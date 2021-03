Aurinkopaneelien halpeneminen jatkuikin, mutta hintaerot ovat hurjat avaimet käteen -paketeissa – keräsimme vinkit tarjousviidakkoon

Kun Vaténien perhe muutti kantakaupungin kerrostalosta Helsingin Myllypuroon omakotitaloon, he päättivät remontoida talon paitsi sisältä, myös ulkopuolelta. Nyt asentajat nostavat katolle aurinkopaneeleja, joilla on tarkoitus peittää puolet koko katosta.

– Haluamme käyttää energiaa ympäristöystävällisesti. Olemme ostaneet aiemmin vihreää sähköä, mutta nyt haluamme tehdä sitä itse, sanoo Ville Vatén.

Ville Vatén on tyytyväinen, kun pääsee vihdoin itse tuottamaan vähäpäästöistä sähköä. Petteri Juuti / Yle

Vaténit eivät ole aikeineen yksin ja siihen on selvät syyt. Kasvaneen ilmastotietoisuuden lisäksi aurinkopaneelien hinnat ovat laskeneet vuodesta toiseen.

Energiatehokkuutta edistävä ja valtion omistama Motiva kerää vuosittain tarjouksia esimerkkikohteisiin sopivista avaimet käteen -paketeista. Tänään julkistettujen tietojen mukaan hintojen lasku on jatkunut edelleen.

Omakotitaloissa aurinkosähköjärjestelmien hinnat laskivat edellisvuodesta 12 prosenttia ja kerrostaloissa 3 prosenttia.

– Kyllä tämä hintojen alenema on ihan merkittävä ja ala on mennyt vauhdilla eteenpäin, sanoo Motivan asiantuntija Teemu Kettunen.

Motiva: Hintojen lasku on tasoittumassa

Kettunen selittää hintojen laskua paitsi paneelien halpenemisella myös sillä, että asennushinnat ovat laskeneet tilausmäärien kasvun ansiosta. Hän uskoo, että lasku on nyt tasoittumassa.

– En usko että asennusten hinnat pystyvät enää laskemaan yhtä voimakkaasti, koska työn hinta ei alene. Myöskään nykyisen aurinkopaneelisukupolven hinnat eivät enää laske niin nopeasti kuin aiemmin. Isompi hinnanlasku tulee vasta seuraavan paneelisukupolven mukana, eikä se ole vielä ihan nurkan takana, sanoo Kettunen.

Hintojen laskun voimakkuutta voi pitää pienenä yllätyksenä. Myös vuodentakaisen hintajulkaisun yhteydessä Motivalta arvioitiin, että hintojen lasku olisi tasoittumassa.

Osa hintojen laskusta selittyy tosin sillä, että tänä vuonna omakotitaloihin suunnatut järjestelmät saivat olla aiempaa suurempia. Kun koko kasvaa, järjestelmän saa tehoon nähden halvemmalla. Vuoden vaihteessa voimaan astuneet asetusmuutokset kasvattavat aurinkojärjestelmien kokoa niin omakotitaloissa kuin kerrostaloissakin.

– Nyt alkaa olla hyvä aika selvittää järjestelmän kannattavuutta, sanoo Kettunen.

Paneeleja kannetaan paikalleen Vaténien katon harjalla. Petteri Juuti / Yle

Tässä jutussa mm. seuraavia tietoja aurinkopaneelien ostajalle:

Aurinkosähköjärjestelmissä on isot hintaerot

Paneelin valinta on vaikein tehtävä

Osa asentajista on liikkeellä huteralla osaamisella

Pätevätkö Motivan keräämät tarjoukset juuri minun talooni?

Hintaerot rajuja: samankokoinen järjestelmä melkein tuplahinnalla

Motivan tarjouskampanjan tiedot avaavat mielenkiintoisen näkymän siihen, kuinka merkittävästi eri yritysten tarjoamat ratkaisut eroavat toisistaan.

Ilmeisin kysymys on hinta ja jo se tekee isot erot tarjousten välille.

Esimerkiksi omakotitaloihin tarkoitettujen seitsemän kilowatin järjestelmien hintahaitari ylettyy reilusta 7 000 eurosta 12 000 euroon.

