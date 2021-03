Helsingin poliisi on saanut valmiiksi laajan poikiin kohdistuneen seksuaalirikossarjan esitutkinnan – uhreina on 45 lasta ja nuorta

Helsingin poliisi on saanut valmiiksi tutkimansa laajan seksuaalirikossarjan. Poliisin mukaan epäillyn tekijän toiminta on ollut ammattimaista, systemaattista ja häikäilemätöntä. Rikosuhreja on kaikkiaan 45, he ovat iältään 13–17-vuotiaita poikia.

Poliisin mukaan rikosnimikkeitä on useita. Kyseessä on kolme törkeää lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä ja yksi törkeän seksuaalisen hyväksikäytön yritys, lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, seksuaalipalvelujen ostaminen tai ostamisen yritys nuorelta sekä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapito ja levittäminen.

Lisäksi epäillystä on tehty myös erillinen rikosilmoitus sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan, lasta esittävän kuvan hallussapidosta. Rikoksesta epäillyn hallusta löytynyt videoita ja yli 80 kuvaa. Poliisi ei ole pystynyt tunnistamaan kuvissa ja videoissa esiintyviä alaikäisiä poikia.

Epäilty tekijä on operoinut 22 eri liittymällä ja esiintynyt kymmeninä eri henkilöinä. Hän on esiintynyt naisena, miehenä ja uhrin kanssa saman ikäisenä tyttönä, aina asianomistajan mieltymysten mukaan.

– Hän on luonut uhreihin luottamuksellista suhdetta ja käyttänyt hyväkseen nuoren henkilön haavoittuvuutta, kokemattomuutta ja epävarmuuksia, kuten seksuaalisuutta, ulkonäkötekijöitä, ekonomista asemaa, yksinäisyyttä tai kiusaamistaustaa, sanoo rikoskomisario Jutta Antikainen.

Antikaisen mukaan epäilty on taitavasti vedonnut uhrien tunteisiin ja toiminta on ollut myös painostavaa ja aggressiivista.

Seksuaalisista teoista tai kuvista vastineeksi rahaa tai merkkitavaroita

Epäilty on tarjonnut rahaa tai muuta vastinetta seksuaalisista teoista ja intiimeistä kuvista. Maksuna on ollut muun muassa merkkivaatteita, -kenkiä, alkoholia tai tupakkaa.

Poliisin mukaan epäillyt teot ovat aiheuttaneet uhreissa syvää häpeää ja ahdistusta, nillä on ollut vaikutusta myös heidän elämänkulkuun ja koulunkäyntiin. Epäilty on myös levittänyt saamiaan kuvia ominaan toisille asianomistajille.

Epäilty on tietoisesti etsinyt itselleen alaikäisiä uhreja. Hän on myös ollut tietoinen heidän iästään tekojen aikaan. Tapaamiset on järjestetty epäillyn miehen asunnossa, toimistossa, autossa tai metsässä.

Rikoksista epäilty on vangittu 31. heinäkuuta 2020. Hän on ollut siitä lähtien tutkintavankeudessa.

Poliisi kertoo, että tutkittavana olleen rikoskokonaisuuden ensimmäiset teot ovat syksyltä 2017, jolloin epäilty oli vielä vankilassa. Tekoja on tapahtunut kiinniottohetkeen saakka eli viime heinäkuun loppuun.

Poliisi kehottaa tekemään rikosilmoituksen

Poliisin mukaan lapsiin ja nuoriin kohdistuva seksuaalirikollisuus on piilorikollisuutta etenkin virtuaalimaailmassa. Rikokset tulevat poliisin tietoon usein vain poliisin paljastavan tutkinnan kautta tai harvemmin asianomistajan ilmoituksen kautta.

Poliisi vetoaakin nyt lapsiin ja nuoriin, että he uskaltaisivat ilmoittaa tapahtuneesta poliisille.

– Yksittäinen teko voi johtaa poliisin isomman juttusarjan jäljille, jossa tekijällä on usein monia uhreja. Asian saattaminen poliisin tietoon, voi estää muiden lasten ja nuorten joutumisen rikoksen uhriksi ja pysäyttää jo meneillään olevat rikokset, Antikainen korostaa.

Lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset ovat vahingollisia ja arkaluonteisia rikoksia.

– Usein lapsi tai nuori ei itse tiedosta joutuneensa seksuaalisesti hyväksikäytetyksi, kuin vasta siinä vaiheessa, kun hän on itse tehnyt jotakin seksuaalista, kuten jakanut itsestään arkaluonteisia kuvia. Tämä saattaa johtaa siihen, että tapahtunut antaa tekijälle mahdollisuuden painostaa uhri tapaamiseen tai hankkia lisää kuvamateriaalia, Antikainen toteaa.

Usein tekijä käyttää kiristyskeinoja, kuten uhkausta lähettää uhrista haltuun saatu seksuaalinen kuvamateriaali tai kirjoitukset vanhemmille, tai uhata julkaista niitä netissä tai sosiaalisessa mediassa.

Antikainen muistuttaa vanhempia siitä, että netissä lukuisien kontaktien luominen on helpompaa ja nopeampaa kuin reaalimaailmassa.

– Anonyymius ja taitava manipulointi alentavat kiinnijäämisriskin lähes olemattomaksi. Riippuen tekijän tavoitteista, hän saattaa päästä haluamaansa lopputulokseen muutamassa minuutissa tai parissa kuukaudessa, Antikainen sanoo.

Poliisi muistuttaa, että pahimmillaan internetissä tapahtunut lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö voi olla päättymätöntä. Vaikka kontakti lapseen päättyy, hyväksikäytöstä saatua materiaalia ei pystytä poistamaan, eikä sen leviämistä pystytä estämään.

Epäillyn tekijän taustalla aiempia vankeustuomioita

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi miehen kymmenen vuoden ja neljän kuukauden vankeuteen teini-ikäisiin poikiin kohdistuneista seksuaalirikoksista vuonna 2013. Hänellä oli eri puolilta Suomea 40 uhria, jotka olivat iältään 13–17-vuotiaita.

Mies syyllistyi tuomion mukaan muun muassa raiskaukseen, useisiin törkeisiin ja perusmuotoisiin lapsen seksuaalisiin hyväksikäyttöihin sekä seksuaalipalvelujen ostamiseen nuorelta.

Oikeuden mukaan mies on etsinyt nuoria poikia jatkuvasti ja suunnitelmallisesti seksisuhteisiin. Myös hovioikeus piti käräjäoikeuden tuomion pääosin ennallaan.

Vuonna 2006 mies sai käräjäoikeudessa samantyyppisistä rikoksista vankeutta kolme ja puoli vuotta. Seuraavana vuonna myös hovioikeus oli tuomiossaan samoilla linjoilla. Miehellä oli kymmenkunta uhria.

