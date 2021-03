Jotta abi Leevi Halonen voi seurata unelmaansa, hänen on muutettava ainakin 1000 kilometrin päähän – pohjoisessa yhteishaussa puntarissa ovat unelmat ja välimatka

Leevi Haloselle ja Melina Törmäselle on aina ollut selvää, että korkeakouluopintojen perässä on muutettava etelämmäs.

Nyt on se aika vuodesta, kun opiskelijat pohtivat, mitä haluavat opiskella ja mihin kouluun hakea. Pohjois-Suomen nuoria pohdituttaa lisäksi myös se, kuinka kauas kotoa on lähdettävä.

Utsjoen saamelaislukion abiturientti Leevi Haloselle lähin yliopisto ja korkeakoulu Suomessa on Rovaniemellä, jonne Utsjoelta on reilu 450 kilometriä.

Halonen tähtää kuitenkin kauemmas: Hänen haaveenaan on opiskella konetekniikkaa tai kauppatieteitä, ja hän aikoo hakea koulupaikkaa Tampereelta, Turusta ja Jyväskylästä. Näistä pohjoisin vaihtoehto on Jyväskylä, mutta sinnekin on Utsjoelta matkaa tuhannen kilometriä teitse. Eteläisin taas on Turku, jonne matkakilometrejä Utsjoelta kertyy yli 1 300.

Etelään muutto tuntuu Halosesta jännittävältä. Hänelle on silti aina ollut selvää, että muutto opiskelun takia on jossakin vaiheessa edessä.

– Totta kai se jännittää, kun joutuu muuttamaan isommalle paikkakunnalle. Kaikki muuton mukana tulevat asiat tuntuvat uudelta, mutta mielenkiintoiselta, sanoo Halonen.

Etelään muutolla sekä hyviä että huonoja puolia

Ivalon lukion abiturientti ja Inarin kunnan nuorisovaltuuskunnan puheenjohtaja Melina Törmänen on päättänyt hakea Oulun yliopistoon. Hän ei vielä tiedä tarkalleen, mitä opiskella, mutta Oulussa hän haluaa asua.

Törmäsen mielestä etelään muutolla on kaksi puolta. Toisaalta on mukavaa päästä tutustumaan uusiin paikkoihin ja ihmisiin, mutta samalla elämä isossa kaupungissa jännittää.

– Onhan se samalla pelottavaakin, kun on koko elämänsä asunut pienesä paikassa ja samoissa piireissä pyörinyt. Tulee paljon muutoksia kerralla, kuten itsenäistyminen, uusi koti ja uudet ihmiset, pohtii Törmänen.

Melina Törmänen ei vielä tiedä, mitä haluaa opiskella, mutta suunnitelmana on hakea Oulun yliopistoon. Sara Wesslin / Yle

Myös Törmäselle on aina ollut selvää, että jossakin kohtaa elämää pitää lähteä opintojen perässä etelään. Se ei haittaa, sillä Törmänen haluaa päästä tutustumaan muihinkin paikkakuntiin.

– Monet ajattelevat, että lähtevät täältä heti kun mahdollista. Onhan kotiseutu tietysti rakas, mutta halutaan nähdä muutakin maailmaa.

Jo 15-vuotiaat joutuvat harkitsemaan etelään muuttoa

Lukion abiturientit ovat iältään 18–19-vuotiaita, mutta heidän lisäkseen myös jo 15–16-vuotiaat peruskoulun 9.-luokkalaiset joutuvat yhteishaussa puntaroimaan, muuttavatko pois kotoa jonnekin kauemmas opintojen perässä vai jäävätkö kotipaikkakunnalle.

Ylä-Lapin alueella Inarin ja Utsjoen kunnissa on lukiot, mutta ainoa ammattikoulu on Saamelaisalueen koulutuskeskus Inarissa, noin 120 kilometrin päässä Utsjoelta. Siellä voi opiskella esimerkiksi käsityöartesaaniksi, kokiksi tai lähihoitajaksi. Toiseksi lähin ammattikoulu löytyy Sodankylästä. Lähin erikoislukio on Rovaniemellä sijaitseva Ounasvaaran urheilulukio.

Ivalolainen Melina Törmänen pohtii, että valinta opiskelupaikasta on vaikea etenkin yläasteelta valmistuville nuorille.

– Täällä ei kovin paljon niitä ammattikoululinjoja ole. Jos ei omalla kotipaikkakunnalla ole sitä koulutusta, mikä kiinnostaa, niin on varmaan tosi hankala päättää, että kumman valitsee, sanoo Melina Törmänen.

Toimittaja Sara Wesslin ja Melina Törmänen keskustelivat kouluun hakemisesta Ylen aamussa keskiviikkona.