Paranisiko etäopetus, jos opiskelijat avaisivat kamerat? Yliopiston professori aloitti keskustelun Twitterissä, sillä mustille ruuduille luennointi on outoa

“Kysymys teille, jotka opetatte yliopistossa tai korkeakoulussa. Suositteletteko / vaaditteko, että opiskelijat pitävät kameraa auki, kun tehdään ad hoc -ryhmätöitä break-out roomeissa?”

Näin aloitti Vaasan yliopiston taloustieteen professori Panu Kalmi Twitter-keskustelun (siirryt toiseen palveluun), jossa tarkoituksena oli selvittää, miten kollegat ovat saaneet opiskelijat osallistumaan kursseilla ja millaisia käytäntöjä heillä on.

Kalmi sai useita erilaisia vastauksia: Yksi opettajista edellyttää kameran pitoa päällä aina kun se oli mahdollista. Monet ovat sitä mieltä, että opiskelijalla on oikeus päättää itse, esitteleekö esimerkiksi kaoottista kotia ulkopuolisille.

– Kollegat Uppsalan ja Tukholman yliopistosta kertoivat, että opiskelijat eivät saa läsnäolomerkintää jos kamera on kiinni. Läsnäololistojen vaade onkin sitten ihan toinen kysymys, että miten tietää onko joku myös ajatuksellisesti läsnä. Tai voisiko saman oppia toisin toisaalla? kysyy yliopistopedagogiikkaan erikoistunut lehtori Johanna Annala Tampereen yliopistosta.

Ylen toimitus otti yhteyttä Uppsalan ja Tukholman yliopistoihin. Kummassakaan ei ole yliopiston johdon tasolla linjattu kamerapakosta, vaikka yksittäiset lehtorit saattavat sellaista vaatiakin.

Kysymys on kuitenkin kiinnostava: Pitäisikö opinnoissa olla kamerapakko?

Panu Kalmin etäopetusryhmät vaihtelevat parin ihmisen graduseminaarista aina useiden satojen opiskelijoiden massaluentoihin. Merja Siirilä / Yle

Ihmiset ovat opettajan näkökulmasta "mustia ruutuja"

– Visuaaliseen tyhjyyteen on vaikea puhua, kommentoi Helsingin yliopiston dosentti Johanna Isosävi.

Näin etäopetustilannetta kuvailee myös Panu Kalmi itse. Isoilla luennoilla ihmiset ovat “mustia ruutuja”. Tämä on haaste vuorovaikutukselle.

– Välillä täytyy teettää jotakin tehtäviä, että vakuuttuu, että siellä ruudun toisella puolella on muita ihmisiä, Kalmi kertoo.

Opiskelijat saavat suurimmaksi osaksi päättää pitävätkö kameran kiinni vai auki.

Etäopetuksessa ei voi automaattisesti edellyttää videokameran käyttöä, koska se rikkoo kotirauhaa ja yksityisyyden suojaa. Silti kasvot ruudun toisella puolella ilahduttavat.

– On opiskelijoita, jotka eivät halua pitää kameraa päällä. Joillain ei ehkä edes ole kameraa. On kuitenkin myös niitä, jotka mielellään pitävät kameran auki ja olisivat mielissään, mikäli muutkin pitäisivät auki, Kalmi sanoo.

Välillä vastustus kameran auki pitämiseen on ollut kovaa. Suuremmilla luennoilla arviolta puolet pitää kameran päällä.

Normaalisti Panu Kalmi opettaisi kotonaan. Haastattelupaikaksi valittiin kuitenkin Vaasan yliopiston opintotila. Merja Siirilä / Yle

Käytännöt vaihtelevat

Yle kysyi kahdeksalta korkeakouluilta, millaisia käytäntöjä niissä on opintojen suorittamisen valvomisessa sekä kameran käytössä etäopetusaikana.

Vastaukset ovat yhdenmukaisia: ketään ei voi pakottaa kameran käyttöön, mutta sitä kuitenkin suositellaan.

Aalto-yliopisto suosittelee videoyhteyden käyttämistä etenkin, jos sille on pedagogiset perusteet.

– Vaikkapa kielten ja viestinnän opetuksessa, jossa videoyhteys tukee sekä yksittäistä opiskelijaa että koko opiskelijaryhmää. Muutenkin videoyhteys auttaa yhteisöllisyyden luomisessa ja myönteisen opiskeluilmapiirin luomiseen, kertoo Aalto-yliopiston oppimispalveluiden johtaja Eija Zitting.

