Koronatilanne puolustusvoimissa hälyttävä – Armeija esitti sotilaiden rokottamista mahdollisimman pian mutta viranomaiset eivät suostuneet

Kaksi kolmasosaa tartunnoista puolustusvoimissa on varusmiehillä. Jyrki Lyytikkä / Yle

Koronatartuntojen määrä on noussut puolustusvoimissa helmikuun aikana tuntuvasti. Tällä hetkellä sairastuneita on hiukan yli seitsemänkymmentä ja altistuneita jopa kymmenkertainen määrä.

– Suunta on hälyttävä, sanoo puolustusvoimien epidemiologi Jaana Kuoppala.

Vielä viime syyskuun lopussa tartunnan saaneita oli todettu puolustusvoimissa vain viitisentoista. Yhteensä koko epidemian aikana on puolustusvoimissa ilmaantunut koronaan sairastuneita vajaat neljäsataa. Kolmasosa tartunnoista on todettu henkilökunnalla ja kaksi kolmasosaa varusmiehillä.

Kuoppalan mukaan tilanne puolustusvoimissa on muuttunut virusmuunnosten vuoksi samalla tavalla kuin Uudellamaalla. Puolustusvoimat ei laske ilmaantuvuutta kuten sairaanhoitopiirit, mutta Kuoppala arvioi, että puolustusvoimat on ilmaantuvuudessa tällä hetkellä Uudenmaan tasolla.

Eniten tartuntoja on eteläisissä joukko-osastoissa ja yksiköissä. Hyvä uutinen on kuitenkin se, että varuskunnissa tartuntaketjuja on yleensä vain yksi, ja altistumiset saadaan useimmiten pysähtymään yhteen tupaan eli noin kymmeneen henkilöön.

Kuoppala myöntää, että korona on puolustusvoimille iso haaste. Se näkyy muun muassa niin, että kouluttajia tarvittaisiin normaalia enemmän. Jos yksi kouluttaja sairastuu tai joutuu karanteeniin, hänen tilalleen tarvitaan toinen, ja jokainen erillinen oireettomien altistuneiden varusmiesten ryhmä vaatisi samalla oman kouluttajansa.

Puolustusvoimissa on reilut 12 000 palkattua henkilöä, ja vuosittain varusmiespalveluksen suorittaa noin 20 000 henkilöä.

Varusmiehet rokotetaan kuten muutkin

Kuoppala sanoo, että puolustusvoimat on keskustellut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n kanssa puolustusvoimien rokottamisesta mahdollisimman pian.

THL ei kuitenkaan ole suostunut puolustusvoimien kohdalla erikoisjärjestelyyn. Armeijassa noudatetaan siis samaa rokotusjärjestystä kuin muuallakin.

– Ensin rokotetaan kliininen hoitohenkilökunta ja sitten riskiryhmiin kuuluvat, Kuoppala sanoo.

Kuoppalan mukaan rokotukset puolustusvoimissa toteutetaan varuskunnissa, jolloin se helpottaa muun terveydenhuollon rokotuspainetta.

Etäkoulutuksesta joudutaan tinkimään

Puolustusvoimille etäopetuksen järjestäminen on haasteellisempaa kuin monille muille.

Esimerkiksi maanpuolustuskorkeakoulun esiupseerikurssi aloitti tällä viikolla lähiopetusjakson Helsingissä, vaikka hallitus suosittelee leviämisalueen kouluille etäopetusta. Kurssi on ollut etäopetuksessa koko alkuvuoden.

Suurin osa Maanpuolustuskorkeakoulun opetuksesta pidetään etäopetuksena maaliskuussa.

Esiupseerikurssille osallistuu 90 oppilasta eri puolilta maata. Maanpuolustuskorkeakoulu on varannut heille mahdollisuuden majoittua Santahaminassa. Majoitus on 1-2 hengen huoneissa, jotka on jaettu oppilaiden joukko-osastojen mukaan.

Maanpuolustuskorkeakoulun vararehtori, kommodori Vesa Tuominen perustelee päätöstä opetuksen sisällöllä ja luonteella.

– Käsittelemme jaksolla sellaisia asioita, joita ei voi jakaa esimerkiksi internetin välityksellä tietoturvan vuoksi vaan opetus edellyttää lähiopetusta.

Tuominen painottaa, että kurssilla noudatetaan turvavälejä, käytetään maskeja ja ryhmät pidetään mahdollisimman pieninä.

Tuomisen mukaan Maanpuolustuskorkeakoulussa tilannetta seurataan viikoittain. MPKK julkaisi uudet ohjeet tiistaina.

Opetuksen keskeyttämistä ei kuitenkaan ole harkittu. Maanpuolustuskorkeakoulussa on ollut muutamia koronatartuntoja.