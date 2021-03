Raskaana olevat naiset onnistuneet välttämään koronan – "Meillä ei ole yhtään menetettyä äitiä eikä lasta", sanoo HUSin toimialajohtaja

Koronasynnytysten määrä on jäänyt huomattavasti ennakkoon pelättyä pienemmäksi.

Viime keväänä HUSissa arvioitiin, että synnyttäjistä koronapotilaita voisi olla pahimmassa pandemiatilanteessa jopa lähes viidesosa, kuten esimerkiksi Yhdysvalloissa New Yorkissa.

Koko pandemian aikana positiivisten synnytyksiä on ollut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella Naistenklinikalla ja Espoon sairaalassa yhteensä kuitenkin vain 40 tapausta.

– Meillä ei ole yhtään menetettyä äitiä eikä lasta tässä joukossa, että sillä tavalla on selvitty hyvin, kertoo naistentautien ja synnytysten toimialajohtaja Seppo Heinonen HUSista.

Tautia sairastavien synnyttäjien vähäisyys johtuu toimialajohtaja Heinosen mukaan erityisesti siitä, että odottavat äidit ja heidän lähipiirinsä ovat osanneet toimia poikkeustilanteessa vastuullisesti.

– Haluaisin ihan aidosti kiittää Helsingin ja Uudenmaan synnyttäjiä, että ovat ottaneet nämä meidän ohjeet vakavasti ja huolehtineet etäisyyksistä, suojautumisesta ja välttäneet altistumista, Heinonen sanoo.

Kymmenen äitiä on joutunut viruksen vuoksi teholle

Lievä infektio ei juurikaan vaikuta synnytyksen kulkuun, mutta vaikeimman tautimuodon saavat joutuvat teho-osastolle. Näin on tapahtunut sairastuneista odottavista äideistä neljäsosalle. Heille on tehty sektio hengityksen helpottamiseksi.

– Teholla on ollut kymmenkunta äitiä. Jos tilanne heikkenee, kohtu joudutaan tyhjentämään eli tehdään ennenaikainen sektio, jotta äidin hengitys helpottuu, selittää Heinonen.

Suurimmat viruksen aiheuttamat ongelmat koituvat lapsen ennenaikaisesta syntymästä. Varhaisin sektio on tehty toimialajohtaja Heinosen mukaan tautia sairastaneelle äidille jo ennen raskausviikkoa 30.

– Nykyään pystymme pitämään vastasyntyneet hengissä jo viikoilta 23,24, joten sillä tavalla ne on jo kohtalaisen hyvät viikot, mutta silloin tarvitaan paljon panostusta vastasyntyneen keskoshoitoon, hän jatkaa.

Tauti ei ole tarttunut vastasyntyneille

Yhdessäkään tapauksessa virus ei ole tarttunut äidiltä vastasyntyneelle. Seikkaa ihmettelee myös HUSin toimialajohtaja Heinonen.

– Se on aika yllättävä asia. Sama kokemus on myös maailmalta. Sopii kyllä siihen kuvaan, että tautia on lapsiväestössä muutenkin vähemmän, pohtii Heinonen.

Tarkkaa syytä siihen, miksi koronavirus ei ole äidin ja lapsen läheisestä kontaktista huolimatta levinnyt vastasyntyneisiin ei tiedetä. Heinosen mukaan lähes varmoja ollaan kuitenkin siitä, että istukan läpi virus ei pääsääntöisesti kulje tai todennäköisyys siihen on hyvin pieni.

– Voi olla, että vastasyntynyt saa joitain vasta-aineita äidin kautta. Näyttää siltä, että lapsen alttius covid-infektiolle on huomattavasti matalampi kuin aikuisilla, sanoo Heinonen.

HUSin synnytysten toimialajohtaja suosittelee odottaville äideille rokotusta

Herkästi leviävät virusmuunnokset herättävät huolta myös synnytysosastoilla. HUSin Heinonen pitää mahdollisena, että vakavaa tautimuotoa sairastavien määrä kasvaa myös synnytysosastoilla kevään aikana.

– Muunnokset näyttäisivät lisäävän tautia erityisesti alle 40-vuotiaissa eli hedelmällisessä ja synnytysiässä olevissa, joten täytyy valmistautua siihen, että voi olla että tapaukset lisääntyvät, hän sanoo.

Varianttien vuoksi odottavien äitien kannattaisi toimialajohtaja Heinosen mukaan ottaa rokote heti kun heidän vuoronsa tulee. Rokotteen hyödyt ovat mahdollisia haittoja suuremmat, vaikka pitkän ajan tutkimusnäyttö puuttuu, katsoo HUSin Heinonen.

– Uskaltaisin suositella sen takia että pieni joukkio saa vaativan taudin ja tiedämme että rokotteella saadaan suojaa nimenomaan sitä vastaan. Rokotuksilla olisi positiivinen vaikutus etenkin, jos mutanttiaalto lähtee leviämään.

