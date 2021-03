Suomi lahjoittaa yli 10 miljoonaa euroa poistaakseen kaupan esteitä Itä-Afrikassa – "Se hyödyntää suoraan suomalaisia yrityksiä", arvioi diplomaatti

Mombasan satama on kaupankäynnin portti koko itäiseen Afrikkaan.

Liselott Lindström

Tavaroiden kuljettaminen Afrikassa maksaa kolme kertaa enemmän kuin Euroopassa, ja se on Suomellekin huono juttu, sanoo suurlähettiläs.

MOMBASA Satama Kenian toiseksi suurimmassa kaupungissa Mombasassa on valtava. Sen kautta kulkee tavaroita jopa 250 miljoonalle ihmiselle koko Itä-Afrikassa.

Mutta pitkään se oli toivottoman tehoton. Tarinat satamaan juuttuneista konteista ovat monelle suomalaiselle alueella toimivalle yritykselle tuttuja. Ei se nytkään mikään moderni satama ole, mutta paljon on tapahtunut viime vuosina.

Osaksi siitä on kiittäminen kymmenen vuotta sitten perustettua Trade Mark East Africa -järjestöä, joka tiistaina sai 10,5 miljoonaa euroa Suomelta muun muassa sataman toiminnan tehostamiseksi. Suomi on tukenut järjestöä kehitysavulla koko sen olemassaolon aikana.

– Ensimmäisenä seitsemänä vuotena onnistuimme Itä-Afrikassa vähentämään kaupankäynnin kuluja 30 prosentilla. Mombasan sataman läpi meneminen on nyt puolet nopeampaa kuin aloittaessamme. Sillä on merkitystä, koska odottaminen satamassa maksaa, sanoo Frank Martsaert, Trademark East African toimitusjohtaja.

Mombasan sataman kautta kulkee tavaroita Kenian läpi Ugandaan, Ruandaan, Burundiin ja Kongon demokraattiseen tasavaltaan. Liselott Lindström

Muun muassa odottaminen tarkoittaa sitä, että tavaroiden kuljettaminen on Afrikassa kolme kertaa kalliimpaa kuin Euroopassa. Suomen rahoilla on jo aiemmin rakennettu satamaan johtavia teitä, mikä on vähentänyt liikenneruuhkia. Ruuhkat maksavat afrikkalaisille kaupungeille valtavasti rahaa.

– Jos rekka maksaa noin 600–800 dollaria päivässä ja se jää jumiin rajalle tai ruuhkaan, niin se tekee kuljetuksesta heti paljon kalliimman, Martsaert sanoo.

Itä-Afrikka tarjoaa yrityksille mahdollisuuksia

Suomen Kenian-suurlähettiläs Erik Lundberg allekirjoitti tiistaina sopimuksen Trade Mark East African puheenjohtajan Erastus Mwenchan kanssa Mombasan sataman pääkonttorissa. Mwencha on aiemmin toiminut Afrikan Unionin komission varapuheenjohtajana.

– Tämä hyödyttää suoraan suomalaisia yrityksiä. Itä-Afrikka on merkittävä alue, jossa on huomattavaa talouskasvua ja paljon mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille, Lundberg sanoo Ylelle.

Edelleen kaupankäynti kuitenkin takkuaa. Afrikan maat käyvät paljon enemmän kauppaa EU:n ja Yhdysvaltojen kanssa kuin keskenään.

Erastus Mwencha (vas) ja Erik Lundberg (oik) allekirjoittivat 10,5 miljoonan sopimuksen Mombasassa. Liselott Lindström

Kaupankäynnin helpottamiseksi Afrikassa astui vuoden alussa voimaan uusi vapaakauppa-alue, josta on tulossa lajissaan maailman suurin.

Toistaiseksi kaikki Afrikan maat Eritreaa lukuun ottamatta ovat liittyneet alueeseen, ja 34 maata on ratifioinut sopimuksen. Sopimus astui kuitenkin koronan takia voimaan puoli vuotta suunniteltua myöhemmin.

– Koronan aikana kaupan edistämisen keskeisimpiä asioita on, että saadaan jälleen kasvua. Pitää luoda työpaikkoja nuorille ja naisille täällä Afrikassa, suurlähettiläs Lundberg sanoo.

Kaupankäynti helpottuu

Jos kaupan esteitä saadaan purettua, se helpottaa kaupankäyntiä myös suomalaisille yrityksille, jotka haluavat viedä tuotteitaan Afrikkaan.

Afrikka on valtava markkina ja maailman nopeiten kasvava talousalue.

– Olette varmasti Suomessakin huomanneet, että täältä tulee ihmisiä sinne etsimään parempaa elämää. Jos me täällä kehitämme työpaikkoja, se tekee maailmasta turvallisemman ja rauhallisemman, mikä on kaikille voitto, sanoo Mwencha.

Mombasan satamassa ei muutama vuosi sitten ollut edes asfalttia kaikilla teillä. Liselott Lindström

Mombasan satamassa konttirivit jatkuvat niin kauas kuin silmät kantavat. Taustalla Intian valtameri kimaltaa turkoosina.

Aiemmin kontteja jäi jumiin niin paljon, ettei merta edes näkynyt, sanoo Frank Martsaert.

– Yritämme nyt Suomen lahjoittamilla rahoilla digitalisoida toimintaa yhä enemmän, mikä osaltaan vähentäisi korruptiota. Samalla edistämme Afrikan vapaakauppasopimuksen toimeenpanoa ja kehittämme kaupankäyntikeinoja, jotka olisivat koronasta huolimatta turvallisia, hän kertoo.

Hidas byrokratia on edelleen valtava haaste suuressa osassa Afrikkaa. Länsi-Afrikassa rekan kanssa rajan yli pääseminen saattaa kestää jopa kymmenen päivää.

– Olen kuitenkin toiveikas vapaakauppasopimuksen suhteen. Kun se toimii, maiden bruttokansantuotteet saattavat nousta jopa 2–3 prosenttia vuodessa, Martsaert sanoo.

