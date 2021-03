Sijoittajakonkari varoittaa untuvikkoja sudenkuopista: "Markkina on yksi iso seireeni" – Vältä nämä 5 aloittelevan osakesijoittajan virhettä

Osakesijoittamisen suosio on kovassa kasvussa Suomessa. Kuvituskuva.

Lähes miljoona suomalaista omistaa suoraan pörssiosakkeita. Koronavuoden aikana osakkeen omistajien määrä onkin ollut kovassa kasvussa.

Syitä osakeomistuksen kasvuun on selitetty monella asialla. Uusi osakesäästötili on varmasti saanut uusia sijoittajia liikkeelle, ja koronan vuoksi monella on saattanut olla ylimääräistä aikaa vaikkapa juuri osakesäästämisen pohtimiseen.

Hyvä selitys on myös se, että pörssi on ollut vahvasti esillä mediassa jo pitkään. Medianäkyvyys saa väistämättä ihmiset kiinnostumaan osakesijoittamisesta.

Sijoittamisinnostus on edelleen ollut vahvaa alkuvuoden aikana, kertoo Länsi-Suomen Osuuspankin asiakkuusjohtaja Hanna Vähä-Pesola.

– Esimerkiksi meidän alueellamme arvo-osuustilejä avattiin tammi–helmikuussa kolminkertainen määrä viime vuoteen verrattuna. Sijoittamisesta puhutaan paljon, ja nuoret jakavat sosiaalisessa mediassa paljon sijoittamiseen liittyvää sisältöä, Vähä-Pesola toteaa.

Juuri nyt liikkeellä on siis paljon aloittelevia, innokkaita uusia osakesijoittajia.

Aloittelijan taipaleella vaanii monenlaisia vaaroja. Kysyimme neuvoa kahdelta nuorelta pörssikonkarilta.

27-vuotias Jamilla Heiskanen on ollut kiinnostunut sijoittamisesta lapsesta asti, ja on ollut perustamassa Suomeen Nuorten Osakesäästäjien (siirryt toiseen palveluun) verkostoa.

on ollut kiinnostunut sijoittamisesta lapsesta asti, ja on ollut perustamassa Suomeen Nuorten Osakesäästäjien verkostoa. 32-vuotias Heikki Keskiväli on sijoituskirjailija ja diplomi-insinööri. Hän aloitti sijoittamisen kymmenisen vuotta sitten.

1. Annat tunteillesi vallan

Koko aikuisikänsä osakkeisiin säästänyt Jamilla Heiskanen uskoo, että hyvin moni aloittelevan sijoittajan tekemä virhe liittyy tunteisiin ja psykologiaan. Saatat olla itsesi pahin vihollinen sijoitusmarkkinoilla.

– Kuvittelet olevasi fiksumpi ja viisaampi kuin markkinat ovat. Pelko, ahneus ja sopulikäyttäytyminen ovat myös tyypillisiä tunnepitoisia elementtejä osakemarkkinoilla.

Osakesijoittamiseen kuuluvat nousut ja laskut. Siksi aloittelevan sijoittajan kannattaa asettaa tuottotavoitteet pitkälle tulevaisuuteen.

– Tämä on hyvä tiedostaa, kun sijoitussuunnitelmaa tekee. Varsinkin kurssien laskiessa tunteet voivat ottaa vallan ja tekisi mieli myydä kaikki osakkeet pois.

Sijoituskirjailija Heikki Keskiväli uskoo, että vallitseva tunne johtaa useimmiten harhaan.

– Se, mitä markkina saa meidät tuntemaan, on yleensä juuri se väärä asia tehdä.

2. Sijoitat johonkin, josta et oikeastaan ymmärrä mitään

Viime aikoina moni sijoittaja on hypännyt mukaan raketin lailla nousevaan osakkeeseen, vaikka siihen ei tunnu olevan kurssinousun lisäksi mitään järkevää syytä.

– Ei pitäisi sijoittaa sellaiseen, mitä et ymmärrä. Jos osakkeen kurssinousulle ei ole perusteita, eikä omassa horisontissa ole suuntaa sille, kauanko mukana pitäisi olla niin hyvistä tuotoista ei ole varmuutta, sanoo osakesäästäjä Jamilla Heiskanen.

27-vuotias Jamilla Heiskanen on sijoittanut osakkeisiin koko aikuisikänsä. Karoliina Simoinen / Yle

Sijoitusmarkkina on tällä hetkellä Heikki Keskivälin mielestä hyvin rohkaiseva sellaiselle aloittavalle osakesijoittajalle, joka lähtee liikkeelle takki auki -mentaliteetilla.

– Vaikka kaivaisi sijoitusvinkkinsä naapurin sukulaiselta tai Redditin sijoitusfoorumilta, markkina taputtaa nyt kaikkia selkään kurssinousun muodossa.

Tämän hetkisiä osakemarkkinoita Keskiväli kuvaileekin pitkään jatkuneiksi bileiksi, jotka alkavat kääntyä loppuvaiheeseen.

Osakekaupan bilehuuma voi vielä kestää jonkun aikaa, mutta jossain vaiheessa juhlat vääjäämättä loppuvat. Onnekkaimmat ja taitavimmat tajuavat "lähteä kotiin" ajoissa.

– Markkina osaa olla armoton paikka oppia itsestä, ja kaikkein varomattomimpia sijoittajia odottanee näpäytys, toteaa Keskiväli.