Isoihin kerrostaloihin tarkoitettujen 40 kilowatin järjestelmien hintahaitari ylettyy 33 000 eurosta liki 55 000 euroon.

Seuraavaan kuvaajaan on koottu tiedot aurinkosähköpakettien hinnoista ja luvatusta sähkötehoista. Mitä ylempänä tarjous on, sitä enemmän sen luvataan tuottavan sähköä. Hinta kasvaa sitä mukaa, kun mennään kuvaajassa oikealle.

Kuvaajan keskellä kulkeva musta viiva kuvaa hintojen keskiarvoa. Jos tarjous on viivan oikealla puolella, se on keskimääräistä kalliimpi, ja vasemmalla puolella halvempi. Mitä kauempana tarjoukset ovat viivasta, sitä leveämpi on hintahaitari.

Vinkki: voit tarkastella pelkästään omakotitaloja tai kerrostaloja klikkaamalla kuvaajan alapuolella olevia tekstejä. Ympyröitä klikkaamalla näet lisätietoja tarjouksista. Kuvaajan oikeasta yläkulmasta saat valikon, josta voit suurentaa kuvaajan koko näytölle.

Kun tarjouksia saa, kannattaa tarkistaa, miten niissä on huomioitu kotitalousvähennys. Joskus hinnasta on jo alennettu kotitalousvähennys, vaikkei ole tietoa siitä, voiko ostaja sitä edes täysimääräisesti hyödyntää. Motivan keräämistä tarjouksista kotitalousvähennystä ei ole vähennetty.

Aurinkopaneelit omakotitalonsa katolle hankkinut Ville Vatén ei ole kovinkaan huolissaan järjestelmänsä kilowattihinnasta.

– Voin maksaa laadusta. Ja tulee myös vähemmän jätettä, kun ostetaan laadukkaampaa tavaraa, Vatén sanoo.

Paneelin kylkeen merkattu lukema ei aina tarkoita hyvää tehoa, tietää aurinkosähköjärjestelmien suunnittelija Asko Rasinkoski Soleraksesta.

Hän on Motivan Kettusen ykkösvinkki kokeneeksi ja riippumattomaksi alan tietäjäksi. Hän on ollut mukana suunnittelemassa järjestelmiä niin Helsingin Suvilahteen kuin Antarktikselle. Kokemusta on kertynyt 1980-luvun lopulta saakka.

– Joskus tarkistusmittauksissa huomataan, että tuotto on oleellisesti pienempi kuin ilmoitettu. Se voi johtua siitä, että laaduntarkkailu on pettänyt tai keinotekoisesti kasvatettu tuloksia, Rasinkoski sanoo.

Vaténien katosta jäävät ilman aurinkopaneeleja vain koillisen ja kaakon puolen lappeet sekä savupiipun varjoon jäävä alue. Voimalan nimellisteho on noin 10 kilowattia. Jaani Lampinen / Yle

Mutta miten voi varmistaa, että saa laatua?

Luotettava toimittaja on tärkeä – kerrostaloihin syytä palkata asiantuntija-apua

Ville Vatén seuraa paneeliensa asennustöitä levollisena ja hyväntuulisena. Luotto on kova, vaikka hän teki periaatteessa juuri niin kuin ei kannattaisi: valitsi kilpailuttamatta yrityksen, joka ilmestyi kotiovelle kauppaamaan paneeleja.

Kauppamies sattui edustamaan yritystä, jonka kehitysjohtaja on Vaténin hyvä ystävä parin vuosikymmenen ajalta. Näin vuoden päähän aiottu paneelihankinta aikaistui vuodella.

– Keskustelin heidän kanssaan, ja he tekivät minulle tarjouksen, josta en voinut kieltäytyä. Toivon, että ovat sanansa mittaisia, sanoo Vatén.

Solarvoiman asentaja Joni Särkinen kiinnittää aurinkopaneelia paikoilleen. Petteri Juuti / Yle

Mutta useimpien ihmisten tuttavapiiristä ei löydy luotettavia aurinkosähköosaajia. Ja silloin edessä on monimutkaisempi tehtävä.

– Alan ongelma on se, että tämä vaikuttaa yksinkertaiselta, mutta on älytön määrä pikkujuttuja, jotka voivat aiheuttaa ongelmia, sanoo Rasinkoski.

