7-vuotias erityislapsi on odottanut tukiperhettä jo puolet elämästään – äiti: "Kuinka väsyneiksi vanhemmat pitää ajaa, että apua saa?"

Pulaa tukiperheistä on etenkin erityislapsilla. Monet vanhemmat kaipaavat kipeästi edes pieniä hengähdystaukoja.

Turkulainen Laura elää kaksin 7-vuotiaan lapsensa kanssa. Hän on erityislapsi: lapsella on diagnosoitu ADHD ja autismin kirjo.

Laura ei halua esiintyä jutussa omalla nimellään, sillä hän haluaa suojella lastaan.

Perhe lähti etsimään lapselle tukiperhettä ensimmäistä kertaa vuonna 2017. Laura tiesi, että sellaista voisi olla vaikea saada – varsinkin, kun lapsella oli erityisiä tarpeita. Laura halusi kuitenkin yrittää, sillä vaativa lapsi kuormitti omaa jaksamista ja hän kaipasi hengähdystaukoa. Kaikki aika työpäivien jälkeen kun kului tiiviisti lapsen kanssa.

– Arkemme kulkee aina tietyn kaavan mukaan, mikä on aika yleistä erityislapsiperheessä. Se kuormittaa vanhempaa enemmän kuin arki, joka pyörii luonnollisesti eteenpäin, Laura kuvailee.

Tukiperhettä ei kuulunut pitkään aikaan, eikä sitä ole löytynyt vieläkään. Pari kertaa perhettä on jo lupailtu, mutta syystä tai toisesta asia ei ole koskaan edennyt loppuun asti.

Selkeää syytä pitkään odotusaikaan Laura ei ole saanut. Osansa on todennäköisesti sillä, että lapsi on erityislapsi.

– Jossain kohtaa sanottiin, että perheet ovat hirveän aktiivisia eikä lapseni välttämättä sovellu sellaiseen perheeseen.

Odottaminen turhauttaa ja surettaa. Tuntuu epäreilulta, kun vertaistukiryhmissä kerrotaan, miten osa lapsista löytää tukiperheen muutamissa kuukausissa.

– 3,5 vuotta on hurjan pitkä aika. Tuntuu nurinkuriselta, että luvataan paljon, mutta mitään ei pystytä toteuttamaan. En tiedä millainen perheemme tilanteen pitäisi olla, jotta tukiperhe löytyisi. Kuinka väsyneiksi vanhemmat pitää ajaa, että apua saa?

Tukiperhe auttaa sekä lasta että vanhempia

Tukiperhettä haetaan kunnan sosiaalipalveluiden kautta ja perheistä on kova pula. Esimerkiksi Turussa tukiperhettä jonotti helmikuussa noin 80 perhettä.

Kunnat voivat hankkia tukiperheitä monia eri väyliä pitkin, mutta iso osa palveluista ostetaan kolmannelta sektorilta.

Yksi suurimmista ja pitkäaikaisimmista tukiperheiden kouluttajista on Pelastakaa Lapset ry. Järjestön kautta saatu tukiperhe on tällä hetkellä noin 900 lapsella. Jonossa on suunnilleen saman verran lapsia.

Pelastakaa Lapset ry:n aluetoiminnan johtaja Kristiina Mattinen kertoo, että tukiperheiden kysyntä on jatkuvasti suurta.

– Usein on kyse yksinhuoltajasta, joka hakee tukea arkeensa. Taustalla saattaa olla avioeroa tai toisen vanhemman kuolemaa tai muusta syystä sellainen tilanne, että läheiset eivät ole perheen arjessa mukana, Mattinen sanoo.

Viime vuonna julkaistun väitöstutkimuksen mukaan tukiperhe auttaa sekä lasta että vanhempia. Lapselle se tarjoaa uusia ihmissuhteita ja virikkeitä, vanhemmalle hengähdysaikaa ja kasvatuskumppanuutta.

Tukiperheiden tarve on ollut vuosien aikana tasaista, mutta viime aikoina hakijoiksi on tullut entistä enemmän lapsia, joilla on erityistarpeita. Heillä ei kuitenkaan ole välttämättä diagnoosia.

