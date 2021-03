Henkilö meni rajan yli viidesti pysähtymättä – viis veisasi rajavartijoiden pysäyttämismerkeistä

Lapin rajavartiosto on aloittanut esitutkinnan tapahtumasarjasta, jossa henkilö on helmikuun alkupuolella useita kertoja ylittänyt Suomen ja Ruotsin välisen valtakunnanrajan pysähtymättä rajatarkastukseen.

Henkilöä epäillään viidestä valtionrajarikoksesta. Rajanylitykset on tehty Pellon ja Ylitornion rajanylityspaikoilla niiden aukioloaikoina.

Rajavartioston mukaan henkilö ei ole noudattanut liikenteenohjauslaitteiden eikä rajavartiomiehen pysäyttämismerkkejä. Ainakin joillain ylityskerroilla epäillyn kuljettamassa autossa on ollut mukana toinen henkilö, jonka myös epäillään näillä tapahtumakerroilla syyllistyneen valtionrajarikokseen.

"Hyvin poikkeuksellista"

Tutkinnanjohtaja, majuri Antti Saarinen kertoo, että epäiltyinä olevat mies ja nainen on kuulusteltu yhteistyössä Lapin poliisilaitoksen kanssa. Saarisen mukaan molemmat ovat myöntäneet teon, mutta hän ei ota kantaa siihen, ovatko he myöntäneet vai kiistäneet tehneensä rikokset.

Hänen mukaansa esitutkinta saataneen valmiiksi maaliskuun aikana ja asia siirtyy sen jälkeen syyttäjälle. Tutkinnanjohtaja pitää tekoja poikkeuksellisina.

– On hyvin poikkeuksellista, että ihan tarkoituksellisesti ja tahallisesti on vältetty rajatarkastus. Keväällä oli esitutkinnassa toinen tapaus, jossa henkilö poistui kesken rajatarkastuksen. Sellaisia tilanteita on ollut myös, missä rajatarkastuksesta menty autolla ohi, mutta niissä on kyse ollut enemmänkin vahingoista, Saarinen sanoo.

Hän lisää, että rajanylityspaikoilla ei välttämättä ole puomeja estämässä ajamista.

– Yleensä rajatarkastukseen ohjaa joko rajavartija käsimerkeillä tai liikennettä ohjataan liikennemerkeillä ja liikennevaloilla.

Valtionrajarikoksesta voi saada sakkoja tai enintään yhden vuoden vankeutta.

Lapin rajavartiosto muistuttaa, että sisärajavalvonnan ollessa voimassa rajanylittäjä on velvollinen pysähtymään rajatarkastukseen Ruotsin ja Norjan vastaisten rajojen rajanylityspaikoilla. Rajatarkastuksesta saa poistua vasta rajavartiomiehen luvalla. Rajanylityspaikalla on myös noudatettava liikenteenohjauslaitteilla osoitettuja liikennejärjestelyjä sekä rajavartiomiehen antamia ohjeita ja käskyjä.