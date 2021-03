Meyer Turun telakan koronatartuntatilanne vakiintumassa – tartuntoja tulee nyt karanteenissa oleville

Viimeisen 14 vuorokauden aikana tartuntoja on todettu telakalla noin 100. Lisäksi tartunnansaaneiden lähipiirissä on todettu noin 30 jatkotartuntaa.

Meyer Turun telakan koronatilanne on vakiintunut. Turun kaupungin tartuntataudeista vastaavan lääkärin Jutta Peltoniemen mukaan telakan koronatoimet ovat auttaneet tartuntojen rajaamisessa.

Epidemiaa on torjuttu rajoittamalla esimerkiksi työntekijöiden kontakteja alueella. Lisäksi osia rakenteilla olevasta risteilijästä on suljettu, eikä niissä tehdä töitä.

Lisäksi työntekijöille on tehty laaja-alaisia koronaseulontoja.

– Tartuntoja on tällä hetkellä todettu meidän tiedon mukaan noin 100 ja lisäksi on todettu 30 jatkotartuntaa. Eli yhteensä noin 130 tartuntaa. Tartuntoja on todettu karanteenissa olevilla, Peltoniemi sanoo.

Tartuntoja tulossa vielä

Peltoniemen mukaan tartuntoja on kuitenkin odotettavissa lisää.

- Siellä on muun muassa yhteisasumista ja karanteenien sisällä on odotettavissa lisätartuntoja vielä jonkin aikaa.

Turun tartuntataudeista vastaavalla lääkärillä ei ole tietoa karanteenissa olevien kokonaismäärästä.

– Telakalla on työntekijöitä monen kunnan alueelta, joten meillä ei ole tällaista tietoa.

Meyer Turun telakan tartuntoja on seurattu tarkasti sen jälkeen, kun Rauman telakalla yli 270 ihmistä on saanut koronatartunnan.