Yritysten tarjouksia Motivalla kerännyt Teemu Kettunen suosittelee katsomaan tarjousten takuuaikoja ja -ehtoja.

– Uskoisin että ne kertovat omaa kieltään laadusta, sanoo Kettunen.

Jos kyseessä on kerrostalo, Kettunen suosittelee asiantuntijan palkkaamista avuksi.

– Pitäisin sitä kokonaisuuteen nähden hyvinkin pienenä kustannuksena. Sanoisin että maksaa joka pennin takaisin, hän sanoo.

Paneelin valinta on vaikein tehtävä

Konkarisuunnittelija Rasinkosken mielestä suurin tehtävä on paneelien valinta ja niiden välillä on merkittäviä eroja.

– Pahoin pelkään, että kaikkea löytyy, hän sanoo.

Motivan Kettunen ottaa ensimmäisenä esille materiaali- ja valmistusvirhetakuun. Kampanjatarjouksissa ne vaihtelevat 10 ja 25 vuoden välillä.

Alla olevaan kuvaajaan on koottu takuun pituus kaikista tarjouksista. Mitä korkeammalla piste on, sitä pidempi tarjouksen takuu on. Vasemmassa laidassa ovat ne tarjoukset, jotka ovat tehoon nähden edullisimmat, oikeassa laidassa kalliimmat.

Tiedot osoittavat ainakin sen, että aurinkosähköjärjestelmän korkea hinta ei ole tae paneelien pitkästä materiaali- ja valmistustakuusta.

Takuun pituus on vain puolet totuudesta, sillä myös takuuehdot vaihtelevat merkittävästi. Esimerkiksi toisissa sopimuksissa viallisen paneelin tilalle asennetaan uusi, toisissa asennus jää asiakkaan huoleksi.

Aurinkosähkökonkari Rasinkoski ei pelkkiä takuuvuosia katso.

– Paras takuu on se, mitä ei tarvitse käyttää. Välillä olen nähnyt myös erittäin hyviltä valmistajilta takuita, jotka eivät ole erityisen pitkiä, sanoo Rasinkoski.

Rasinkosken neuvo keltanokille on luottaa suuriin ja tunnettuihin valmistajiin.

– Isoille konserneille nimi on herkkä ja jos tulee ongelmia, yksittäisen tuotteen ongelmat halutaan hoitaa niin, ettei tule mainehaittaa, Rasinkoski sanoo.

Suurten firmojen suosittelu harmittaa Rasinkoskea, koska hänen mukaansa moni pienikin valmistaja tekee hyvää työtä. Jos paneelit tulevat pienemmältä valmistajalta, on entistä suurempi painoarvo sillä, että koko järjestelmän toimittava yritys ottaa kokonaisvastuun, osaa asiansa ja on luotettava.

– Yleensä suurten sähkötukkureiden tai maahantuojien valikoima on turvallinen valinta, sanoo Rasinkoski.

Valvomissaan projekteissa hän pitää vähimmäisvaatimuksena, että paneelit on tyyppitestattu standardien EN 61215 ja EN 61730 mukaan. Asia pitäisi selvitä paneelien teknisistä tiedoista.

– Ne osoittavat, että yritys on ainakin joutunut perehtymään standardien vaatimuksiin, ja niitä valmistava tehdas on läpäissyt sertifiointiin liittyvän tehdaskatselmuksen, Rasinkoski sanoo.

Rasinkosken mukaan valmistusmaasta ei voi vetää pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Samaa tuotetta saatetaan valmistaa useissa eri maissa ja alihankintaketjut ulottuvat ilmoitetun valmistusmaan ulkopuolelle.

Aurinkopaneelien laadussa on merkittäviä eroja. Petteri Juuti / Yle

Tehontuottotakuut ovat pitkiä, mutta myös prosentit syytä tarkistaa

Aurinkopaneelin laatuun liittyy vikojen ja virheiden lisäksi se, kuinka paljon niiden kyky tuottaa sähköä heikkenee vuosien kuluessa.

Tästä on kyse aurinkopaneeleille annettavassa tehontuottotakuussa.

Esimerkiksi 25 vuoden takuu voi tarkoittaa sitä, että sen jälkeen paneelin tuotantoteho on vähintään 80 prosenttia alkuperäisestä.

