Pääministeri Marin: Hallitus keskustelee keskiviikkona valmiuslain käyttöönotosta

Pääministeri Sanna Marin (sd.) vastasi hallituksen viime päivinä sekavalta vaikuttaneeseen toimintaan Ylen tv-uutisten lähetyksessä vieraillessaan, ja korosti ettei hallituksen tavoite ole vallan kahminta, vaan ihmisten hengen ja terveyden suojeleminen.

– Teemme toimenpiteitä pitääksemme koronatilanteen hallinnassa. Haluamme toimia kuitenkin oikein myös oikeudellisesti ja sen takia asiat selvitetään nyt juurta jaksaen, ennen kuin mitään lakipykäliä soveltuvilta osiltakaan otetaan käyttöön, hän totesi.

Hallituksen tahto on Marinin mukaan ottaa käyttöön kolmen viikon sulkutila, jotta tautimäärä saataisiin painettua alemmalle tasolle ja voimakkaasti nousussa oleva tautitapauskäyrä käännettyä toiseen suuntaan.

– Tilanne on vakava. Meillä toimivaltainen viranomainen eli (Etelä-Suomen) aluehallintovirasto on tulkinnut lainpykälää tilojen sulkemisesta toisin. Nyt sosiaali- ja terveysministeriössä arvioidaan olisiko lakia syytä täsmentää. Oma kantani on se, että tästä pitäisi viedä eduskuntaan täsmentävä esitys, hän sanoi.

Tulkintaero valmiuslain pykälien osittaisesta käyttöönotosta aiheutti niiden takaisinvedon

Hallitus veti maanantaina takaisin kaksi valmiuslain pykälää.

– Pykälien 106 ja 107 osalta tehdään työtä, jotta voidaan antaa käyttöönottoasetukset eduskunnalle. Näiden pykälien sisällä on hallituksen saaman oikeudellisen arvion mukaan asioita, jotka ovat mahdollisia jo normaalilainsäädännönkin puitteissa.

– Esimerkiksi viestinnän koordinaatioon liittyvissä kysymyksissä on katsottu, että näitä voitaisiin ottaa käyttöön jo ennen kuin otetaan varsinaisia toimivaltuuksia käyttöön, joista pitää antaa käyttöönottoasetus, Marin sanoi. Samaa mieltä oli alivaltiosihteeri Timo Lankinen maanantaisessa haastattelussa.

Pääministeri kertoo hallituksen toimivan juridisen kehikon varassa ja asiantuntijaesittelyjen pohjalta.

– (Pykälien 106 ja 107 osalta) asia selvitetään vielä kertaalleen, koska ei hallitus halua sivuuttaa tai ohittaa eduskuntaa missään kohdassa.

Marin myöntää, että aikapaine nopeasti heikenneessä tautitilanteessa sekä se, ettei valmiuslainsäädäntöä ei ole tehty pandemia varten, on luonut omat haasteensa.

Huomenna eli keskiviikkona hallitus käsittelee Marinin mukaan valmiuslain käyttöönottoasetuksen niitä pykäliä, joita on tarpeen ottaa käyttöön.

– En usko, että huomenna keskustelemme ulkonaliikkumisen rajoittamisesta. Valmistelutyötä tehdään, jos joutuisimme näinkin painavia asioita eduskunnalle esittämään, pääministeri ilmoitti.

Marin oli vieraana myös tiistai-illan A-studiossa. Voit katsoa haastattelun pääkuvaa klikkaamalla.