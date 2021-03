Eurooppa-kirje: Ethän toivo Britannialle pahaa, vaikka et EU-erosta pitäisikään – tuomiopäivä ei koittanut brexitin siirtymäajan päätyttyä

Ei tarvitse lähettää näkkileipää! Lontoossa ei podeta ruokapulaa vaikka Britannian EU-kauppa onkin takkuillut pahasti brexitin siirtymäajan päättymisen jälkeen.

Huolet post-apokalyptisesta brexitistä ovat tähän saakka olleet turhia.

Saarivaltio ei ole vajonnut Atlanttiin - eikä brittien ole tarvinnut kasvattaa kiduksia selvitäkseen, kuten Kevin Costnerin hahmo Waterworld -elokuvassa.

Välillä tuntui, että brexitin kiihkeimmät vastustajat olisivat halunneet tuomiopäivän pasuunojen pauhaavan heti vuodenvaihteessa – jotta oman mielipiteen paremmuudesta olisi saatu pitävä todiste.

Tuomion torvisektio on kuitenkin tähän mennessä päästänyt vain varovaisia törähdyksiä.

EU:sta tulevaa tavaraa on jouduttu odottamaan viikkokausia vuodenvaihteen jälkeen. Tiettyjen kalalajien hinta on laskenut vientiongelmien vuoksi Britanniassa niin matalalle, että EU-eroa ajaneet kalastajat (siirryt toiseen palveluun) ovat hätää kärsimässä.

Mutta samalla pelätty kaaos satamissa on vältetty. Finanssialan työpaikkoja on tähän mennessä menetetty EU-maihin huomattavasti vähemmän (siirryt toiseen palveluun) kuin ala aiemmin arvioi.

Kahden kuukauden perusteella ei kannattaisi tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä, vaikka tämä suosittu laji onkin sekä EU-eroa vastustaneissa että sitä kannattaneissa piireissä.

Esimerkiksi Britannian hallituksen taloudellista takapakkia (siirryt toiseen palveluun) ennustava brexit-analyysi tarkastelee tilannetta 15 vuoden – ei kahden kuukauden aikajänteellä.

Ennusteiden pitävyyden näyttää vasta aika, mutta joka tapauksessa Britannialta ei haasteita puutu.

Onnistuneesta rokotusohjelmasta huolimatta maa on yksi koronaepidemiasta pahimmin kärsineistä maista niin ihmishengissä mitattuna kuin taloudellisesti (siirryt toiseen palveluun).

Brexitistä juontuvia lisäongelmia ei siis todellakaan tarvittaisi esimerkiksi keväämmällä, kun EU:sta tulevien elintarvikkeiden laajemmat tullikontrollit (siirryt toiseen palveluun) otetaan käyttöön.

Eikä kukaan varmaan pahasti kärsineelle uusia ongelmia toivokaan, vaikka ne omaa EU-mielipidettä tukisivatkin. Eihän?

PS. Kiduksia ei ole tarvinnut kasvattaa, mutta muita merellisiä brexit-muutoksia brittikansalle on luvassa. Maan pääministeri Boris Johnson kannattaa kampanjaa (siirryt toiseen palveluun), joka houkuttelee brittejä syömään aiemmin EU-pöytiin vietyjä kalalajeja. Samasta syystä Brittilässä hyljeksitty lasikampela on tarkoitus nimetä (siirryt toiseen palveluun)“Cornwallin kampelaksi”.

#SOMESSA: Korona-aikana luonnossa liikkuminen lisääntyy

Korona-aikana ihmiset eri puolilla Eurooppaa etsivät voimaa luonnosta.

Britanniassa on voimassa ulkonaliikkumiskielto, joka sallii vain yhden päivittäisen reippailun. Suomessakin ulkonaliikkumiskieltoa harkitaan, jotta nauti vielä ulkoilusta kun sitä ei ole rajoitettu.

FAKTA: Digijättien EU-lobbaus voimistuu

Transparency Internationalin tuoreen raportin (siirryt toiseen palveluun) mukaan digijätit ovat lisänneet viime vuosien aikana EU-lobbaustaan merkittävästi. Raportissa mainitaan esimerkkinä Googlen Brysselin toimiston lobbausbudjetti, joka on kasvanut 360 prosenttia vuodesta 2014. Isot teknologiayritykset ovat myös kärkisijoilla kun listataan lobbaustapaamisia Euroopan komission kanssa.

Lue vielä nämä: Orban aikoo perustaa uuden ryhmän EU-parlamenttiin, Saksan AfD määriteltiin epäillyksi ääriryhmäksi

Unkarin pääministeri Viktor Orbán aikoo perustaa oman oikeistokonservatiivisen ryhmän EU-parlamenttiin (siirryt toiseen palveluun). Vuosia jatkunut vääntö huipentui keskiviikkona (siirryt toiseen palveluun) , kun Unkarin valtapuolue Fidesz ilmoitti, että sen edustajat eroavat EPP:stä, parlamentin suurimmasta ryhmästä.

Syksyn vaaleihin valmistautuvassa Saksassa oikeistopopulistinen AfD-puolue on julistettu epäillyksi ääriryhmäksi (siirryt toiseen palveluun). Viranomaiset saivat oikeuden muun muassa tarkkailla AfD:n sähköpostiliikennettä sekä värvätä puolueen jäseniä tiedonantajiksi. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun parlamenttipuolue on määritelty Saksassa epäillyksi ääriryhmäksi.

Oikeistopopulistien asema muuttui Euroopassa nopeasti vuoden 2015 pakolaiskriisin seurauksena. Ulkolinjan jakso Rajojen Eurooppa seurasi tilanteen käänteitä Unkarissa ja Saksassa. Saksassa maahanmuuttovastainen Pegida-liike ja AfD kasvattivat tuolloin nopeasti suosiotaan. Ohjelma löytyy Yle Areenasta (siirryt toiseen palveluun).

Valko-Venäjän opposition kärkihahmo Svjatlana Tsihanouskaja vieraili alkuviikosta Helsingissä ja tapasi Suomen poliittista johtoa. Tsihanouskaja sai melkein valtiovieraan vastaanoton, mutta Suomi ei aio ryhtyä välittäjäksi Valko-Venäjän kriisissä. (siirryt toiseen palveluun)

Maistuisiko geenimuunneltu lohi? Yhdysvalloissa sitä myydään pian, mutta kiistanalaisesta tuottesta ei ole jätetty lupahakemusta EU:lle. Lue aiheesta lisää Ylen digikirjeenvaihtajan Mikko Leppäsen jutusta (siirryt toiseen palveluun).

Ensi viikolla: Euroopassa odotetaan rokoteuutisia

Saksan odotetaan helpottavan koronarajoituksia (siirryt toiseen palveluun) ensi viikolla. Eurooppa-kirjeenvaihtajmme Suvi Turtiainen seuraa Saksan ilmaisia pikatestejä, joiden avulla yhteiskunnan avautuminen yritetään järjestää.

Rokoteasiat edistynevät, kun Euroopan lääkevirasto harkitsee ensi viikolla suositustaan (siirryt toiseen palveluun) Johnson & Johnsonin koronarokotteen myyntiluvalle EU:n alueella.

Maanantaina vietetään kansainvälistä naistenpäivää (siirryt toiseen palveluun), joten muista läheisiäsi kukkakimpulla tai muulla mukavalla tervehdyksellä. Euroopan parlamentissa järjestetään naistenpäivän juhlatilaisuus, jossa puhuvat parlamentin puhemies David Sassoli ja Uuden-Seelannin pääministeri Jacinda Ardern.

