Tunturikeskusten lääkäreillä on kiireiset viikot – rinneturmien lisäksi talvilomalaisten koronatestit työllistävät lääkäriasemia

Sää näkyy tapaturmamäärissä. Aurinkoisella säällä ulkoilijoita ja myös tapaturmia on enemmän. Annu Passoja / Yle

Lapin sairaanhoitopiirissä kahden viikon aikana todetuista koronatartunnoista puolet on todettu muualla asuvilla.

Lapin tunturikeskuksissa keskimäärin pari ihmistä päivässä teloo itsensä niin, että tarvitsee rinne-ensiapua.

Levillä tapaturmia on lokakuun alussa auenneen talvikauden aikana kirjattu noin 300. Ylläksen alueella itsensä on loukannut tänä talvena noin 170 ihmistä.

Hiihtolomaviikot ovat vuoden kiireisintä aikaa paitsi rinteissä, myös tunturikeskusten lääkäriasemilla. Medi Ylläs -lääkäriasemalla Äkäslompolossa asiakkaita on nyt moninkertainen määrä hiljaisiin alkukesän päiviin verrattuna.

– Päivät voivat venyä hyvinkin myöhään, koska vammat tuppaavat tulemaan iltapäivällä ja illalla, kertoo Medi Ylläksen vastaava lääkäri ja toinen omistaja Katja Kuusimäki.

Myös koronatestit ovat tuoneet runsaasti asiakkaita tunturikeskusten lääkäriasemille.

Viimeisen kahden viikon aikana Lapin sairaanhoitopiirissä todetuista tartunnoista puolet on todettu ulkopaikkakuntalaisilla. Maanantaina uusia tartuntoja todettiin 12, joista kahdeksan Kittilässä ja yksi Kolarissa.

Kolarissa otettiin viikossa 350 koronatestiä

Pihlajalinnassa Levillä testejä on otettu hiihtolomapäivinä kolme kertaa enemmän kuin normaalipäivinä. Testattujen joukossa on ollut esimerkiksi Etelä-Suomen koululaisia, jotka ovat kesken lomaa kuulleet altistuneensa ennen loman alkua.

Koronatestit ovat tuoneet asiakkaita myös Medi Ylläkselle. Yksityisiä lääkäriasemia enemmän testejä tehdään kuitenkin kuntien terveyskeskuksissa.

Esimerkiksi Kolarin terveyskeskuksessa otettiin viime viikolla 350 koronatestiä, mikä on kunnan johtavan lääkärin Ulla Ylläsjärven mukaan noin sata enemmän kuin normaaliviikolla.

Sairaanhoitopiirin infektiolääkäri Markku Broas kuitenkin toteaa, että vaikka ilmaantuvuusluku on Lapin sairaanhoitopiirissä tällä hetkellä korkea, kaikki tartunnat on saatu jäljitettyä eikä Lapissa ole todettu joukkoaltistuksia.

Talvipyöräily näkyy jo tapaturmatilastoissa

Medi Ylläksen vastaava lääkäri Katja Kuusimäki on tottunut hoitamaan rinteissä ja laduilla murtuneita nilkkoja tai vääntyneitä polvia jo 16 vuoden ajan. Talvipyöräilyn suosio näkyy lääkärille siinä, että ranne- ja peukalovammat ovat lisääntyneet.

Myös Levin Pihlajalinnassa lääkärien määrää lisätään talvilomasesongin ajaksi. Ortopedi on paikalla hiihtolomien aikaan joka päivä.

Palvelupäällikkö Tanja Hänninen kertoo, että tapaturmia on tänä talvena kuitenkin selvästi edellistalvia vähemmän, koska ulkomaalaisturistit puuttuvat.

– He eivät ole välttämättä tottuneet lumipintaan tai edes nähneet lunta. Huonommalla tuurilla jalka on katkennut heti kun on tultu lentokenttäbussista ulos, Hänninen sanoo.

Ylläksellä tapaturmien määrä on Kuusimäen mukaan jotakuinkin entisellään. Vakavat päävammat ovat vuosien saatossa vähentyneet selvästi kypärän käytön myötä.

