Bidenin virkaanastujaisissa esiintyneen Amanda Gormanin runojen kääntämisestä nousi kohu Hollannissa: valkoihoinen kääntäjä oli arvostelijoille liikaa

Vasta 22-vuotias Amanda Gorman nousi puheenaiheeksi, kun hän esitti The hill we climb -runonsa Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin virkaanastujaisissa tammikuussa. Patrick Semansky / EPA

Yhdysvaltojen presidentin Joe Bidenin virkaanastujaisissa maailmanlaajuiseen tietoisuuteen nousseen Amanda Gormanin runoteoksen kääntämisestä on noussut kohu Hollannissa. 22-vuotias yhdysvaltalaisrunoilija Gorman esitti tammikuussa pidetyissä virkaanastujaisissa teoksensa The hill we climb. Esityksen voi katsoa Youtubessa (siirryt toiseen palveluun).

Hollantilainen kustantaja Meulenhoff oli valinnut The hill we climb -teoksen kääntäjäksi kansainvälisen Booker-kirjallisuuspalkinnon viime vuonna saaneen Marieke Lucas Rijneveldin. Hän kuitenkin vetäytyi tehtävästä sen jälkeen, kun julkisuudessa oli kritisoitu sitä, ettei Rijneveld ole Gormanin tavoin musta. Yksi runoilijan teosten teemoista on rodullinen oikeudenmukaisuus.

Hollantilainen Marieke Lucas Rijneveld voitti viime vuonna arvostetun Booker-kirjallisuuspalkinnon teoksellaan The Discomfort of Evening. Jeroen Jumelet / EPA

Rijneveldin valintaa kääntäjäksi kritisoi äänekkäimmin journalisti ja aktivisti Janice Deul. Hän ihmetteli De Volkskrant -lehden mielipidekirjoituksessaan (siirryt toiseen palveluun), miksi kustantaja Meulenhoff ei valinnut tehtävään nuorta mustaa naista ja spoken word -artistia, jollainen runoilija Gormankin on. Spoken word on Yhdysvalloista alkunsa saanut kirjallisuuden tai esittävän taiteen laji eli puhe-esitys.

Deulin mukaan valkoisella ei ole riittävää kokemuspohjaa kääntää mustan runoilijan teosta.

Surinamilais-hollantilainen journalisti ja aktivisti Janice Deul on kritisoinut äänekkäästi Amanda Gormanin teoksen kääntäjävalintaa Hollannissa. Ana Fernandez 7 AOp

Julkisuudessa käydyn keskustelun jälkeen Marieke Lucas Rijneveld päätti luopua kääntäjän tehtävästä. Hän kertoo olevansa järkyttynyt kohusta mutta ymmärtävänsä ihmisiä, joita kustantajan kääntäjävalinta ei miellyttänyt.

Meulenhoff-kustantamon mukaan Rijneveld halusi itse vetäytyä kääntäjän pestistä. Kustantamo kertoi myös, että Gorman oli itse valinnut teoksensa hollannin kääntäjäksi 29-vuotiaan Rijneveldin.

Kustantamo kertoo ottaneensa opiksi tapauksesta ja etsii nyt uutta kääntäjää, jotta Gormanin teos saadaan hollanniksi runoilijan hengessä.

Arvot yhä tärkeämpiä kääntämisessä

Kaksi Amanda Gormanin teosta julkaistaan myös suomeksi. Tammi julkaisee The hill we climb -runoteoksen ja Change sings -lastenkirjan loppuvuodesta.

Gormanin teosten teemoja ovat tasa-arvo, monimuotoisuus sekä rodullinen ja poliittinen oikeudenmukaisuus. Tammen mukaan kirjailijalle on tärkeää, että kaikki hänen kustantajansa jakavat nämä arvot ja ovat valmiita niitä edistämään.

– Arvojen merkitys kääntämisessä on yleistymässä. Joitakin kirjailijoita kiinnostaa, kuka suomennoksen tekee. Arvopohjaiset asiat muuttuvat yhä merkityksellisemmiksi, ja sen on huomannut sosiaalisesta mediasta, sanoo Tammen lasten ja nuortenkirjojen kustantaja Saara Tiuraniemi.

Hollannissa Gormanin teoksesta syntynyt keskustelu on Tiuraniemen mielestä yllättävää, koska yleensä runoudesta ja kääntämisestä ei puhuta julkisuudessa isosti.

– Amanda Gorman sai paljon julkisuutta yhdellä esityksellä, jolla oli suuri vaikutus ympäri maailmaa. Se herättää mielenkiintoa ja erilaisia keskusteluja.

Gormanin kahden runoteoksen suomentajaa ei ole vielä valittu. Tiuraniemen mukaan Tammi on lähettänyt oman ehdotuksensa kääntäjästä kirjailijalle ja tämän agentille. Kustantaja toivoo saavansa vastauksen mahdollisimman pian, jotta käännökset valmistuisivat vielä tämän vuoden puolella.

– Kiire tässä tulee, sillä etenkin runous ottaa aikansa kääntää.

Sopivuus erilaisiin rooleihin, nyt siis myös kääntäjän tehtävään, on herättänyt keskustelua Suomessa ja maailmalla viime aikoina. Suomessa kohistiin viime syksynä, kun Kansallisteatteri kiinnitti miesnäyttelijän transhenkilön rooliin. Hollywoodissa keskustelua käydään (siirryt toiseen palveluun) muun muassa siitä, voiko heteroseksuaali näyttelijä esiintyä homoseksuaalin roolissa.

Myös vammattomien näyttelijöiden esittämät vammaisroolit ovat nousseet puheenaiheeksi (siirryt toiseen palveluun). Animaatiosarja Simpsonit puolestaan vaihtoi mustaa lääkärihahmoa vuosikymmeniä ääninäytelleen valkoisen mustaan näyttelijään hiljan. Asiasta uutisoi esimerkiksi Iltalehti (siirryt toiseen palveluun).

