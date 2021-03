Jo viisi potilasta kuollut Oulun kaupunginsairaalan koronaryppäässä – työntekijöitä ei ollut rokotettu, terveysjohtajan mukaan päätös oli oikea

Oulun terveysjohtaja Jorma Mäkitalo sanoo, että kaupungissa on noudatettu hyvin tarkasti kansallista rokotusjärjestystä.

Oulun kaupunginsairaalan koronarypäs laajenee.

Oulun kaupungin tuoreimman tiedotteen mukaan kaupunginsairaalassa on tartunnan saaneita potilaita nyt 38 ja työntekijöitä 18. Tartuntavyyhtiin liittyviä kuolemantapauksia on yhteensä viisi. Vielä eilen tartunnan saaneita oli tiedossa 11 vähemmän ja kuolemantapauksia kerrottiin olevan kolme.

– Sairastumiset ovat tulleet jo aiemmin karanteeniin asetetuilla potilailla ja työntekijöillä, eli niistä ei synny jatkotartuntoja eikä uusia altistumisia. Tilanne elää kuitenkin koko ajan, kun laboratorio antaa tuloksia jo otetuista näytteistä ja uusia näytteitä otetaan, sanoo Oulun kaupungin terveysjohtaja Jorma Mäkitalo.

Oulun kaupunginsairaalan tilanne nousi esiin viime viikolla, kun uutisoitiin, että sairaalassa on ilmennyt koronatartuntarypäs palliatiivisen hoidon ja saattohoidon osastolla. Samaan aikaan kerrottiin, että kyseisen osaston työntekijät eivät olleet vielä saaneet koronarokotetta.

Kaupunginsairaalan monilla muillakaan osastoilla työskenteleviä ei ole vielä rokotettu koronaa vastaan. Sairaalassa annetaan lyhytaikaista akuuttia sairaalahoitoa, kuntoutusta ja päihdelaitoshoitoa. Suurin osa siellä hoidettavista potilaista on ikäihmisiä.

Kysyimme Oulun terveysjohtajalta, onko tilanteessa toimittu oikein – tai oltaisiinko voitu toimia toisin.

"Pidän sitä oikeana"

Oulussa sote-henkilöstöä on Jorma Mäkitalon mukaan rokotettu hyvin tarkasti kansallista rokotusjärjestystä noudattaen (siirryt toiseen palveluun) (THL).

Mäkitalo sanoo, että ensimmäisenä kaupungissa on rokotettu koronapotilaita hoitava henkilöstö ja sitten työntekijät, jotka saattavat altistua taudille esimerkiksi näytteenottopisteissä. Sen jälkeen on siirrytty rokottamaan ympärivuorokautista hoivaa ikäihmisille tarjoavien yksikköjen ja tehostetun palveluasumisen asiakkaita ja työntekijöitä. Nämä rokotukset on jo saatu päätökseen.

Oulun kaupunginsairaalassa on kaikkiaan 11 osastoa, joista kahdella osastolla on jo ennen koronaryppään puhkeamista hoidettu koronapotilaita. Kyseisten osastojen henkilöstö sekä sairaalan päivystävät lääkärit on Jorma Mäkitalon mukaan rokotettu vaiheittain jo viime vuoden lopulla ja tämän vuoden alussa.

Muut työntekijät jätettiin rokottamatta, koska he eivät Mäkitalon mukaan työskennelleet yksiköissä, joita rokotusjärjestyksen mukaan tulisi rokottaa juuri nyt.

Kysyimme Mäkitalolta, onko päätös hänen mielestään jälkikäteen ajatellen oikea.

– Kyllä pidän sitä oikeana. Tietysti jokaisen tartunnan saaneen tai kuolleen kohdalla voi jälkikäteen kysyä, että olisitko rokottanut hänet, jos olisit tiennyt, ja vastaus olisi tietenkin, että "olisin", mutta tämä on jälkeenpäin aika hyödytöntä spekulointia.

Terveysjohtaja sanoo pitävänsä erittäin tärkeänä, että rokotuksissa edetään Suomessa yhteisesti sovitussa järjestyksessä.

Mäkitalo ei osaa lähteä arvioimaan, olisiko Oulussa kuitenkin halutessa voitu itse päättää, että myös kaupunginsairaalan henkilökunta rokotetaan samanaikaisesti esimerkiksi ympärivuorokautisen hoivan työntekijöiden kanssa.

