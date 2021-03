Menevätkö sinullakin termit sekaisin? Kasasimme poikkeusolot–suomi–poikkeusolot -sanakirjan

Suomessa koronatilanne pahenee, ja hallitus on ottamassa kovempia keinoja käyttöön, jotta tartuntamäärät saataisiin taitettua laskuun. Keskustelu on kuitenkin lähtenyt ainakin osin sivuraiteille, sillä eri toimijoiden vastuut ja lain tulkitseminen ovat aiheuttaneet hämmennystä – ainakin ulkopuolisen silmiin.

Tiedotustilaisuuksissa ja puheissa viljellään koronatermistöä, ja termit menevät helposti sekaisin. Koostimme sanakirjan.

Avi eli aluehallintovirasto tekee alueellisia päätöksiä esimerkiksi tartuntatautilain perusteella. Avi on noussut viime aikoina esiin erityisesti kuntosali-keskustelussa, jossa sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja avi tekivät risteävät tulkinnat siitä, saavatko harrastustilat pysyä auki asiakkaille. Lopulta avi pysyi kannassaan.

Koronanyrkit ovat asiantuntijaryhmiä, jotka päättävät alueellisista rajoituksista ja toimista. Ajatuksen "operatiivisesta nyrkistä" esitti tasavallan presidentti Sauli Niinistö lähes vuosi sitten. Hänen mukaansa nyrkki olisi hyvin koottu kriisiryhmä, joka kartoittaa ongelmat, hankkii tiedot ja ehdottaa toimenpiteitä. Nyt tätä käytännössä tekevät sairaanhoitopiirien koronanyrkit.

Loppukiri on urheilutermistöä, joka viittaa viimeiseen vaiheeseen ennen maalia. Loppukiri on pyrkimys mahdollisimman suureen tehokkuuteen ennen loppua (siirryt toiseen palveluun) (wikisanakirja). Käytetään myös kuvainnollisesti puhuttaessa taistosta koronaa vastaan ennen kuin rokotteet saadaan kunnolla käyttöön.

Poikkeusolot Hallitus totesi maanantaina Suomeen poikkeusolot yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa. Poikkeusolojen on täytettävä valmiuslain määritelmä, joka tässä tapauksessa on vaarallinen tartuntatauti – niitä ei siis voida julistaa varmuuden vuoksi. Poikkeusoloista seuraa käyttöönottoasetus, jonka perusteella viranomaiset saavat toimivaltuuksia (siirryt toiseen palveluun). Käyttöönottoasetuksella siis tavallaan sovitaan, mitä valmiuslain valtuuksia viranomaisille annetaan (ks. kohta valmiuslaki ja pykälät 106. ja 107.)

Sulkutila on termi, jota hallitus ryhtyi käyttämään viime viikolla. Suomi menee 8. maaliskuuta alkaen kolmen viikon "sulkutilaan", jolloin mahdollisimman moni paikka on suljettu. Sana on vastine maailmalla käytetylle "lockdownille", mutta sana ei tarkoita oikeudellisesti mitään.

Tahtotila kuvaa pitkäkestoista tahtoa tai pyrkimystä, kuultu useasti myös pandemian aikana. Usein poliitikot tai yritysjohtajat käyttävät kuvaamaan (siirryt toiseen palveluun) kollektiivista pyrkimystä ja luomaan me-henkeä. Kielitoimiston sanakirja neuvoo (siirryt toiseen palveluun) tahtotilan sijaan käyttämään sanoja tahto, halu tai pyrkimys.

Tartuntatautilakia muutettiin ja sen "uudistettu versio" tuli voimaan reilu viikko sitten. Uusi tartuntatautilaki antaa paikallisille viranomaisille enemmän valtuuksia puuttua heikkenevään tautitilanteeseen. Juuri tämän lain nojalla esimerkiksi yksityisiä tiloja voidaan rajoittaa tai sulkea, jos tautitilanne pahenee. Pykälän 58 g (siirryt toiseen palveluun) perusteella voidaan määrätä tiloja suljettavaksi – nyt avi on linjannut rajoittavansa asiakasmääriä väliaikaisen pykälän 58 d (siirryt toiseen palveluun) mukaisesti.

Ulkonaliikkumiskielto Hallitus arvioi lähipäivinä, pitäisikö Suomessa ottaa käyttöön ulkonaliikkumisrajoituksia, joita on ollut monessa muussa maassa. Näin kiellettäisiin ihmisiä liikkumasta tarpeettomasti. Voit lukea täältä, mitä se mahdollisesti tarkoittaisi.

Vaiheet Sairaanhoitopiirit ovat tartuntatilanteestaan riippuen joko perustasolla, kiihtymisvaiheessa tai leviämisvaiheessa. Vaiheiden perusteella alueelle annetaan erilaisia rajoituksia niin, että tiukimmat rajoitukset koskevat leviämisvaiheen alueita.

Valmiuslaki on äärimmäisen harvoin käytössä oleva laki, joka otetaan käyttöön paloittain ja vain kriisitilanteissa. Lailla voidaan turvata esimerkiksi terveydenhoito. Olet saattanut törmätä erityisesti pykäliin 106. ja 107., sillä niistä on puhuttu viime viikosta lähtien, kun hallitus ilmaisi halunsa soveltaa niitä. 106. pykälä keskittää (siirryt toiseen palveluun) viestintää valtioneuvoston kanslialle ja pykälän 107 (siirryt toiseen palveluun) arkoituksena on toimia riitojenratkaisupykälänä. Sen avulla valtioneuvosto voi tehdä päätöksen siitä, kumpi hallinnontaso asian ratkaisee, jos asiasta on epäselvyyttä. Jos tartuntojen määrän kasvun pysäyttämiseksi ei ole muuta tehtävissä (siirryt toiseen palveluun) kuin rajoittaa ihmisten liikkumista ja kohtaamisia, tulee kyseeseen valmiuslain käyttöönotto. Siihen vaaditaan hallituksen ja tasavallan presidentin julistamat poikkeusolot.

Vetoomus Tahot "vetoavat" nyt kansalaisiin, jotta kontakteja vähennettäisiin. Vetoamiselle ei ole oikeudellisia perusteita, mutta ajatus vetoomuksen taustalla on oikea: kontakteja tulisi välttää.

Virusmuunnos,tunnetaan myös nimellä muuntovirus tai variantti. Virukset muuntuvat jatkuvasti. Viruksen perimmäinen tarkoitus on levitä, ja siksi jos virusmuunnos tarttuu helpommin, se myös syrjäyttää aiempia viruskantoja. Siksi esimerkiksi nyt Suomessa leviävä brittimuunnos valtaa tilaa "alkuperäiseltä" koronavirukselta.

Jäikö jokin sana puuttumaan? Onko sinulla poikkeusolojen suosikki- tai inhokkisana? Voit keskustella aiheesta alla.

