Rikosoikeuden professori: Koskelan murhasta syytetyille luvassa jopa 15 vuotta vankeutta, mutta alaikäisinä he istuvat vain kolmanneksen

Koskelan rikospaikalle on tuotu runsaasti kukkia ja kynttilöitä.

Koskelan rikospaikalle on tuotu runsaasti kukkia ja kynttilöitä. Petteri Juuti / Yle

Kolme 16-vuotiaan pojan murhasta syytettyä vuonna 2004 syntynyttä poikaa saattavat saada poikkeuksellisen pitkät tuomiot teostaan, sanoo rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen Itä-Suomen yliopistosta

Hän on seurannut tapausta median kautta suurella mielenkiinnolla. Tolvanen arvioi, että syytetyille saatetaan vaatia murhasta maksimituomioita eli alaikäisten kohdalla 12 vuoden vankeusrangaistusta. Alaikäisiä ei voida tuomita elinkautiseen vankeuteen.

Lisäksi poikia syytetään muista rikoksista, kuten useista pahoinpitelyistä, ryöstöstä ja yllytyksestä ryöstöön. Tolvasen mukaan näistä rikoksista voidaan vaatia vielä kolmen vuoden vankeutta 12 vuoden päälle eli enimmillään syyttäjät voivat vaatia syytetyille 15 vuoden vankeusrangaistuksia.

– Kyllä se niin on, että vaikka on nuori henkilö kyseessä, niin vakavasta rikoksesta pitää rangaista, vaikka rangaistus ei tuo uhria henkiin. Kyse on myös luottamuksen ylläpitämisestä. Siitä, että ihmiset uskovat siihen, että lakia ei voi rikkoa ilman asianmukaista seurausta, Tolvanen sanoo.

Vallilan taposta yli 9 vuotta vankeutta 16-vuotiaalle

Alaikäisten henkirikoksista puhuttaessa tuore tuomio Vallilan taposta antaa Tolvasen mukaan viitteitä siitä, että Koskelan jutussakin annetaan pitkät tuomiot.

Teon aikaan 16-vuotias poika tuomittiin Helsingin Vallilassa tehdystä taposta ja törkeästä ryöstöstä yli yhdeksän vuoden vankeusrangaistukseen. Tuomio ei ole vielä lainvoimainen. Siitä voi valittaa hovioikeuteen.

– Koskelan teko vaikuttaa niin raa’alta ja julmalta, että en usko että rangaistusasteikon alapäässä mennään. Tosin rangaistuksen määrää tuomioistuin eikä mikään rikosoikeuden professori, Tolvanen toteaa.

Syyttäjät esittävät rangaistusvaatimuksensa murhasta syytetyille keskiviikkona 3. maaliskuuta loppulausuntojen jälkeen.

Hyvinkään paloittelusurma lähinnä Koskelan tapausta

Alaikäisten murhatuomiot ovat Suomessa äärimmäisen harvinaisia. Tolvaselle ei tule mieleen mitään Koskelan tapaukseen verrattavissa olevaa juttua. Koskelan tapauksessa poikkeuksellista on etenkin se, että epäiltyä murhaa edelsi jo useina viikonloppuina toistunut voimistuneen väkivallan ja nyöryytysten sarja.

Eniten tapausta muistuttaa Tolvasen mukaan niin sanottu Hyvinkään paloittelusurma vuonna 1998. Siinä nuoret henkilöt murhasivat kaverinsa illanvieton aikana.

Tässä tapauksessa yksi täysi-ikäinen sai elinkautisen vankeustuomion murhasta. Toinen sai alentuneesti syyntakeisena ja alaikäisenä kahdeksan ja puoli vuotta vankeutta murhasta. Lisäksi yksi syytetty sai törkeästä pahoinpitelystä kaksi vuotta ja kahdeksan kuukautta vankeutta.

Hyvinkään tapauksessa jouduttiin puntaroimaan syytettyjen osallisuutta tekoon ja teon tahallisuutta, aivan kuten Koskelankin tapauksessa.