Energiatehokkuutta edistävän Motivan keräämissä tarjouksissa tehontuottotakuiden kestoissa ei ole suurta eroa. Muutamassa se on 30 vuotta, lopuissa 25.

Vertailua hankaloittaa se, että eri valmistajat voivat käyttää eri prosenttilukua. Vaikka molemmilla takuun pituus olisi 25 vuotta, toisella se voi tarkoittaa 80 prosenttia ja toisella 85 prosenttia alkuperäisestä tehosta. Näistä jälkimmäinen on luonnollisesti parempi.

Silläkin on väliä, missä tahdissa teho laskee, sillä se ei tapahdu aina tasaisesti. Vaikka kahden paneelin tehontuottotakuu olisi vuosissa ja prosenteissa samat, toisessa lasku voi painottua käyttöiän alkupäähän ja toisessa loppupäähän. Mitä myöhemmin lasku tapahtuu, sitä enemmän paneelit tuottavat sähköä elinkaarensa aikana.

Tässäkin tapauksessa takuuehdot kannattaa lukea huolella. Joskus vähentynyt teho korvataan lähettämällä lisäpaneeleja, joiden asentaminen vanhaan järjestelmään voi olla vaikeaa. Vaténien tapauksessa ongelma olisi hyvin käytännönläheinen: tilaa lisäpaneeleille löytyisi vain katon varjoisilta puolilta.

Asennustakuissa isot erot, osa yrityksistä lähtenyt liikkeelle huteralta pohjalta

Takuuaikojen erot ovat suurimmat asennustyössä. Pisimmillään asennustyössä tehdystä virheestä voi saada korvausta vielä kymmenen vuoden kuluttua asennuksesta. Lyhimmillään takuu on vain kaksi vuotta.

Näidenkin takuuehtojen sisällöt eroavat toisistaan, mutta Motivalla ei ole ollut aikaa perehtyä niihin sen syvällisemmin.

– Uskotaan ja toivotaan, että alalla on yleisesti hyvä tapa tehdä, mutta on myös nähty ei-niin-hyviä asennuksia, Kettunen sanoo.

Rasinkosken mukaan kahden vuoden takuu on tyypillinen, mutta hän on yrittänyt valvomissaan projekteissaan hilata sitä pidemmäksi huomattavasti rajattuna.

– Olen halunnut lähinnä sitä, että otetaan vastuu siitä, että mahdolliset telineiden asennuksessa tehdyt virheet eivät aiheuta vahinkoa katolle, Rasinkoski sanoo.

Koska todella lumisia talvia on nykyisin harvakseltaan, virheellisen asennuksen ja lumikuormien aiheuttamat ongelmat eivät todennäköisesti tule esille parissa vuodessa.

Virhe voi olla vaikkapa se, että asennusohjeet eivät ole oikeat tai niitä ei ole luettu. Rasinkoski myöntää itsekin sortuneensa harhakuvaan, että esimerkiksi paneelien asennuksen suhteen hommat hoituvat kuten ennenkin.

– Esimerkiksi se, miten paneeleja saa asentaa Suomen sääolosuhteisiin, on muuttunut salakavalasti viime vuosina, hän sanoo.

Solarvoiman asentajat Joni Särkinen ja Erik Aho asentavat ensimmäisiä aurinkopaneeleja paikoilleen Vaténien katolle. Petteri Juuti / Yle

Rasinkosken valvomissa projekteissa urakoitsijat "ovat olleet asiallisia", mutta eniten huolettavat äskettäin alalle tulleet yritykset, joilla ei ole kokemusta eikä koulutusta.

– Liikkeellä on ollut sellaisiakin, jotka ovat lähteneet kylmiltään tekemään perehtymättä alaan. Jälki on ollut huonoa ja voi aiheuttaa turvallisuusriskin, hän harmittelee.

Motiva on mukana vapaaehtoisessa koulutusjärjestelmässä, jolla asiaa yritetään parantaa. Koulutuksen suorittaneista asentajista ylläpidetään listaa Motivan verkkosivuilla (siirryt toiseen palveluun).

