaihtuvuutta ympärillä, neuvoo Porin merivartioaseman merivartiomestari Toni Haapaniemi.

Jos veteen joutuneella on kelluntahaalari tai jopa pelastusliivit yllään, Lasse Raatiniemi opastaa pitämään raajat lähellä vartaloa tai olemaan sikiöasennossa. Myös se hidastaa lämmön häviämistä.

Jäihin pudonneen pelastaminen on taistelua aikaa vastaan.

Lihasten, aivojen ja sisäelinten toiminta alkaa kylmän edetessä hidastua ja seuraukset ovat vakavat.

– Syke ja hengitys hidastuvat ja ihminen muuttuu apaattiseksi. Hänelle voi myös tulla tarve riisua vaatteitaan pois, Raatiniemi kertoo.

Vastuulääkäri Lasse Raatiniemi kehottaa ottamaan käyttöön 112-sovelluksen, jonka avulla pelastajille saa annettua mahdollisimman tarkasti koordinaatit. FinnHEMS

Lopulta jäähtyminen johtaa tajunnan menetykseen.

Alle 28 asteen ruumiinlämpötila tarkoittaa vaikeaa alilämpöisyyttä. Keskivaikeasta puhutaan 28-32 asteilla ja lievästä alilämpöisyydestä, kun ruumiinlämpö on 32-35 astetta.

Liikuta varoen, pidä makuuasennossa

Merivartiosto harjoittelee säännöllisesti jäihin pudonneiden pelastamista erilaisissa olosuhteissa. Silti jää voi yllättää todellisessa tilanteessa.

– Ei päästäkään kävelemään lähelle, vaan pitää esimerkiksi rämpiä sohjossa pelastuslautan kanssa kymmeniä metrejä, Haapaniemi kertoo.

Pelastamisessa käytetään apuvälineinä esimerkiksi lauttaa, narua, naskaleita ja pelastuslenkkejä. Länsi-Suomen merivartiosto

Avuntarvitsija voi olla isojen jäälohkareiden joukossa, sohjoisessa avannossa tai isommassa avovesialueessa. Pelastaja etenee vedenvaraan joutunutta kohti narun kanssa, toinen varmistaa narun toisessa päässä.

Kun jäihin pudonnut saadaan ylös, häntä on liikutettava mahdollisimman varovasti. Vaikeasti hypoterminen on kuljetettava makuuasennossa, ettei kylmä veri lähde liikkeelle.

– Se saattaisi aiheuttaa keskeisten elimien lämpötilan laskua ja rytmihäiriöitä. Jos potilas on elottoman tuntuinen, toimitaan hätäkeskuksen ohjeiden mukaisesti. Jos elottomuus on varmistettu, on varauduttava pitkäänkin elvytykseen, Raatiniemi sanoo.

Hypotermiapotilaalta ei välttämättä pystytä riisumaan paikan päällä märkiä vaatteita pois. Ruumiinlämmön laskemista voidaan yrittää pysäyttää huovilla tai peitoilla. Toni Haapaniemen mukaan heillä on tällaisissa tehtävissä aina mukana pelastettaville puettavia hypotermiapusseja.

– Jos potilaalla on erittäin vaikea alilämpöisyys ja esimerkiksi sydän pysähtynyt, häntä voidaan lämmittää yliopistosairaaloissa sydän-keuhkokoneen avulla, kertoo Raatiniemi

"Jopa 13 asteinen saatu pelastettua"

Vastuulääkäri Lasse Raatiniemi ja merivartiomestari Toni Haapaniemiovat töissään pelastaneet hypotermisia ihmisiä. Molempien kohdalle on osunut sekä onnellisia että kyyneliin päättyneitä tarinoita.

FinnHEMS:in lääkärihelikopterin Oulun tukikohdassa on helmikuussa 2021 kuunneltu norjalaisen yliopistotutkijan koulutusta hypotermiasta. Terveiset naapurimaasta ja maailmalta ovat kannustavia.

– Erittäin vaikeasta alilämpöisyydestä kärsivä potilas on sydänpysähdyksestä ja hyvinkin pitkästä viiveestä huolimatta selvinnyt. Maailmanlaajuisesti kuvataan, että jopa 13 asteinen henkilö on saatu pelastettua ja lämmitettyä.

Se antaa toivoa työhön.

