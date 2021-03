Chilestä mallia koronarokotuksiin? Neljä syytä, miksi maa hipoo maailman kärkeä rokotustahdissa

Chilen vauhti on Latinalaisessa Amerikassa poikkeuksellinen. Taustalla on varhainen ja tehokas suunnittelu.

MontevideoKoronarokotukset ovat edenneet vauhdilla eteläamerikkalaisessa Chilessä. Ensimmäisen annoksen oli torstaihin mennessä saanut runsas viidennes maan 19 miljoonasta asukkaasta.

Maailmassa edellä ovat ainoastaan Israel, Seychellit, Arabiemiraatit, Iso-Britannia ja Yhdysvallat. Muualla Latinalaisessa Amerikassa tahti on huomattavasti hitaampi. Suomessa puolestaan on rokotettu noin kahdeksan prosenttia väestöstä.

Ennen pandemiaa Chile ajautui protestiaallon seurauksena kaaoksen partaalle. Myös viime vuonna maan hallitus sai osakseen kritiikkiä, sillä koronatartuntojen määrä oli maanosan korkeimpia väkilukuun nähden. Chilessä koronaan on kuollut yli 20 000 ihmistä.

Nyt Chileä on suitsutettu vauhdikkaasta rokottamisesta. Yle selvitti onnistumisen syitä.

1. Rokotteiden monipuolinen hankinta

Chile aloitti neuvottelut rokotevalmistajien kanssa ajoissa viime vuoden toukokuussa, sanoo YK:n kehitysohjelman (UNDP) Latinalaisen Amerikan ja Karibian -johtaja Luis Felipe López-Calva. Lisäksi rokotteita hankittiin eri valmistajilta.

Terveydenhuollon henkilökunnalle on annettu yhdysvaltalaista Pfizeria ja muille kiinalaista Coronavacia. Chilellä on sopimukset myös ruotsalais-brittiläisen Astra Zenecan ja Maailman terveysjärjestön käynnistämän Covax-rokotushankkeen kanssa. Neuvottelut yhdysvaltalaisen Johnson & Johnsonin kanssa ovat kesken.

– Chile teki sopimuksia usean valmistajan kanssa, kun moni maa panosti yhteen tai kahteen. Jotkut luottivat Covaxiin, mutta hanke on käynnistynyt hitaasti, López-Calva sanoo Ylelle.

Kiinasta saapunutta Coronavac-rokotelastia purettiin Santiagon lentokentällä helmikuun lopussa. Alberto Valdes / EPA

Hänen mukaansa myös viranomaisvalmistelut aloitettiin ajoissa, jotta rokotteille saataisiin nopea hyväksyntä. Lisäksi chileläisyliopisto Universidad Católica teki tieteellistä tutkimusyhteistyötä kiinalaisen Sinovacin kanssa, mikä auttoi Chileä saamaan yhtiön Coronavac-rokotteita ensimmäisten joukossa.

– Myös esimerkiksi Argentiina teki tutkimusyhteistyötä Astra Zenecan kanssa, mutta rokotteen valmistus on ollut hitaampaa, López-Calva sanoo.

2. Tehokas rokottaminen ja terveydenhuolto

Chile aloitti koronarokotukset joulukuussa ensimmäisenä maana Etelä-Amerikassa. Tavoite on rokottaa 80 prosenttia asukkaista heinäkuuhun mennessä.

Vauhdikkaan tahdin takana on myös kattava julkinen perusterveydenhuolto. Koronarokote on asukkaille ilmainen ja vapaaehtoinen.

Myös esimerkiksi ostoskeskuksista, kouluista ja jalkapallostadioneista on tehty rokotuskeskuksia. Tämä on onnistunut valtion ja aluehallitusten yhteistyöllä, Luis Felipe López-Calva toteaa.

– Rokottamiseen on valtava logistinen kapasiteetti. Verkostoa on laajennettu paitsi paikkojen, myös henkilökunnan osalta. Esimerkiksi hammaslääkäreitä ja kätilöitä on koulutettu antamaan rokotuksia.

Ihmiset odottivat rokotusvuoroaan Santiagossa helmikuun alussa. Alberto Valdes / EPA

Päätöksenteko on hitaampaa Meksikon ja Brasilian kaltaisissa maissa, joissa aluehallinnoilla on enemmän valtaa kuin Chilessä, UNDP:n aluejohtaja vertaa.

3. Luottamus rokotuksiin

López-Calvan mukaan Chileä on auttanut myös se, että maassa oli jo entuudestaan Latinalaisen Amerikan rokotetuin väestö, Kuuban ohella.

– Chileläiset ovat tottuneita rokotuksiin. Symbolisesti merkittävää oli myös se, että presidentti Sebastián Piñera odotti vuoroaan. Sellainen lisää kansalaisten luottamusta järjestelmään, López-Calva sanoo.

Toisin kävi Chilen naapurimaissa Perussa ja Argentiinassa, joissa paljastui, että poliitikkoja ja muuta eliittiä oli rokotettu salaa jonon ohi. Molemmissa esimerkiksi terveysministerit joutuivat skandaalin seurauksena eroamaan.

Lapset aloittivat kouluvuoden Patricio Mekis -nimisessä koulussa Santiagossa helmikuussa. Alberto Valdes / EPA

Chilessä on arvosteltu Coronavacin käyttöä, sillä rokotteen on todettu antavan vain hieman yli 50 prosentin suojan.

– Se ei ole tehokkain markkinoilla olevista rokotteista, mutta Chilen viranomaisten mukaan se vähentää tartuntariskiä ja terveydenhuollon painetta. Se on parempi kuin ei rokotetta ollenkaan, López-Calva sanoo.

4. Vauraus

Chilellä on ollut myös varaa rokotteisiin. Bruttokansantuote henkeä kohti on Latinalaisen Amerikan korkeimpia. Rokotteisiin on budjetoitu tänä vuonna 200 miljoonaa dollaria.

López-Calvan mukaan Latinalaisessa Amerikassa myös ainakin Brasilialla, Meksikolla, Kolumbialla ja Perulla olisi varaa hankkia enemmän rokotteita. Ongelmana on pikemminkin saatavuus.

– Markkinat ovat rajalliset, rokotteita tulee hitaasti suhteessa tarpeisiin. Maat, joilla on varaa maksaa, saavat niitä nopeammin.

López-Calva kaipaakin lisää kansainvälistä yhteistyötä. Latinalaisen Amerikan maat ovat vielä kaukana pandemian loppumisesta, hän huomauttaa.

Chilessä oli ennen pandemiaa massiivisia mielenosoituksia, jotka ovat jatkuneet pienimuotoisempina. Kansalaiset ovat protestoineet yhteiskunnan epätasa-arvoisuutta ja korruptiota vastaan. Tuloerot ovat maailman suurimmassa kuparintuottajamaassa valtavia.

Chilen poliisin erikoisjoukot pidättivät mielenosoittajan kadulla Santiagossa 1. maaliskuuta. Alberto Valdes / EPA

Diktatuurin aikainen perustuslaki päätettiin uudistaa kansanäänestyksessä lokakuussa (siirryt toiseen palveluun). Lainsäätäjät valitaan vaaleilla huhtikuussa.

UNDP-johtaja López-Calva toivoo, että rokotuksissa onnistuminen palauttaa chileläisten luottamusta yhteiskuntaan.

– En näkisi asiaa niinkään hallituksen vaan poliittisen järjestelmän hyötynä. Ihmisten on tärkeää kokea, että järjestelmä pystyy vastaamaan heidän tarpeisiinsa. Se luo uskoa myös perustuslakiprosessiin.