Kettunen vinkkaa, että pahimpia sudenkuoppia voi välttää vaatimalla ainakin maadoitusta, eli potentiaalin tasausta ja omakotitaloissa aurinkopaneeleilta invertterille tulevien johtojen putkittamista. Kaapelien kiinnitykseen hän suosittelee katsomaan mallia paneelien yhteistilauksia tekevän Aurinkovirran verkkosivuilta (siirryt toiseen palveluun).

– Yritysten taustoja ei ole helppo selvittää etukäteen. Kannattaa pyytää tietoja yrityksen jo toteutetuista kohteista. Voisi ajatella että heillä, jotka ovat paljon tehneet, on tietyt standardit asentamisessa, Kettunen sanoo.

Kiinnitysjärjestelmien takuu 10 – 30 vuotta, mutta se ei juuri konkaria kohauta

Takuuaikojen erot ovat merkittävät järjestelmissä, joilla paneelit kiinnitetään talon katolle.

Rasinkosken mukaan telineet ovat yleensä materiaaleiltaan pitkäikäisiä, eikä hän antaisi niiden takuuajoille kovin suurta painoarvoa.

– Erityisesti tasakatoilla on syyttä olla tarkkana, että lumisinakin talvina teline tukee paneelia riittävästi, eikä vaurioita kattoa, sanoo Rasinkoski.

Lumettomiin maihin suunnitelluissa asennustelineissä paneelit saatetaan kiinnittää vain lyhyiltä sivuilta tai nurkista. Monet paneelit vaativat tukea pitkiltä sivuilta, jotta ne eivät pääse taipumaan lumen painosta. Asia selviää paneelin asennusohjeesta – pelkät datalehden tiedot eivät yleensä riitä.

Jos pehmeälle kermikatolle asennetaan tassujen varassa seisovat telineet, pistekuorma voi painaa kattoon vettä keräävän kuopan.

Invertterien takuut 5 – 12 vuotta, laatu yleensä hyvää

Aurinkosähköjärjestelmien kuluvin osa on invertteri, joka muuntaa aurinkopaneeleilta tulevan tasavirran kodin sähköverkossa käytettäväksi vaihtovirraksi.

Invertterin osuus kokonaiskustannuksista on suurin piirtein 10 – 20 prosentin paikkeilla. Siksi sen kestävyydellä on suuri merkitys.

Motivan keräämissä tarjouksissa takuuajat vaihtelevat viiden ja kahdentoista vuoden välillä.

Rasinkosken näkemys on, että invertterin suhteen ei kannata kantaa kovinkaan suurta huolta. Suomessa käytetään pääosin suurten tai pitkään markkinoilla olleiden valmistajien tuotteita.

– En ole ainakaan nähnyt, että vastuullisilla tukkureilla tai maahantuojilla olisi epämääräisiä tuotteita. Ei se toki tarkoita sitä, etteikö joku voisi jostakin Alibabasta sellaisia löytää ja tuoda itse maahan, Rasinkoski sanoo.

Invertteri pitää kuitenkin valita ja mitoittaa oikein kohteen olosuhteisiin.

Pätevätkö Motivan keräämät tarjoukset juuri minun talooni?

Aurinkosähköjärjestelmän hintaan vaikuttaa luonnollisesti myös se, millaiseen taloon sitä asennetaan.

Motiva määritteli tarjouspyynnössään, millaiseen omakotitaloon ja kerrostaloon järjestelmä asennetaan. Seuraavaksi käydään läpi merkittävimmät tekijät, joiden takia oman kodin tarjoukset voivat olla kautta linjan vertailuhintoja kalliimpia tai edullisempia.

Ensiksi käydään läpi omakotitaloihin liittyvät tekijät ja lopuksi kaksi kerrostaloihin liittyvää tekijää.

Jos tarvitaan telineitä tai nostinta, hinta kasvaa joitakin satoja euroja

Motivan esimerkkiomakotitalon räystäskorkeus on 3,5 metriä.

Yleensä telineitä tai nostinta tarvitaan vasta yli neljän metrin räystäskorkeudessa. Ne lisäävät kustannuksia parista sadasta muutamaan sataan euroon.

Korkeissakin taloissa on usein parveke tai matalammassa tasossa oleva rakennuksen osa, jonka kautta paneelit saadaan katolle myös ilman telineitä tai nostinta.

