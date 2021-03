Koulut pysymässä lähiopetuksessa Pohjois-Pohjanmaan alueella – katso tästä, mitä maakunnan koronarajoituksista päätettiin

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto ja Pohjois-Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä kertoivat Pohjois-Pohjanmaan alueen koronatoimista tiedotustilaisuudessaan keskiviikkona iltapäivällä.

Tilaisuudessa kerrottiin esimerkiksi, että opetus voidaan järjestää lähiopetuksena peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa turvavälit ja maskisuositus huomioiden.

Ainoastaan korkeakoulut säilyvät etäopetuksessa, muu opetus siis lähiopetuksena.

Asiasta kertoi tilaisuudessa alueellisen koordinaatioryhmän puheenjohtaja, OYSin johtajaylilääkäri Juha Korpelainen.

Hän perusteli ratkaisua muun muassa sillä, että kouluista ei ole juurikaan tullut tartuntoja. Lähikoulu on tässä tilanteessa nähty alueella tärkeämmäksi kuin pieni riski virusinfektion leviämiselle.

Hallitus suositti aiemmin, että kaikilla leviämis- ja kiihtymisvaiheen alueilla siirryttäisiin ensi maanantaista lähtien kolmeksi viikoksi etäopetukseen toisella asteella ja perusopetuksen yläluokilla.

Muita kerrottuja Pohjois-Pohjanmaan koronatoimia olivat:

Maskisuositus pysyy ennallaan.

Yksityistilaisuuksiksi suositellaan enintään kuuden hengen tilaisuuksia, aiemman kymmenen sijaan. Niissäkin on noudatettava turvaohjeita, kuten turvavälejä ja maskisuositusta.

Etätyösuositus jatkuu mahdollisimman laajana eli ennallaan.

Suositellaan harkitsemaan tarkoin vierailua ikäihmisten luona. Ikääntyneiden ja riskiryhmäläisten rokottaminen on kuitenkin edennyt ja riski näin hieman pienentynyt.

Aikuisten ryhmäharrastustoimintaa ei suositella jatkettavaksi. Sen sijaan alaikäisten harrastustoiminta voi jatkua.

Julkiset eli kuntien hallinnoimat tilat pysyvät suljettuina. Siis esimerkiksi uimahallit, yleiset saunat, pukutilat.

Välttämättömät palvelut turvataan ja kuntatasolla harkitaan, mitä ne ovat.

Suositellaan, että yksityiset toimijat noudattavat samoja ohjeita.

Tilaisuus yhä käynnissä

Pohjois-Pohjanmaa on koronaepidemian kiihtymisvaiheessa, joten alueella on odotettavissa tiukennuksia koronarajoituksiin ensi maanantaista alkaen hallituksen päätöksen mukaisesti. Se, mitkä paikat maakunnassa suljetaan, on kuitenkin aluehallintoviraston ratkaistavissa.

Aluehallintoviraston tartuntataudeista vastaava aluehallintoylilääkäri Pasi Eskola sanoi tilaisuudessa, että tässä vaiheessa ei voida ottaa käyttöön kaikkia toimia, mutta lisää on mahdollista ottaa käyttöön tarvittaessa.

– Emme voi luvata, ettei etäopetusta kevään aikana tulisi.

Eskolan mukaan tällä hetkellä lailliset edellytykset esimerkiksi yksityisten kuntosalien sulkemiselle eivät alueella täyty.

Päätöksistä kerrottiin keskiviikkona tiedotustilaisuudessa kello 13 alkaen. Yle näytti tilaisuuden suorana tässä jutussa.

Korpelaiselta kysyttiin tilaisuudessa, miksi rajoitukset ovat voimassa kaikissa alueen kunnissa, vaikka osassa tilanne olisi rauhallisempi.

Hänen mukaansa kokemus on, että yksittäisiä ryvästymiä voi tulla missä vain.

– Alueella on pieniä kuntia, joissa on hetkellisesti ollut isoja tartuntamääriä. On kieltämättä muutamia kuntia, joita tauti ei ole vielä koskettanut. Emme haluaisi tehdä kuntakohtaisia päätöksiä, se menisi sekavaksi, koska virus ei katso kuntarajoja.

OYSin infektiolääkäri Teija Puhto kertoi tilaisuuden aluksi, että alueella on tullut viime viikon aikana 15–25 tartuntaa päivässä, mikä on enemmän kuin aiempina viikkoina.

– Väestössä ei kuitenkaan ole juurikaan enempää virusta. Valtaosa noususta johtuu Oulun kaupunginsairaalan positiivista löydöksistä ja tartunnoista, joita tähän ketjuun liittyy, hän sanoi.

Puolet sairaanhoitopiirin kunnista on sellaisia, joissa ei ole ollut yhtään tartuntaa vähintään kahteen viikkoon.

Kouluista tai toisen asteen oppilaitoksista ei ole tullut viime viikolla tartuntoja, Puhto totesi.

Hänen mukaansa sairaanhoitopiirin tilanne on hieman huonontunut, mutta tämä johtuu kaupunginsairaalan epidemiasta. Ilmaantuvuusluku ilman sairaalan epidemiaa olisi 20.

Jäljitys toimii ja sairaalan kapasiteetti riittää, Puhto sanoi. Ennuste on, että tilanne huononee muutaman viikon viiveellä. Se, mikä tapahtuu etelässä, tapahtuu pohjoisessa viiveellä.

Myös hiihtolomakausi voi infektiolääkärin mukaan vaikuttaa alueen koronatilanteeseen.

Yläkoulujen tai toisen asteen etäopetus ei olisi Puhton mukaan estänyt alueella yhtään tartuntaa eikä myöskään alle 18-vuotiaiden harrastusten keskeyttäminen.

– Nämä toimenpiteet eivät ole hyödyllisiä tällä alueella tällä hetkellä, Puhto sanoi.

Tilaisuuden avasi ja puhetta johti Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Terttu Savolainen.

Tästä jutusta löydät Pohjois-Pohjanmaalla tällä hetkellä voimassa olevat koronasuositukset.