Erityisesti tentit voivat olla haasteellisia. Voiko edes silloin koulu vaatia videokameran käyttöä varmistaakseen, että kyseessä on oikea opiskelija, joka tekee tentin?

Lapin AMK on linjannut, että videon käytölle tulee olla pedagoginen perustelu. Tentin valvominen ei ole riittävä syy, sillä osaamista voi osoittaa ja arvioida myös muilla tavoin.

Oulun yliopisto suosittelee esimerkiksi käyttämään opintosuoritusten arvioinnissa vaihtoehtoisia arviointikäytäntöjä tai esimerkiksi sähköistä tenttiä.

Mikäli etävalvontaa käytetään, etävalvotulle tentille on järjestetty aina vaihtoehto. Opiskelijalla on oltava mahdollisuus suorittaa tentti yliopiston tiloissa opettajan järjestämällä tavalla niin halutessaan.

Vaasan yliopistossa kannustetaan opiskelijoita kameran käyttöön erityisesti pienryhmätilanteissa.

Vaikka etäopetus voi etäännyttää ja haitata oppimista, voi se myös kannustaa arempia opiskelijoita osallistumaan osallistumaan opetukseen. Benjamin Suomela / Yle

Mielekäs ja turvallinen oppimistilanne

Vaasan yliopiston digitaalisen opetuksen valmentaja Sanna Eronen mukaan kameran käytöllä on monia positiivisia vaikutuksia.

– Viestintätaitoja, kielten oppimista, suullista viestintää, esiintymistaitoa. Näen todella tärkeänä, että kameraa pidettäisiin tietyissä tilanteissa auki.

Olennaista Erosen mukaan on mielekkään ja turvallisen oppimistilanteen luominen, joissa kameran voi myös jättää kiinni. Isoissa ryhmissä vuorovaikutusta voi tukea muutenkin kuin pyytämällä avata mikrofonin.

Eronen muistuttaa, että nykypäivänä löytyy monia työkaluja, joilla voidaan aktivoida.

– Työvälineissä on chatti-mahdollisuuksia, voi lähettää anonyymejä viestejä opettajalle, voidaan käyttää reaktioita, kuten peukkuja ja hymiöitä. Opiskelijoilta voi kysyä asioita erilaisilla kyselyillä.

Erosen mukaan vuorovaikutuksen syntymisessä auttaa hyvin paljon ennakointi.

– Jos halutaan, että opiskelijat osallistuvat keskusteluun ja kurssiin sisältyy pienryhmätyöskentelyä ja toivotaan, että kameroita avataan, niin viestimällä tästä etukäteen opiskelijat osaavat valmistautua tilanteeseen.

Vaasan yliopiston professori Panu Kalmin mukaan tärkeintä on, että opiskelija tuntee olonsa turvalliseksi ja hyväksi opetustilanteiden aikana.

Vaikka etäopetus voi etäännyttää ja haitata oppimista, voi myös kannustaa arempia opiskelijoita osallistumaan osallistumaan opetukseen.

– Tuntuu, että sen kirjallisen kysymyksen antaminen voi olla pienemmän kynnyksen takana kuin se, että keskellä isoa massaluentoa nostaa kätensä ja haluaa kysyä jotakin, Kalmi kertoo.

Isoilla luennoilla ihmiset ovat usein “mustia ruutuja”. Merja Siirilä / Yle

Tulevaisuudessakin suuri osa opinnoista etänä?

Vaasan tiedekirjastossa Tritoniassa vierailleet opiskelijat suosivat kameraa kiinni.

– Riippuu paljon opettajasta. Jos opettaja haluaa nähdä, niin sitten laitan kameran päälle, Angie Iglesias kertoo.

– Pidän normaalisti kameran poissa päältä. On kuitenkin mukavaa, mikäli opiskelijat pitävät kameran päällä, Van Trieu kertoo.

Vaikka etäopetuksessa on paljon hyviäkin asioita, kaipaavat opiskelijat toisten ihmisten seuraa muutenkin kuin virtuaalisesti. Myös oppimisen kannalta sillä voi olla merkitystä.

– Et ehkä opi niin paljon, koska et ole vuorovaikutuksessa opettajien kanssa. Et myöskään ole vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden kanssa ja se on huolestuttavaa, Iglesiaskertoo.

Suomen korkeakouluissa ollaan yhtä mieltä siitä, että etäopetus on tullut jäädäkseen.

– Taidot ja käytännöt, joita olemme oppineet, tulevat kantamaan vielä pitkälle jatkossakin, Panu Kalmi uskoo.

