Oulun kaupunginsairaalan koronaryppäässä 45 tartuntaa maanantai-iltapäivään mennessä

Lisäksi virukselle on altistunut 18 työntekijää ja kymmenen potilasta parantumattomasti sairaiden osastolla A2.

Oulun kaupunginsairaalan koronaryppäässä on todettu kaikkiaan 45 tartuntaa. Maanantaina 1. maaliskuuta ilmoitettiin kahdeksan uutta tapausta aiempaan verrattuna.

Tartunnoista 32 on osaston A2 potilailla, loput henkilökunnalla. Virukselle altistuneita on työntekijöiden joukossa 18 ja myös kymmenen potilaan kohdalla on todettu altistus.

Osastolla hoidetaan parantumattomasti sairaita henkilöitä ja annetaan myös saattohoitoa. Ensimmäiset koronavirustartunnat osastolla todettiin reilu viikko sitten.

Oulussa on maanantaina todettu kaikkiaan 14 uutta koronavirustartuntaa.

