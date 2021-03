Kokaiinia kuljetettiin Suomeen kehonsisäisesti – syyttäjä vaatii pääsyytetylle 7,5 vuoden vankeusrangaistusta

Syyttäjä vaatii ison kokaiinin salakuljetusjutun päätekijälle 7,5 vuoden ehdotonta vankeusrangaista törkeistä huumausainerikoksista. Mies on ollut vangittuna viime vuoden heinäkuun lopusta lähtien.

Rikoskokonaisuuden käsittely alkoi Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa tiistaina.

Syyttäjän mukaan hollantilaismies toi eri kumppanien kanssa kesäkuusta 2019 viime vuoden heinäkuuhun saakka Suomeen useita kertoja kehonsisäisesti kokaiinia, yhteensä 2 100 grammaa.

Suomessa kokaiinia myytiin välittäjien kautta Turussa ja Helsingissä.

Rikoksilla hankittiin haastehakemuksen perusteella noin 225 000–250 000 euron rikoshyöty.

Jutussa on yhteensä 12 vastaajaa. Syyttäjä vaatii tekijöille 7,5 vuodesta kymmenen kuukauden mittaisia ehdottomia vankeusrangaistuksia.

Kiinniotettuja useita

Poliisi pääsi salakuljetusorganisaation jäljille alkukesästä 2020. Rajavartiolaitos profiloi poliisin tietojen perusteella kaksi hollantilaista miestä mahdollisiksi huumeiden salakuljettajiksi.

Kokaiinitakavarikko käynnisti laajan esitutkinnan, jossa poliisi pystyi selvittämään neljä aikaisempaa huumausaineiden maahantuontikertaa vuosien 2019–2020 aikana. Esitutkinnassa selvitettiin huumausaineiden levitystä Suomessa, ja poliisi pystyi puuttumaan suomalaisten epäiltyjen johtamiin huumeiden levitysorganisaatioihin Turussa ja Helsingissä.

Esitutkinnassa selvitettiin, että kokaiinia tuotiin Suomeen noin 2100 grammaa vuoden aikana. Tutkintavankeudessa on ollut tai on edelleen neljä henkilöä, joista kolme on hollantilaista vähän yli 20-vuotiasta miestä. Lisäksi pidätettynä tai kiinniotettuna on ollut viisi muuta henkilöä.

Poliisi on takavarikoinut kokaiinia noin 400 grammaa, käteistä rahaa noin 35 000 euroa, vähäisen määrän amfetamiinia ja muita huumausaineita sekä kymmeniä lääkepillereitä.