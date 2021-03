Rauman telakkatartunnoille ei näy loppua – jo kolmasosa telakan työntekijöistä saanut koronan

Rauman telakalla koronavirus on levinnyt laajalle.

Rauman telakalla koronavirus on levinnyt laajalle. Kasper Heimolehto / Yle

Telakan työntekijöillä on todettu maanantaina 54 uutta koronatartuntaa.

Rauman telakalla on todettu 54 uutta koronatartuntaa. Tartuntoja on nyt todettu yhteensä 324 – eli lähes kolmasosa telakan noin tuhannesta työntekijästä on saanut koronatartunnan.

Uudet tartunnat löytyivät niiltä 214 työntekijältä, jotka osallistuivat testiin maanantaina. Testi otettiin niiltä henkilöiltä, joiden koronakaranteeni oli päättymässä. Kaikki työntekijät asetettiin karanteeniin 1,5–2 viikkoa sitten tartuntojen levittyä telakalla laajalle.

Työntekijöiden testaus jatkuu tällä viikolla, joten myös uusia tartuntatapauksia löytyy todennäköisesti edelleen.

– Merkittävällä osalla telakan työntekijöistä eristykset ja karanteenit tulevat jatkumaan. Tilanteen kehityksestä raportoidaan nyt päivittäin, sillä telakan luvut nostavat Rauman ilmaantumisluvun hyvin korkeaksi, vaikka tilanne on nyt kohtuullisen hyvin hallinnassa, Satasairaalan tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Raija Uusitalo-Seppälä sanoo.

Korona levisi laajalle

Rauman telakan työntekijöistä noin 800 on ulkomaalaisia. Tauti pääsi leviämään laajalle heidän ahtaissa asunnoissaan. Telakkaväki myös kulki yhteiskyydeillä. Satasairaalan mukaan myös kulttuurierot ja kielitaidon puute vaikeuttivat koronan leviämisen ehkäisemistä.

Nyt Rauman telakkayhtiön RMC:n kanssa on sovittu, että koronan leviämisen ehkäisyä tehostetaan. Telakalla toimii lukuisia alihankintayrityksiä, joita RMC on luvannut velvoittaa huolehtimaan työntekijöiden suojauksesta aiempaa paremmin.

Telakan toiminta oli edellisviikon lauantaista viime keskiviikkoon keskeytyksissä. Työntekijöitä alkoi päästä takaisin telakalle torstaina. Kaikilta työntekijöiltä vaaditaan negatiivinen koronatestitulos, ennen kuin heillä on asiaa telakka-alueelle.

Maanantaisen tiedon mukaan yksi koronatartunnan saanut telakan työntekijä oli sairaalahoidossa.

