Abien koronakaranteeneista tulikin iso etu kevään ylioppilaskirjoituksiin – nyt vain luetaan: "Ei tarvitse koko ajan miettiä, missä pitäisi olla"

Ylen haastattelemien abiturienttien mielestä pari viikkoa omaehtoisessa karanteenissa on melko lyhyt aika.

Kevään ylioppilaskirjoitukset alkavat kahden viikon päästä 16. maaliskuuta. Abiturientit eivät kuitenkaan pääse valmistautumaan lukiokoulutuksensa tärkeimpään koitokseen rennoin mielin.

Esimerkiksi Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote suosittaa vahvasti ylioppilaskirjoituksiin osallistujille ja heidän kanssaan samassa taloudessa asuville omaehtoista karanteenia ja myös harrastusten keskeyttämistä kahdeksi viikoksi ennen kirjoituksia ja kirjoitusten ajaksi.

Näissä ohjeissa huomioidaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Ylioppilastutkintolautakunnan suositukset järjestelyistä.

Abien karanteeni alkaisi siis nyt.

Kaksi viikkoa on suhteellisen lyhyt aika

Kouvolan yhteislyseon abiturientti Samuel Mustakallio on ajatellut noudattaa omaehtoista karanteenia omalta osaltaan. Hänestä olisi turhauttavaa, jos valmistuminen myöhästyisi puolella vuodella seuraavaa kirjoituskertaa odotellessa. Mieluummin Mustakallio on kaksi viikkoa kotona, sillä kaksi viikkoa on suhteellisen lyhyt aika.

– Ymmärrän ihan, miksi omaehtoinen karanteeni on paikallaan, kertoo Mustakallio.

Abiturientti Samuel Mustakallio on mieluummin omaehtoisessa karanteenissa kuin ottaa riskin valmistumisen lykkääntymisestä. Kari Saastamoinen/ Yle

Ei oireisena kirjoittamaan

Jos koronaoireita ilmenee, ei ylioppilaskokeeseen saa Kymsoten johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaan mukaan osallistua.

– On selkeää, että tartunnan saanut ei voi kirjoittaa eristysaikana. Myöskään karanteenissa olevalle ei voida taata kirjoitusmahdollisuutta, vaan se vaatii aina tapauskohtaista tarkastelua. Siksi oma toiminta on nyt ensiarvoisen tärkeää, kertoo Mäntymaa Kymsoten tiedotteessa.

Salilla käynti vaikeutuu

Samuel Mustakallio löytää omaehtoisesta karanteenista koronaturvallisuuden lisäksi muitakin hyviä puolia.

– Ei mene kavereiden kanssa ulos silloin, kun pitäisi lukea, kertoo Mustakallio.

Tästä hän saa lisämotivaatiota kirjoituksiin lukemiseen. Mustakalliolla on tavoitteena päästä opiskelemaan LUT-yliopistoon konetekniikan diplomi-insinööriksi.

Omaehtoisen karanteenin huonoihin puoliin kuuluu Mustakallion mukaan se, että esimerkiksi salilla käyminen on hankalampaa.

– Jos välttämättä haluaa mennä, se pitäisi toteuttaa keskellä yötä. Jos haluaa kaupassa käydä, niin pitää laittaa joku muu asialle. Eiköhän sen kaksi viikkoa pärjää.

Tähän astikin Mustakallio on pyrkinyt välttämään väkijoukkoja ja turhia kaupassa käyntejä.

Lukurauhaa etsimässä

Kouvolalainen abiturientti Kaius Baarman löysi syksyllä kirjastosta lukurauhaa, mutta nyt keväällä kirjastoon ei voi mennä oleskelemaan.

– Minulla on vähän hankaluuksia keskittyä kotona opiskelemiseen. Ajattelin omatoimisesti käydä opiskelemassa kahviloissa yksin, sanoo Baarman.

Kahviloissa opiskelu on hänestä kuitenkin rauhattomampaa kuin kirjastossa.

– Kyllä sekin on paremmin onnistunut kuin kotona.

Kavereita Baarman ei ole suunnitellut näkevänsä kahden viikon aikana.

Abiturientti Kaius Baarman on suunnitellut opiskelevansa kahviloissa, sillä kotona on vaikeampaa keskittyä. Kari Saastamoinen/ Yle

Enemmän aikaa lukemiseen

Kaius Baarmanista tuntuu oudolta jättää kaikki harrastustoiminta, kuten esimerkiksi salilla käyminen, kokonaan pois.

– En silti usko, että se on niin iso ongelma. Kaksi viikkoa on kuitenkin suhteellisen lyhyt aika, kertoo Baarman.

Kavereidenkaan kanssa Baarman ei ole päässyt tekemään samoja asioita kuin ennen koronaa. Haaveissa oli esimerkiksi risteilyllä käyminen, mutta koronan vuoksi tällaiset reissut ovat toistaiseksi hyllyllä.

Kun muutkaan kaverit eivät tee vapaa-ajalla mitään kummempaa, jää enemmän aikaa kirjoituksiin valmistautumiseen.

– On auttanut keskittymään, kun ei tarvitse koko ajan miettiä, missä pitäisi olla.

Baarman tavoittelee psykologian opiskelupaikkaa Helsingin yliopistosta.

Kouvolan yhteislyseon liikuntahallissa kirjoitetaan parin viikon kuluttua monet ylioppilaskokeet. Kari Saastamoinen/ Yle

Ylioppilaskirjoituksissa noudatetaan turvaohjeita

Koetilaisuuksissa on voimassa maskisuositus koko kokeen ajan. Jos terveyssyistä maskia ei voi käyttää, Ylioppilastutkintolautakunta suosittelee käyttämään visiiriä. Lyhyitä ruoka- ja juomataukoja voi pitää.

Mustakallio ja Baarman eivät koe ylioppilaskirjoituksiin osallistumisen olevan suuri riski koronaviruksen leviämisen kannalta, kun turvaohjeita noudatetaan.

– Meillä oli jo viime syksynä isot turvavälit, ja nytkin kaikilla on maskit, sanoo Mustakallio.

– Uskon, että kevään kirjoitukset menevät ihan hyvin, kertoo Baarman.