Vaténien omakotitalon kylkeen piti rakentaa telineet, jotta paneelit saatiin katolle. Petteri Juuti / Yle

Jyrkkä katto hidastaa töitä ja nostaa hintaa sadasta muutamaan sataan euroon

Motivan esimerkkiomakotitalon katon kaltevuus on 25 astetta.

Oikein jyrkällä katolla asentaja joutuu tukeutumaan koko ajan turvaköyteen tai muuhun putoamissuojaukseen. Se hidastaa työtä. Jos katon jyrkkyys on yli 30 astetta, voimalalle voi tulla lisää hintaa sadasta eurosta muutamaan sataan euroon voimalan koosta riippuen.

Jyrkkä katto hankaloittaa paneelien asennusta. Jaani Lampinen / Yle

Sähkökeskuksen laajentaminen voi lisätä hintaa muutaman satasen

Motivan esimerkkiomakotitalon sähkökeskuksessa on vapaana riittävä määrä sulakepaikkoja.

Jos omassa kodissa sopivia paikkoja ei ole ja keskusta joudutaan laajentamaan, se maksaa parista sadasta muutamaan sataan euroon.

Tiilikatto saattaa nostaa asennushintaa – suurelle lisähinnalle ei pitäisi olla perusteita

Motivan esimerkkiomakotitalossa on konesaumattu peltikatto.

Kattotyyppi ei yleensä vaikuta aurinkovoimalan hintaan. Tiilikatto voi Helenin mukaan tuoda hieman lisähintaa, koska tiilien siirtely hidastaa töitä. Scanofficen mukaan tiilikattokaan ei lisää kustannuksia.

Ainakaan useiden satojen eurojen tiilikattolisälle ei pitäisi olla enää perusteita. Aiemmin tiilikattokiinnitys edellytti tiilien leikkaamista tai hiomista, mutta nykyään on myös telineitä, jotka eivät moista edellytä.

Yhtenäinen paneelikenttä voi olla edullisempi kuin useamman palan kokonaisuus

Motivan esimerkkiomakotitalossa on reilusti eteläsuuntaista kattopinta-alaa aurinkopaneeleiden asennukselle.

Jos paneeleja joudutaan asentamaan ripotellen eri puolille kattoa, tarvitaan enemmän telineitä, kaapelia ja aikaa asennukselle. Helenin mukaan se ei kuitenkaan vaikuta hintaan. Scanofficen mukaan se voi nostaa hintaa sadasta eurosta muutamaan sataan euroon.

Kerrostaloissa katon kantavuus voi jopa estää voimalan rakentamisen

Motivan esimerkkikerrostalo on 3-kerroksinen kerrostalo, jossa on hyväkuntoinen huopakatteinen tasakatto.

Kerrostaloissa katon kantavuus kannattaa selvittää aivan ensimmäisenä. Asko Rasinkosken mukaan kolmasosa aikeista tyssää siihen, ettei katolle voi enää lisätä painoa.

Yleensä tehdään niin sanottu kelluva asennus, jolloin telineiden, paneelien ja painokivien paino pitää paneelit paikallaan. Jos talo on korkea ja tuulisella paikalla, voi katon kantokyky ylittyä lisäpainojen takia. Silloin voidaan käyttää kattoon liimattavia kiinnikkeitä, mitkä nostavat hintaa.

Jos kerrostalolle saa tavarat ilman nosturia, voi päästä halvemmalla

Motivan esimerkkikerrostalon katolle on pääsy vintin kautta henkilöille, mutta aurinkopaneeleja ei voida kuljettaa katolle tätä kautta.

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että paikalle tarvitaan nosturi. Ja mitä kauempana sopiva nostopaikka on, sitä kalliimpi nosturi on.

Sama kääntäen: jos hommasta selvitään ilman nosturia, voi työ olla edullisempi kuin Motivan hintavertailussa.

Oman kodin asennuskustannuksiin vaikuttaviin tekijöihin vastasivat omakotitalojen osalta Atte Kallio / Scanoffice, Linda Kangasmaa / Helen ja Heikki Karhunen / ProPower, kerrostalojen osalta Asko Rasinkoski / Soleras ja Lasse Välkkilä / Helen.

