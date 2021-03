Yrititkö koronatestiin oirearvion kautta, mutta et päässyt? Oireita ei silti kannata liioitella, sillä arvion takana on tarkka logiikka

Oireidesi ja antamiesi tietojen perusteella koronavirustartunnan mahdollisuus ei ole suuri.

Omaolo-nettipalvelun antama vastaus koronaoirearviossa voi yllättää ja turhauttaakin. Onhan suomalaisille hoettu viime kuukausina kiihtyvään tahtiin, että testiin pitää hakeutua pienistäkin oireista.

Pieniä oireita eivät tässä tapauksessa ole nuha, kurkkukipu ja päänsärky eikä mahdollisuus koronatestin nettiajanvaraukseen aukene.

Se ei kuitenkaan tarkoita, ettäkö arvion tekijä olisi täysin terve, vaan että hän voi kärsiä jostain kiireellistä hoitoa vaativasta vaivasta.

Sinulla voi kuitenkin olla jokin muu kiireellistä tai välitöntä hoitoa vaativa infektio. Antamasi vastaukset huomioiden suosituksena on ottaa välittömästi yhteyttä päivystykseen puhelimitse. Henkeä uhkaavassa tilanteessa soita hätänumeroon 112.

Omaolo-palvelu oli ollut käytössä runsaan vuoden, kun sosiaali- ja terveysministeriö tilasi siihen koronaoirearvion (siirryt toiseen palveluun), joka saatiin käyttöön nopeasti. Ihmisten tarve arvioida mahdollista tartuntaansa oli koronaepidemian alusta alkaen.

Vuonna 2020 koronaoirearvio on täytetty Omaolossa yli 2,2 miljoonaa kertaa. Vajaat 1,4 suomalaista on tehty arvion loppuun saakka ja saanut ohjeet, miten toimia.

Vajaat 900 000 täyttäjistä ovat ilmoittaneet halunneensa vain kokeilla käyttöä ilman todellista tarvetta.

Omaolon koronaoirearvion tulos on yksi ja sama riippumatta siitä, missä tekijä asuu, millainen on alueen koronatilanne ja mihin vuorokauden aikaan hän vastauksia antaa.

Alueellinen ohjaus arvioon liitettiin ensimmäisillä alueilla käyttöön syyskuussa. Keski-Pohjanmaalla sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa se tuli käyttöön lokakuun alkupuolella.

Tuloksen tultua avautuu paikallinen ohjaus. Koronatestien osalta se voi tarkoittaa alueesta riippuen esimerkiksi nettiajanvaraukseen pääsyä tai ohjeita ajan saamiseen soittamalla. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Koronabotti toimii HUSin alueen lisäksi Kymenlaaksossa.

– Hoitosuositus on valtakunnallinen, mutta se mihin hänet ohjataan hoitoon, vaihtelee alueittain, summaa Soiten omaolo -pääkäyttäjä Jenna Alaspää.

Rajut oireet voivatkin viitata muuhun kuin koronaan

Jos ajanvarausta koronatestiin ei tarjota, sille on perusteltu ja pohdittu syy. Toisessa ääripäässä ovat oireettomat altistuneet, joita ei THL:n linjauksen mukaan tällä hetkellä testata. He saavat ohjeen täyttää arvio uudestaan, jos oireita tulee.

Toisessa päässä ovat niin rajut oireet listanneet, että heidät ohjataan terveydenhuollon ammattilaisen arvioitavaksi.

Varmuuden vuoksi ankaria oireita ei kuitenkaan kannata koneelle iskeä.

– Jos ei vastaa totuudenmukaisesti vaan valitsee mitä sattuu, voi tulla vääriä arvioita. Silloin hoitoon ohjautuminen ei ole oikea-aikaista sanoo Alaspää.

Tilanteessa, jossa oireet eivät mahdollista itsenäistä ajanvarausta, asiakas ohjataan soittamaan oireista riippuen infektiovastaanotolle tai päivystysapunumeroon 116 117.

Sinne soittamista ei Alaspään mukaan tarvitsekaan varoa siinä pelossa, että joutuisi lähtemään käymään terveysasemalla, sillä hoito ei välttämättä vaadi käyntiä terveysasemalla. Varsinkaan flunssaoireiden vuoksi sinne tuskin juoksutetaan.

"Oikeiden" oireiden listaa ei haluta antaa

Järjestelmän taustalla on Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL sekä Käypä hoito -suositukset. Matkan varrella oirearvioon on tehty päivityksiä sen suhteen, miten ohjelma painottaa oireita. Kriteerejä ei kuitenkaan ole tiukennettu.

Alaspään mukaan ei ole tarkoituksenmukaista neuvoa, millaisilla oireilla ajanvaraus koronatestiin aukeaa väistämättä. Oireet kannattaa aina kuvata rehellisesti.

– Kaikilla kysymyksillä on tarkoituksensa, mikään niistä ei ole tarpeeton. Taustakyselyillä on vaikutusta siihen, miten kiireellisesti ongelma on hoidettava. Arvio on aina vastausten summa, eikä voi sanoa, mikä vastaus vaikuttaisi toista enemmän, sanoo Alaspää.

Järjestelmästä vastaavasta DigiFinlandista kerrotaan, että Omaolon lääketieteellisestä sisällöstä ja päättelylogiikasta vastaa Kustannus Oy Duodecim.

Sen mukaan oirearviossa on otettu huomioon se, että korkea ikä altistaa vakavammalle koronavirustaudille. Yleisesti ikääntyneitä ohjataan ottamaan yhteyttä terveydenhuoltoon kiireellisemmin kuin nuorempia.

Oirearvion antama kiireellisyysarvio perustuu käyttäjän ilmoittamiin oireisiin ja siihen, onko käyttäjällä vakavan koronavirustaudin riskitekijöitä.

Sukupuoli ei yksin vaikuta kiireellisyyteen, mutta ohjaa hieman erilaisiin kysymyksiin, kuten raskauden mahdollisuuteen.

Painolla on merkitystä sikäli, että lihavuus voi altistaa vaikealle koronavirustaudille, ja se on huomioitu oirearviossa. Sama pätee tupakointiin.

Iso helpotus puhelinpalvelulle

Pelkästään Keski-Pohjanmaalla oirearvion on täyttänyt loka-helmikuussa noin 7 500 ihmistä. Heistä 80 prosenttia on saanut hoidettua asiansa sähköisesti eli joko päässyt varaamaan ajan testiin tai asioimaan ammattilaisen kanssa verkossa.

Yli 4 200 on varannut itse ajan koronatestiin netissä, mikä on vapauttanut merkittävästi hoitajaresurssia puhelimesta näytteenottoon. Kiireellistä hoitoa vaativia oireita on ollut runsaalla 1 200 asiakkaalla.

Omaolo onkin helpottanut kokonaisuudessaan näytteenottoa merkittävästi. Vastausajat ja -prosentit ovat parantuneet selkeästi ja palvelu toimii sekä asiakkaan että Soiten näkökulmasta todella hyvin, sanoo infektiovastaanottojen palveluesimies Nico Jäväjä.

– Myöskään niin sanottuja turhia näytteitä ei ole tullut juuri lainkaan, eli omaolon ”seula” toimii.

