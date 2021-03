Karavaanari ei olekaan kaikkien kaveri – ahtailla leirintäalueilla käydään valtataistelua, ja siksi Jorma Tikka nostaa kytkintä

Tunteet kiehahtavat karavaanialueilla silloin tällöin. Kiistoja syntyy, jos alueen henkeen ei olla tyytyväisiä tai väki ei pidä talkootyövelvoitteistaan. Riitojen taustalla on usein valtataistelu.

SF-Caravan ry:n toiminnanjohtaja Timo Piilonen muistuttaa, että karavaanialueella ihmiset ovat kuin Suomen kansa pienoiskoossa. Leirintäalueella ihminen juurtuu alueeseen, missä on puuhannut pitkään ja huhkinut talkootöissä.

– Kun ihminen on tehnyt töitä ja rakentanut aluetta sydänverellä, uusia ajatuksia ei ole helppo hyväksyä, sanoo Piilonen.

Tammelan Majamäki on yksi valtataistelun sotatantereeksi joutunut asuntovaunualue. Dani Branthin / Yle

Hän muistuttaa, että karavaanarielämä on elämäntapa, sillä on ihmiselle suurempi merkitys kuin pelkällä harrastuksella. Kun on kyse yhteisistä asioista, totta kai joskus ollaan eri mieltä.

– Yleensä asiat ratkaistaan sopuisasti, mutta joskus mennään pidemmälle. Alueilla joudutaan kenties noudattamaan yhdistyksen säännöissä olevia kurinpitotoimia, pahimmassa tapauksessa mennään oikeuteen asti.

Monesti riitoja tulee, kun ihmiset ovat asioista eri mieltä.

– Esimerkiksi turvallisuusmääräyksiä, ohjeita tai sääntöjä tulkitaan eri tavalla. Pienistäkin asioista saattaa syntyä sopivissa tilanteissa iso riita.

Tiukat säännöt ottavat päähän

Tammelan Majamäessä pitää vaunuaan tyytymätön mies. Jorma Tikka on menneinä vuosina paiskinut töitä karavaanialueella: tehnyt polttopuita, luonut lumia, ajanut nurmikoita ja tehnyt kaikenlaisia talkoohommia. Hän on ollut ylpeä aikaansaannoksistaan.

Keväällä Tikka aikoo siirtää asuntovaununsa muualle. Hänen mielestään Majamäessä on huono tunnelma, vaikka itse paikka on erittäin hyvä.

Tikka on sitä mieltä, että asioiden sijasta miehet riitelevät. Hän ei ota epäsovusta syytä omille niskoilleen.

– Olin ahkerammasta päästä tekemässä kaikenlaisia töitä. Täällä ei uskalla tehdä mitään. Nyt kaikki on kielletty, paitsi se, mikä on erikseen sallittu.

Hänen mielestään ihmisiä kohdellaan eriarvoisesti. Tikka on tehnyt oman ratkaisunsa ja lopettanut talkootyöt alueella.

– Olen sen ikäinen mies, etten viitsi enää riidellä. Kokeilkoot nuoremmat. Täällä on myös kahden kerroksen väkeä, ja meidät on laitettu asumaan tuonne syrjään.

Jorma Tikan mielestä paras ratkaisu olisi, että leirintäalue vuokrattaisiin yksityiselle. Silloin alueella olisi vain yksi pomo. Tikan mukaan paikka ja rakennukset ovat hyviä, mutta mukava henki on hävinnyt ja johtamistapa on huono.

Leirintäalueen johto: "Ei täällä riidellä"

SF-Caravan Forssan seutu ry:n puheenjohtaja Juha Lemberg kiistää eripuran.

– Ei täällä riidellä. Ehkä siitä kertoo jotain se, että alueelle tulee joka viikonloppu 5–15 vaunukuntaa. Jorma Tikka käy yhden hengen sotaa alueen hallitusta vastaan. Ei aluetta voi johtaa niin, että joku sanelee mitä tehdään. Se on hallitus, joka päättää.

Juha Lembergin mukaan asiat ovat hyvin, koska alueella käy ahkerasti ihmisiä ja talkootöitäkin tehdään. Dani Branthin / Yle

Lembergin mielestä paikalla on hyvä henki ja ihmiset viihtyvät. Viime vuonna Majamäessä oli yli 3 500 yöpymistä, edellisenä vuonna 3 000.

– Asiat eivät voi olla kauhean huonosti, koska kävijämäärät ovat lisääntyneet. Turuilla ja toreilla puhutaan turhaan, että täällä on kaikki päin mäntyä.

Lue myös:

Parikymppisten Jani Kedon ja Anni Vilkin asuntoauto on vanhempi kuin he itse – korona toi karavaanariyhdistykseen ennätysmäärän uusia jäseniä

Parikymppisenä Susanna Lahtinen ei voinut kuvitella itseään asuntovaunussa – nyt hän asuu siellä: "Alkuun se oli hyvä vitsi"