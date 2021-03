Herätys: Selvitimme ulkonaliikkumiskiellon valvontaa, "kahdesti positiivisia" havaittu vain muutama, Koskelan henkirikoksessa loppulausunnot

Hallitus valmistelee ulkonaliikkumiskieltoa – näin poliisi valvoisi liikkeitäsi

Hallitus pohtii, täytyykö myös Suomessa ottaa käyttöön ulkonaliikkumisrajoituksia koronaviruksen hillitsemiseksi. Niitä tarvitaan, jos muut jo päätetyt keinot eivät hidasta viruksen leviämistä. Kysyimme poliisilta, miten kieltoa valvottaisiin, ja selvitimme, miten ulkonaliikkumiskiellot ovat toimineet Euroopassa.

Suomessakin on todettu muutama “kahdesti positiivinen”

Rokotuksen immuniteetti suojaa ainakin yhtä hyvin kuin sairastettu koronavirusinfektio. Suoja eli vasta-aineet alkavat muodostua noin 2–3 viikon päästä ensimmäisestä rokotuksesta. Silja Viitala / Yle

Suomessakin on kuvattu muutamia yksittäistapauksia, joissa henkilö on todettu kahdesti koronaviruspositiiviseksi, mutta kattavaa tietoa uudelleensairastaneista ei kuitenkaan Suomessa vielä ole. Myös uusien virusmuunnosten vaikutuksista immuniteettiin ei vielä ole tarkkaa tietoa. Brasiliassa leviävän virusmuunnoksen on todettu tartuttaneen aiemmin koronaviruksen sairastaneita.

Maksuttomat koulukyydit tulevat yhä useamman nuoren saataville

Toisen asteen koulukuljetuksen maksuttomaksi tuleminen ei ole vaikuttanut Punkalaitumen yhteiskoulun 9.-luokkalaisten Topias Kaapun, Siiri Ylösmäen ja Vilma Rautavan yhteishaun valintoihin. Antti Eintola / Yle

Elokuusta alkaen yli seitsemän kilometrin matkat lukioihin ja ammattikouluihin kuljetaan maksutta. Pienten oppilaitosten tulevaisuus on huolettanut, kun oppivelvollisuus pitenee. Pelätään, että opiskelijat hakeutuvat koulumatkatuen turvin kauemmas ja pienemmät oppilaitokset kärsisivät.

Koskelan henkirikoksen viimeinen käsittelypäivä on tänään Helsingin käräjäoikeudessa

Koskelan rikospaikalle on tuotu runsaasti kukkia ja kynttilöitä. Vesa Moilanen / Lehtikuva

Koskelan henkirikoksen oikeuskäsittely on edennyt loppusuoralle. Tänään keskiviikkona Helsingin käräjäoikeudessa kuullaan loppulausunnot ja rangaistusvaatimukset. Ylen rikostoimittaja Katri Kirsi on paikalla oikeustalolla. Kolme 16-vuotiaan pojan murhasta syytettyä vuonna 2004 syntynyttä poikaa saattavat saada poikkeuksellisen pitkät tuomiot teostaan, sanoo rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen Itä-Suomen yliopistosta. Kaikki syytetyt kiistävät murhasyytteet.

Suomi lahjoittaa yli 10 miljoonaa euroa poistaakseen kaupan esteitä Itä-Afrikassa

Satama Kenian toiseksi suurimmassa kaupungissa Mombasassa on valtava. Liselott Lindström

Kenian toiseksi suurimman kaupungin, Mombasan, sataman kautta kulkee tavaroita jopa 250 miljoonalle ihmiselle koko Itä-Afrikassa. Se on ollut toivottoman tehoton. Tarinat satamaan juuttuneista konteista ovat monelle suomalaiselle alueella toimivalle yritykselle tuttuja. Suomi antoi tiistaina 10,5 miljoonaa euroa paikalliselle järjestölle muun muassa sataman toiminnan tehostamiseksi.

Sää on etelässä vielä lauhaa

Anssi Vähämäki / Yle Sää

Tänään keskiviikkona maan keskiosan yli liikkuu lumi- ja räntäsadealue itään. Maan eteläosassa on enimmäkseen poutaa, ja ainakin rannikolla voi olla aurinkoistakin. Maan pohjoisosassa pilvisyys vaihtelee, selkeintä on Perämeren rannikolla. Lapissa sisämaan puolella voi kuitenkin tulla myös lumikuuroja. Lämpötila on päivällä maan etelä- ja keskiosassa 0...+6 ja maan pohjoisosassa 0...-6 astetta.

