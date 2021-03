Katso millainen on kymmenen sekunnin taidevideo, josta maksettiin 6,6 miljoonaa dollaria

Videolla keskiössä on Donald Trumpia muistuttava hahmo.

Amerikkalaisen digitaiteilijan Mike Winkelmanin eli Beeplen tekemä Crossroad-niminen videoteos myytiin viime viikolla peräti 6,6 miljoonan dollarin eli noin 5,5 miljoonan euron hintaan.

Teos myytiin Nifty Gatewayssa, joka on internetissä toimiva markkinapaikka digitaaliselle taiteelle.

Videon myyjä oli miamilainen taidekeräilijä ja sijoittaja Pablo Rodriguez-Fraile, joka maksoi itse teoksesta viime syksynä 67 000 dollaria eli noin 56 000 euroa.

Videolla maassa makaa Yhdysvaltain entistä presidenttiä Donald Trumpia muistuttava hahmo, jonka vartaloon on kirjoitettu iskulauseita.

Teoksen aitouden varmisti kryptoyhtiö Blockchain, joka myöntää uudenlaisen digitaalisen taiteen aitoustodistuksia.

– Jos otat Mona Lisasta kuvan Louvressa, sillä ei ole mitään arvoa, koska se ei ole alkuperäinen eikä valokuvalla ole teoksen historiaa. Totuus on se, että tämä teos on erittäin arvokas tekijänsä takia. Hän on parhaista parhain, Rodriguez-Fraile pohdiskeli uutistoimisto Reutersin haastattelussa.

Digitaalisessa taiteessa piilee huijausriski

Crossroad edustaa uudenlaista verkossa olevaa taidetta, jonka arvo on kasvanut koronapandemian aikana hurjasti

Beeplen toinen teos Everydays on parhaillaan myynnissä huutokauppakamari Christie´sillä. Siitä on tarjottu jo yli kolme miljoonaa dollaria. Euroissa tarjottu summa on 2,5 miljoonaa.

– Olemme tuntemattomalla alueella. Kaupankäynnin alettua saimme ensimmäisen kymmenen minuutin aikana yli sata tarjousta 21 huutajalta. Kymmenen minuutin aikana oli tarjottu jo miljoona dollaria. Lähtösumma oli sata dollaria, kertoo nykytaiteen asiantuntija Noah Davis Christie´siltä.

– Emme ole koskaan nähneet lähellekään näin vilkasta tarjouskilpailua.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Christie´s myy digitaalista taidetta. Teoksen kaupankäynnin on määrä päättyä 11. maaliskuuta.

Sijoittajat varoittavat, että aineettoman digitaalisen taiteen markkinoilla on hintakuplan vaara. Hinnat saattavat romahtaa ja myös huijausten riski on olemassa.