Mattinen kertoo, että noin 10 prosenttia tukiperheissä käyvistä lapsista on tällä hetkellä ammatillisessa tukiperheessä. Se tarkoittaa perhettä, jolla on sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammatillista osaamista.

– Jonossa on nykypäivänä yhä enemmän erityistarpeisia lapsia, jotka hyötyisivät ammatillisesta tukiperheestä. Niistä on erityisesti pulaa.

Samaa kertoo myös SOS-lapsikylän tukiperhepalvelun projektipäällikkö Johanna Virtanen. Ammatillisten tukiperheiden tarve on kova.

– Tukiperheiden tarve on kasvanut, mutta ilahduttavasti tukiperheeksi haluavia on myös entistä enemmän. Edelleen kuitenkin todella moni tukiperheen tarpeessa oleva lapsi jää vielä ilman tukiperhettä, Virtanen sanoo.

Hänen varovaisen arvionsa mukaan Suomessa tuhannet lapset ovat tällä hetkellä tukiperheen tarpeessa.

Nopeimmat saavat tukiperheen viikoissa

Sekä Kristiina Mattinen Pelastakaa Lapset ry:stä että Johanna Virtanen SOS-lapsikylästä myöntävät, että tukiperheen löytymisessä voi joskus mennä kauan. Kunkin lapsen ja hänen perheensä tarpeet ovat yksilölliset, eikä sopivaa perhettä välttämättä löydy hetkessä. Myös sijainti vaikuttaa. Toisille lapsille perhe taas löytyy hyvinkin nopeasti.

– Lapsen haastavuus, oireilu ja diagnoosit määrittävät pitkälle sen, kuinka kauan tukiperhettä joutuu odottamaan. Tukiperhettä voi pahimmillaan joutua odottamaan kaksikin vuotta eikä kaikille lapsille valitettavasti löydy ollenkaan tukiperhettä, sanoo puolestaan sosiaaliohjaaja Satu Kivelä Turun kaupungin perhe- ja sosiaalipalveluista.

Uusia perheitä onneksi tulee koko ajan, ja heitä on päästy kouluttamaan myös viime aikoina. Esimerkiksi Pelastakaa lapset ry:ssä virtuaalivalmennukset ovat taanneet sen, ettei tukiperheiden koulutus ole jäänyt koronasta kiinni.

Kristiina Mattinen kertoo, että tukiperheenä toimiminen on usein hyvin antoisaa myös tukiperheelle. Toisaalta se vaatii sitoutumista.

– Haluamme tarjota lapsille turvallisia ja pitkäkestoisia ihmissuhteita. Parhaimmillaan ne jatkuvat virallisen tukisuhteen päättymisen jälkeenkin.

Tukiperhettä 3,5 vuotta odottanutta turkulaista äitiä tilanne alkaa jo välillä vähän naurattaa. Odotusaika tuntuu niin epätodellisen pitkältä. Paula Collin / Yle

Turkulainen Laura toivoo, että heille vielä jossain vaiheessa löytyisi tukiperhe. Sen rooli jaksamisen kannalta olisi merkittävä.

– Olisi ihan hirveän ihanaa lähteä vaikka johonkin keikalle kuuntelemaan livemusiikkia tai tapaamaan ihmisiä. Ettei elämä olisi pelkästään sitä erityislapsiarkea. Tällä hetkellä on vain pakko jaksaa, mutta on sellaisia päiviä, kun ei pyjamaa jaksa vaihtaa pois.

Laura muistuttaa, että tukiperheeltä ei vaadita ihmeitä. Tärkeintä on olla lapsen arjessa mukana, lähteä vaikka puistoon tai pyöräretkelle.

– Ei tarvitse sirkustemppuja järjestää koko viikonloppua, ihan sellainen arjen oleminen on hyvä tukiperhelapselle. Se on pieni hetki omasta ajasta, mutta todella suuri apu toiselle. Elämänlaatuni paranisi huomattavasti, jos saisin yhden viikonlopun kuukaudessa ihan vaan itselleni.

