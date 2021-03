Junamatkoja aiotaan nopeuttaa valtavalla summalla – ratojen hinnalla saisi uudet hävittäjät

Ratayhteyksien suunnittelukulut ovat satoja miljoonia ja riskinä on, että ne valuvat hukkaan.

Suomessa suunnitellaan maan historian kalleimpia rakennushankkeita. Aikomuksena on uudistaa kolme keskeistä junarataa. Kolmen radan hintalappu on noin 10–14 miljardia euroa.

Sillä rahalla aiotaan tehdä tunnin juna Helsingistä Turkuun, oikorata Tampereelta Helsinkiin ja lyhentää matka-aikaa Kuopiosta ja Joensuusta pääkaupunkiin kolmeen tuntiin.

Historiallisen suuren investoinnin mittasuhteista kertoo se, että samalla rahalla voisi rakentaa kaksi Olkiluodon ydinvoimalaa. Rahalla saisi myös tehtyä hävittäjäkaupat. Valtio on nimittäin linjannut, että uudet 64 hävittäjää voivat maksaa enintään 10 miljardia euroa.

Pelkästään suunnittelu maksaa 295 miljoonaa euroa. Riskinä on, että kalliit suunnitelmat eivät toteudu.

Kolme ratahanketta Tunnin juna: Oikorata Helsingistä Turkuun. Kulkisi Espoosta Lohjan kautta Saloon. Lisäksi Turun ratapiha pitää remontoida, Espoon kaupunkirataa nopeuttaa ja tehdä Salon ja Turun välille kaksoisraiteet. Näiden hintalappu on noin 2,8 miljardia euroa. Suunnittelun hinta on noin 75 miljoonaa euroa Suomirata: Tampereen ja Riihimäen välille pitäisi rakentaa oikorata. Junamatka Helsinki-Vantaalle kestää nyt noin puolitoista tuntia. Vanhan pääradan kunnostuksen jälkeen matka kestäisi tunnin ja 18 minuuttia. Tämä ja lentoradan parantaminen maksaisi 4,6 miljardia euroa. Oikorata lyhentäisi matka-ajan noin tuntiin. Se puolestaan vaatii myös lentoradan parantamisen ja rakennuskustannus olisi noin 5,75 miljardia. Suunnittelu maksaa noin 150 miljoonaa euroa. Itärata: Porvoon ja Kouvolan välille rakennettaisiin uusi ratayhteys. Muutoin kunnostettaisiin Savon rata Kouvolasta Kuopioon ja Karjalan rata Kouvolasta Joensuuhun. Lisäksi kunnostettaisiin Helsingin ja Pietarin välinen ratayhteys. Tarkoituksena on päästä Kuopiosta, Joensuusta ja Pietarista kolmessa tunnissa Helsinkiin. Suunnittelu maksaa noin 70 miljoonaa euroa. Rakennuskustannukset nousevat jopa 5,8 miljardiin euroon.

Kilpailu nopeista radoista

Alueet ja ratahankkeet kilpailevat keskenään. Siitäkin huolimatta, että vielä ei päätetty, mitkä hankkeet toteutetaan ja mitkä kuopataan. Kaikkien kolmen ratahankkeen suunnittelu on menossa ja markkinointipuheet ovat valmiina.

Turku markkinoi tunnin junaa työssäkäyntialueella, jossa olisi 1,5 miljoonaa suomalaista.

– Tässä on käytännössä kysymys muusta kuin liikennehankkeesta. Tässä on ensisijassa kysymys elinkeinopoliittisesta hankkeesta, Turun kaupungin omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen muotoilee.

Tampere puolestaan vakuuttelee päättäjiä sillä, että yli puolet Suomen työpaikoista on Suomiradan vaikutusalueella. Rata kulkisi toisessa pääradan linjauksessa Hämeenlinnan kautta ja matka-aika Helsinkiin tippuisi nykyisestä 1,5 tunnista tuntiin ja 18minuuttiin.Hämeenlinnan apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo uskoo, että vanhan pääradan peruskorjaus toisi myös uusia asukkaita Hämeenlinnaan.

– Hämeenlinna on korona-aikana yksi niistä, jotka voivat hyötyä etätyönteon mahdollisuudesta.

Itärata vetoaa siihen, että sen vaikutusalueella asuu 2,1 miljoonaa suomalaista. Joensuun kaupunki vetoaa myös omaan vuoroonsa.

– Kyllä nyt on idän vuoro. Pohjanmaan radan suuntaan on panostettu jo todella paljon ja idässä tiivistetysti sanottuna junamatkat ovat hitaita, Joensuun kaupungin strategiapäällikkö Sami Laakkonen painottaa.

Joensuulle rata onkin elintärkeä. Korona on lopettanut suorat lennot Helsinkiin. Nopein junamatka pääkaupunkiin kestää lähes 4,5 tuntia. Alueella oleville yrityksille tilanne on tukala. Uusista yrityksistä eli työpaikoista on turha haaveilla, jos alueelle ei ole hyviä kulkuyhteyksiä.

Oikorata Porvoon ja Kouvolan välillä sekä ratojen kunnostus lyhentäisi matka-aikaa yli tunnilla.

Itärataan liittyy vielä nopea yhteys Pietariin. Myös sen matka-aika Helsinkiin haluttaisiin nipistää kolmeen tuntiin.

Miljoonia kuntalaisten taskusta vaikka rata ei toteutuisi

Suunnitteluun laitetaan miljoonia vaikka on epävarmaa toteutetaanko ratauudistuksia koskaan.

Kolmen radan suunnittelun maksaa yhteensä noin 295 miljoonaa euroa. Vastaavalla rahasummalla on rakennettu Turun moottoritie.

Ratahankkeita varten ollaan perustamassa hankeyhtiöitä. Perustamisvaiheessa valtio omistaa yhtiöstä 51 prosenttia ja radan vaikutusalueen kunnat 49 prosenttia. Se tarkoittaa sitä, että suunnittelun kustannuksista lähes puolet maksavat kuntalaiset.

– Kokonaisuudessaan kysymys on kansallisesta hankkeesta. Näin ollen ei ole merkitystä kansantalouden kannalta, onko velanottajana valtio vai kunnat, Turun omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen sanoo.

Suurin riski kunnille on, että aikaa, vaivaa ja rahaa vievä hanke ei koskaan toteudu.