Koskelassa kolme teon aikaan 16-vuotiasta poikaa kohdistivat uhriin julmaa ja raakaa väkivaltaa tuntien ajan. Riitaisaa oikeudessa on ollut se, mikä oli kenenkin syytetyn osuus uhrin kuolemassa.

– Yleensä katsotaan, että kaikki mukana olleet ja toimintaan yhdessä osallistuneet ovat toimineet yhteisymmärryksessä teossa, toteaa Tolvanen.

Alaikäisenkin ymmärrettävä seuraukset

Koskelan tapauksessa syytetyt kiistävät murhan. Kaksi heistä myöntää törkeän pahoinpitelyn ja törkeän kuolemantuottamuksen, yksi myöntää vain pahoinpitelyn.

Puolustuksen mukaan syytetyillä ei ollut tarkoituksena tappaa uhria. Syyttäjien mukaan uhri oli kuitenkin kutsuttu paikalle tarkoituksena kohdistaa häneen väkivaltaa.

Teon tahallisuus on osallisuuden lisäksi tapauksen oikeudellisen arvioinnin ytimessä. Syyttäjien mukaan on ollut vaikeaa näyttää toteen, että syytetyillä olisi ollut aikeena tappaa uhri jo ennen väkivallan alkua.

Syyttäjien mielestä uhrin kuolemaa oli kuitenkin täytynyt pitää varsin todennäköisenä, kun häneen kohdistettiin raakaa ja julmaa väkivaltaa tuntien ajan. Tolvanen on samoilla linjoilla syyttäjien kanssa.

– Kyllä on perusteltua lähteä siitä, että rikosoikeudellisen vastuun iän ylittänyt ihminen ymmärtää teon seuraukset hyvin vakavissa rikoksissa, kuten henkirikoksissa tai seksuaalirikoksissa. Täytyy ymmärtää siinä vaiheessa, mitä saa tehdä, ja mitä ei saa tehdä.

Syyttäjät ovat pyytäneet kolmelle syytetylle mielentilatutkimusta. Tolvasen mukaan tällaisessa tapauksessa se todennäköisesti määrätään.

Nuori istuu vain kolmanneksen

Alaikäiset voivat saada pitkän tuomion, mutta he suorittavat siitä vain kolmanneksen. Jos Koskelan tapauksessa tuomiot olisivat teoreettisesti enimmillään 15 vuotta, tuomitut pääsisivät vankilasta vapauteen jo viiden vuoden kuluttua.

Valvottuun koevapauteen he pääsisivät jo tätäkin aiemmin. Tolvasen mielestä rangaistusten täytäntöönpano on alle 21-vuotiaiden kohdalla lempeä.

Hän oli lakivaliokunnan kuultavana, kun laista päätettiin. Tolvasen mielestä alle 21-vuotiaat olisivat voineet olla tuomiostaan vankilassa puolet kolmanneksen sijaan.

– Eduskunta katsoi, että nuorille pitää antaa tilaisuus. Onhan se niinkin, ettei vankila ole oikea paikka nuorille. Toisaalta vankilassa voi orientoitua rikoksettomaan elämäntapaan. Ei siellä enää laiteta kaltereilla kiinni seinään, vaan on mahdollisuus esimerkiksi opiskeluun, jos motivaatiota riittää.

Lisää aiheesta:

Koskelan henkirikoksen syyttäjät: Illan kuluessa syytettyjen on täytynyt ymmärtää, mihin teko johtaa – teossa kysymys tahallisuuden alimmasta asteesta

16-vuotiaalle yli yhdeksän vuotta vankeutta 18-vuotiaan taposta ja törkeästä ryöstöstä Helsingin Vallilassa, iski puukolla 20 kertaa

Kaikki 16-vuotiaan murhasta syytetyt kiistävät syytteet, syyttäjä: "Turha selittää, ettei aikomusta väkivaltaan ollut" – Koskelan veriteon käsittely alkoi oikeudessa

Isot tatuoidut miehet ottivat nuorukaisen heti piireihin ja tarjosivat huumeita – alaikäisillä vangeilla ei ole omaa osastoa ja se on ongelma