Ravintoloille annettava sulkemismääräys ei koske niitä alueita, jotka ovat nyt perustasolla – ei, vaikka niiden koronatilanne miten heikkenisi

Suurta osaa Suomesta valtioneuvoston asetusluonnos ravintoloiden sulkemisesta 8. maaliskuuta alkaen ei koske: sen ulkopuolelle on rajattu koronaepidemian perustasolla olevat alueet. Tällaisia perustasolla olevia alueita on pääasiassa itäisessä Suomessa.

Jos jossain perustasolla olevalla alueella tilanne heikkenisi, se ei kuitenkaan automaattisesti tarkoittaisi, että tällaisella alueella ravintoloita alettaisiin sulkea samalla tapaa kuin niillä alueilla, jotka ovat jo nyt olleet kiihtymis- tai leviämisvaiheessa.

Valtioneuvoston asetusluonnoksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan kiihtymis- ja leviämisalueiden ravintoloiden sulkemisen päätäntävalta on valtioneuvostolla eikä aluehallintovirastolla tai alueilla. Asetusluonnoksessa mainitaan, että jos alue siirtyy perustasolle, sen tilanne arvioidaan uudelleen.

Toisin päin asiaa ei ole asetuksessa huomioitu: tekstissä ei sanota, että nyt perustasolla oleva alue päätyisi asetuksen piiriin, jos tartunnat siellä lisääntyvät.

Yle kysyi sosiaali- ja terveysministeriön johtajalta Pasi Pohjolalta, onko niin, että perustasolla olevat alueet eivät siirry hallituksen kaavailemien tiukempien toimien piiriin, vaikka ne siirtyisivät kiihtymis- tai leviämisvaiheeseen.

Pohjola vahvistaa, että hänen käsityksensä mukaan ravintolasulun osalta hallituksen esityksessä mukana ovat vain ennalta määritellyt alueet.

Pohjolan mukaan asetusta voidaan kuitenkin tarpeen mukaan päivittää, mikäli tilanteet alueilla muuttuvat. Hän kertoo, että käytännössä asetus voidaan antaa valtioneuvoston yleisistunnossa, mutta se edellyttää tarvittavan valmistelun ja on Pohjolan mukaan kiinni myös hallituksen tahtotilasta.

Käytännön osalta Pohjola ei pysy arvioimaan, miten asiassa toimittaisiin, mutta ainakin teknisesti alueiden lisääminen asetuksen piiriin olisi hänestä mahdollista.

Kuitenkaan nykyinen asetus ei siis sellaisenaan automaattisesti koskisi niitä alueita, jotka ovat olleet perustasolla asetusta säädettäessä.

Monet muut sulut olisivat mahdollisia

Vaikka ravintoloiden sulkeminen vaatisi oman poliittisen käsittelynsä, alueilla on kuitenkin mahdollisuuksia reagoida muuten eri tavoin koronatilanteen heikkenemiseen.

Yksi alueista, joissa koronatilanne on perustasolla, on Kainuu. Siellä tartuntoja on ollut 14 vuorokauden tarkastelujaksolla reilusti alle kymmenen sataatuhatta asukasta kohti. Koko maan osalta vastaava luku oli keskiviikkona yli 130.

Kainuun soten pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari kertoo, että jos Kainuussa tilanne pahenisi äkillisesti, olisi mahdollista reagoida nopeasti muun muassa siirtymällä etäopetukseen. Myös kuntosalien sulkeminen olisi mahdollista.

– Äkilliseen, odottamattomaan tilanteeseen reagoidaan tunneissa, Koukkari sanoo.