– On vaikea arvioida, mikä itsenäisen päätäntävaltamme määrä tässä olisi, koska olemme noudattaneet yhdessä sovittuja pelisääntöjä, eikä tätä ole tarvinnut testata.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on ohjeistanut kuntia sote-henkilöstön rokotusjärjestyksessä, mutta kunnilla on ollut mahdollisuus soveltaa ohjeita etenkin rokotusten alkuvaiheessa kriittiseksi katsomansa henkilöstön osalta.

Helmikuussa THL kiristi sote-henkilöstön koronaohjeistuksia, kun käytössä olevat rokotteet haluttiin suunnata riskiryhmäläisten rokotuksiin.

"Sairaalassa hoidetaan koronapotilaita viikkoja"

Korona on päässyt leviämään Oulun kaupunginsairaalan palliatiivisen hoidon ja saattohoidon osaston lisäksi myös kuntoutusosastolle.

Jorma Mäkitalo kertoo, että kyseisillä osastoilla on nyt alettu rokottaa työntekijöitä koronaa vastaan. Mäkitalo sanoo, että rokotukset käynnistettiin, koska näiden osastojen luonne on koronaryppään myötä äkillisesti muuttunut.

– Sairaalassa hoidetaan nyt koronapotilaita varmasti viikkoja tästä eteenpäin. Henkilökunnan rokotukset kahdella osastolla on käynnistetty, eli siltä osin olemme tähän tilanteeseen rokotusjärjestyksen mukaisesti reagoineet.

Mitä potilaisiin tulee, kaupunginsairaalassa on Mäkitalon mukaan vain hyvin pieni joukko ihmisiä, joille rokote tulisi antaa juuri nyt kansallisen rokotusjärjestyksen mukaisesti. Mäkitalo ei tiedä varmuudella, onko heidät jo rokotettu, mutta ainakin rokotteita on alettu heille varata.

Yleisesti ottaen kaupunginsairaalan potilaiden rokottamista joudutaan harkitsemaan hänen mukaansa tapauskohtaisesti.

– Osa sairaalan potilaista saattaa olla niin hauraassa kunnossa, että rokottaminen voisi aiheuttaa esimerkiksi riskin tilanteen nopeasta huononemisesta. Ikääntyneiden ihmisten kohdalla jokin sairaus saattaa puolestaan estää rokottamisen.

Oulun terveysjohtaja Jorma Mäkitalo sanoo pitävänsä Oulun kaupunginsairaalan tartuntarypästä kaiken kaikkiaan todella valitettavana asiana.

– Me otamme tämän vakavasti ja kannamme surua siitä, että esimerkiksi saattohoidon potilaille tuli elämän loppuvaiheeseen vielä tällainen infektio.

"Ikävä kyllä emme vielä ole saaneet rokotuksia"

Voiko korona levitä parantumattomasti sairaiden potilaiden osastoilla myös muualla Suomessa, kuten Oulussa kävi?

Soittokierroksemme perusteella Suomen suurimmissa kaupungeissa palliatiivisten osastojen hoitajia on päästy rokottamaan eri tahtiin.

Esimerkiksi Turussa hoitajat on jo rokotettu, ja osa on jo saanut toisenkin rokotteen.

Myös Jyväskylässä iso osa parantumattomasti sairaiden ihmisten hoitajista on jo saanut koronarokotteen. Jyväskylässä hoitajien rokotusjärjestystä mietittiin uusiksi, kun kaupungin palliatiivisesta yksiköstä lähti liikkeelle syksyllä vakava koronakuolemien, -tartuntojen ja -altistusten ketju.

Tampereella palliatiivinen hoito ja saattohoito on hajautettu useampaan yksikköön, muun muassa Rauhaniemen sairaalaan. Palveluja on myös ulkoistettu. Rauhaniemen sairaalanhoitajille on annettu ainakin ensimmäinen rokote.

Myös muun muassa Pirkanmaan Hoitokoti tarjoaa parantumattomasti sairaiden hoitoa ja saattohoitopalveluja Tampereen kaupungille. Yksikössä on kaikkiaan noin 25 hoitajaa, jotka odottavat vielä rokotuksia.

Hoitokodin johtaja Anu Kartovaara toivoo, että rokotukset saataisiin annettua mahdollisimman pian.

– Ikävä kyllä emme vielä ole saaneet rokotuksia, mutta onneksi olemme säästyneet tartunnoilta.

