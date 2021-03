Digitalisaatio tuo puolelle palkansaajista päänvaivaa

Joissain töissä digitalisaatio on lisännyt työn tehoa, luovuutta ja sujuvuutta, mutta monissa työntekijäryhmissä digitalisaatio on myös lisännyt nopeatempoisuutta ja valvontaa.

Puolet palkansaajista pärjää hyvin työelämän digitalisoitumisen kanssa. Lopuilla on digivälineiden käytön kanssa pulmia. Digikuilu uhkaa voimistaa työelämän epätasa-arvoa.

Työelämässä tarvitaan yhä parempia digitaitoja. Vuonna 2018 jo 90 prosenttia palkansaajista käytti digitaalisia sovelluksia.

Työterveyslaitos (TTL) tarkastelee digihaasteita raportissaan Digitaaliset kuilut ja digivälineiden erilaiset käyttäjät Suomen työelämässä. Tutkijoiden erottelemista käyttäjäryhmistä niin sanotut osaavat hyödyntäjät ovat sinuja digivälineiden kanssa. Heillä digitalisaatio on parantanut työn tehokkuutta ja tiedonkulkua, eikä työn kuormittavuuskaan ole lisääntynyt. Ryhmässä painottuu 25–44-vuotiaiden osuus.

Yhtä auvoinen tilanne ei ole muilla digivälineitä käyttävillä palkansaajilla. Kolme kymmenestä kokee puutteita osaamisessaan. Reilut 16 prosenttia taas on taitavia digin käyttäjiä, mutta he kuormittuvat hektisessä digityössä.

Seitsemän prosenttia palkansaajista ei käytä työssään lainkaan digivälineitä.

Voi lisätä työn kuormittavuutta

Tilastokeskuksen erikoistutkija Hanna Sutela vahvistaa, että digitalisaatiolla on erilaisia seurauksia eri palkansaajaryhmissä. Hyvissä töissä se on lisännyt työn tehoa, luovuutta ja sujuvuutta. Monissa muissa työntekijäryhmissä digitalisaatio on kuitenkin lisännyt esimerkiksi nopeatempoisuutta ja valvontaa.

– Tiedämme laadullisten haastattelujen perusteella, että erityisesti naisvaltaisessa hoitotyössä uudet ohjelmat ja tietojen kirjaaminen moneen paikkaan ovat lisänneet kuormitusta. Työntekijät tuijottelevat aukeavia ruutuja, ja se aika on asiakkailta ja potilailta pois.

Joskus uusia järjestelmiä ja sovelluksia tuodaan myös käyttöön raakileina, eikä niiden käyttäjiä aina kuunnella etukäteen.

– Työelämän yhtenä uutena haasteena on se, miten digitalisaatio voidaan viedä onnistuneesti läpi niin, että sen hyödyistä pääsevät nauttimaan kaikki eikä kuormitus kaadu erityisesti tiettyjen ryhmien niskaan.

