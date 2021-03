Herätys: Koronarajoitusten järkevyys jakaa kansanedustajia, rokotusten ajanvaraus takkuaa, geenimuunneltu lohi tulossa kauppoihin Yhdysvalloissa

Etäopetusta koskevat toisen asteen rajoitukset synnyttävät erimielisyyttä kansanedustajissa. Osan mielestä nuorten elämää on rajoitettu korona-aikana liikaa.

Etäopetusta koskevat toisen asteen rajoitukset synnyttävät erimielisyyttä kansanedustajissa. Osan mielestä nuorten elämää on rajoitettu korona-aikana liikaa. Tiina Jutila / Yle

Ylen kysely: Hallituksen omat kansanedustajat kyseenalaistavat etäopetuksen

Kaikki koronarajoitukset eivät saa varauksetonta kannatusta kansanedustajilta. Etäopetusta koskevat toisen asteen rajoitukset saavat rivit rakoilemaan myös hallituspuolueiden sisällä. Yle kysyi kaikilta 200 kansanedustajilta, onko toisen asteen etäopetuksesta ollut enemmän hyötyä vai haittaa. Vastauksensa antoi 133 kansanedustajaa, ja hyödyt ja haitat jakavat kansanedustajia puolueesta riippumatta.

Koronarokotusten ajanvarauksissa ongelmia ja ruuhkaa joka puolella Suomea

Sairaanhoitaja Laura Käki kertoo, että koronarokoteajanvarauksessa puhelin soi tauotta. Susanna Pekkarinen / Yle

Koronarokotusten ajanvaraus on viime viikkoina ruuhkautunut monin paikoin. Ylen selvityksen mukaan kunnat ovat joutuneet rekrytoimaan tai ohjaamaan ajanvaraukseen lisäväkeä ja avaamaan uusia puhelinlinjoja. Sekään ei ole aina riittänyt helpottamaan tilannetta. Rokotettavien ja omaisten hämmennystä on lisännyt se, että kuntien ajanvarauskäytännöissä on eroja. Osa kunnista antaa varata ajan ikäihmisen puolesta ilman vahvaa tunnistautumista, osa vaatii virallisen valtuutuksen.

Opiskelijat tenttaavat Marinia ja muita ministereitä kello 14.55

Pääministeri Sanna Marin (sd.), opetusministeri Jussi Saramo (vas.) ja tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.) ovat tänään opiskelijoiden grillattavana. Yle näyttää opiskelijoille suunnatun tiedotustilaisuuden Tv1:ssä ja Areenassa kello 14.55. Sitä voi kuunnella myös Radio Suomesta. Tiedotustilaisuudessa käsitellään muun muassa opiskelijoiden jaksamista ja mielen hyvinvointia hankalana koronavuonna.

Maistuisiko geenimuunneltu lohi? Pian sitä myydään Yhdysvalloissa

AquaBounty Technologiesin muuntogeeninen lohi on vuoden ikäisenä huomattavasti suurempi kuin normaali Atlantin lohi. Jussi Meling / Yle

Yhdysvalloissa on keväällä tulossa myyntiin ensimmäinen muuntogeeninen eläinperäinen elintarvike. Kyseessä on bioteknologiayhtiö AquaBounty Technologiesin kehittämä geenimuunneltu lohi. Monet yritykset eivät aio myydä geenilohta. Kiistanalaista tuotetta ei ole tulossa lähivuosina EU:n kauppoihin.

Aurinkoa lähes koko maassa

Sää jatkuu aurinkoisena tänään. Idässä ja pohjoisessa heikot lumikuurot ovat paikoin mahdollisia. Pohjoisessa kylmenee hieman, ja lämpötila on päivälläkin osin pakkasella.