Hyvä esimerkki tästä on alkuvuoden mania yhdysvaltalaisen Gamestop-kauppaketjun osakkeista. Danske Bankin mukaan suurin osa sen osakkeeseen sijoittaneista suomalaisasiakkaista on tappiolla (siirryt toiseen palveluun).

– Ikävä juttu tässä hypessä on se, että moni aloitteleva sijoittaja joutuu nyt maksumiehen rooliin, sanoo Jamilla Heiskanen.

3. Haluat tehdä osakekauppaa miltei päivittäin

Jos osakesijoittamisella haetaan pitkäjänteisiä tuloksia, siihen ei voi suhtautua kuin toton pelaamiseen. Aloittelijan ei tarvitse eikä kannatakaan tehdä osakekauppaa päivittäin.

– Markkina on yksi iso seireeni, joka houkuttelee meitä tekemään vääriä liikkeitä juuri väärään aikaan. Silloin, kun ei pitäisi tehdä mitään, kaikki meidän aistimme sanovat, että sijoita, sijoita, kuvailee Heikki Keskiväli.

Hänen mukaansa sijoittajalle tulee helposti tunne, että hän on jäämässä jostain paitsi.

– Silloin ollaan enemmän vaaran kuin mahdollisuuden puolella.

Osakesäästäjä Jamilla Heiskanen muistuttaa myös aktiivisen kaupankäynnin kuluista.

– Voi olla, että aloittelija ei osaa ajatella enää kokonaisuutta ja lopullista tuottoa. Myös syntyvät kulut ja verovaikutukset pitää huomioida.

Heiskanen korostaa, että järkevä osakesijoittaminen ei ole välttämättä kovin hohdokasta

– Se on aika tylsää ja pitkäjänteistä. Kaikki yhtiöt eivät ole yhtä hypetettyjä kuin vaikka Tesla, mutta tylsyys on usein osakesäästämisessä hyvä asia. Tuottoja syntyy pitkällä aikavälillä.

4. Et opi virheistäsi

Osakesijoittamista ei voi opiskella pelkästään kirjoista tai verkkokurssilla. Harva aloitteleva osakesijoittaja välttyy virheiltä. Tärkeintä onkin, että niistä ottaa opiksi.

Sijoituskirjailija Heikki Keskiväli aloitti oman sijoittajauransa menettämällä nopeassa tahdissa puolet alkupääomastaan. Hän korostaa, että virheen tekemisessä ei saa sijoitustoiminnassa olla stigmaa.

– Virheet kuuluvat prosessiin. Jos kuitenkin poltat kätesi liedellä ja poltat sen jälkeen sen monta kertaa uudelleen, niin ehkä se liesi ei ole sinun paikkasi.

Keskivälin mielestä juuri virheistä oppiminen erottelee aloittelevien osakesijoittajien joukosta jyvät akanoista. Virheet on toisaalta hyvä tehdä nuorena.

– Pidän ajatuksesta, että sijoittaminen aloitetaan nuorena pienillä rahasummilla. Suurin katastrofi on se, että säästät 40 vuotta, ja sitten tulet markkinoille tällaiseen aikaan juuri ennen eläkeikääsi. Sijoitat rahat johonkin tarinaosakkeeseen, joka sitten tulee 80 prosenttia alas kahdessa päivässä, Keskiväli toteaa.

Osakesäästäjä Jamilla Heiskanen kannustaa olemaan pelkäämättä mokailua. Hän sanoo tehneensä sijoittamismatkansa varrella kaikenlaisia virheitä, mutta silti sijoitukset ovat tuottaneet hyvin.

– Yksi sudenkuoppa onkin se, että ei ryhdy sijoittamaan, vaan puhuu itsensä siitä aloittamisesta useasti pois. Virheitä ja mokia ei kannata kuitenkaan liikaa pelätä, Heiskanen sanoo.

5. Olet lähdössä rikastumaan nopeasti kurssinousijoista innostuneena

"Kyseessä on maraton, ei pikamatka".

Iskulause on jo hieman kärsinyt inflaation, mutta sopii edelleen aloittelevan osakesijoittajan ohjenuoraksi. Osakesäästämisen väliaika- tai maalipaalut tulisi asettaa vuosien päähän.

– Jos lähtökohtanasi on, että haluat rikastua osakkeilla, se johtaa pääasiassa huonoihin tuloksiin. Silloin ihmiset yleensä keskittyvät vääriin asioihin, sijoituskirjailija Heikki Keskiväli arvioi.

Hän sanoo itse kunnioittavansa sijoittamisen tuloksia vähintään viiden vuoden aikajänteellä.

Keskiväli uskoo, että äkkirikastumisesta haaveilevat ovat liikkeellä juuri tämän kaltaisessa markkinatilanteessa, jossa osakekurssit saattavat heilahdella jopa satoja prosentteja päivässä.

– Jos taas olet kiinnostunut taloudesta ja sijoittamisesta kuten taiteesta, silloin haluat alkaa opiskella sitä. Opit kirjanpitoa, markkinoita ja miten yritykset tai pelurit toimivat. Jos haluat ensisijaisesti oppia, se tyypillisesti johtaa ajan mittaan vaurastumiseen.

Jamilla Heiskanen ei suosittele osakkeiden hankkimista lyhytaikaiseen säästämiseen, vaan laittaisi niille pitkän tähtäimen, eli vähintään 5–10 vuoden tuottotavoitteen.

– Itse en säästäisi vaikkapa parin vuoden päähän lomamatkakassaan osakkeilla tai edes rahastoilla. Kyllä se on minulle huomattavasti pidemmän aikavälin tekemistä.

