Oman auton voi vuokrata tuntemattomalle jopa ilman, että on itse paikalla – kääntääkö tanskalaisyrityksen palvelu auton kulusta tuotoksi?

Helsinkiläinen Joel Huotilainen huomasi korona-ajan jatkuttua, ettei omalle autolle ollut etätöiden takia enää kovinkaan paljoa käyttöä. Niinpä hän päätti kokeilla auton laittamista vuokralle vertaisvuokrauspalvelulla.

– Kyllä alussa vähän jännitti ensimmäiset vuokraukset, mutta sitten huomasin että homma toimii tosi hyvin. Tuntui, että vuokraajat kohtelevat autoa kuin kukkaa kämmenellä, koska se on jonkun muun auto, Huotilainen sanoo.

Vuokrauksia on kertynyt viime kuukausina jo useampia kymmeniä. Kun Huotilainen tekee työnsä etänä kotikonttorilla, on auton avaimet voinut käydä antamassa vuokralaiselle tai ottamassa ne auton palautuksen yhteydessä vastaan.

– Avainten vaihto on tähän asti ollut vuokraamisen raskain osuus. Vaikka avainten antamisessa menee vain viitisen minuuttia, niin se vähän keskeyttää työntekoa, Huotilainen sanoo.

Toimistopäivinä auton vuokraaminen on pitänyt unohtaa, koska avainten vaihto ei onnistu. Vuokraaminen on Huotilaisen mukaan taloudellisesti kannattanut hyvin: kuukaudessa siitä on tullut jopa 400 euroa, jolloin rahaa on jäänyt auton kulujen jälkeen hieman ylikin.

Vuokraaminen jatkossa ilman auton käyttäjän näkemistä ei hirvitä

Huotilaisen vuokrauspalveluna käyttämä tanskalainen Gomore rantautui Suomeen viime vuoden lopulla.

Nyt yritys pyrkii lisäämään vertaisvuokrauksen suosiota uudella palvelulla, jossa autoon voi asennuttaa etähallintalaitteiston. Silloin vuokrauksessa ei enää tarvitse sopia avainten vaihtamisesta ja palauttamisesta.

Huotilainen otti laitteiston autoonsa yhtenä ensimmäisistä palvelun käyttäjistä.

– Jatkossa voin laittaa auton vuokraukseen aina, kun sille ei itsellä ole käyttöä.

Koska tähänastiset kokemukset ovat olleet rohkaisevia, ei auton vuokraaminen edes vuokralaista näkemättä hirvitä. Jatkossa vuokralainen voi avata auton ovet sovelluksella, kunhan on rekisteröitynyt ja tunnistautunut palveluun.

Alppilan autohuollon mekaanikko Jari Kopra laittaa auton osia takaisin paikoilleen etähallintalaitteen asennuksen jälkeen. Benjamin Suomela / Yle

Hinnat ja saatavuus epäilyttävät

Vertaisvuokrauksen suosio on vuosien varrella kasvanut, ja alan kotimainen yritys Bloxcar kertoi loppuvuodesta (siirryt toiseen palveluun) kysynnän nopeasta kasvusta. Bloxcarissa oli tuolloin noin 500 autoa.

Suosion kasvusta huolimatta suuren mittaluokan toiminnaksi vertaisvuokraus ei ole kasvanut, sillä vuokrattavat autot eivät täyttäisi edes ison kauppakeskuksen parkkialuetta.

Miksi autojen puolella ei ole nähty samanlaista alusta- ja jakamistalouden nousua, jonka Airbnb on saanut aikaan majoitustoiminnassa?

– Saavutettavuus ja palvelun saaminen käyttöön oikeaan aikaan voi olla autojen kanssa vaikeampaa, miettii älykkään liikkumisen palveluiden johtaja Jukka-Pekka Pitkänen suunnittelu- ja konsulttiyhtiö Rambollista.

– Oma auto on sen omistaville todella helppokäyttöinen, jolloin sitä vastaan kilpailevan pitäisi kyetä tarjoamaan sama helppous ja vapaus, Pitkänen sanoo.

Nyt erilaisia uusia palveluita on lähinnä pääkaupunkiseudulle tullut paljon, ja kaikki ovat yrittäneet tehdä omanlaisensa järjestelmän. Ramboll selvitti hiljattain kansainvälisesti kyselyllä, miksi uudenlaisia autonvuokrauspalveluita ei käytetä tai mikä niissä epäilyttää.

– Kolme tärkeintä syytä olivat palveluiden hinnoittelu, saavutettavuus ja pysäköintivaikeudet. Helsingissä nousi näiden lisäksi esiin epävarmuus siitä, miten näitä palveluita käytetään ja mihin aikoihin ne ovat saatavilla, Pitkänen sanoo.

Yrittäjiä hankalalla alalla riittää

Vaikka Airbnb:n tyylistä autonvuokrauksen mullistajaa ei ole vielä nähty, on alalla varsinkin kansainvälisesti monia yrittäjiä. Pitkänen uskoo, että joku tai jotkut näistä toimijoista ottavat vielä markkinan haltuunsa.

– Viime vuosina on selkeästi nähty trendiä, että eri jakamispalvelut yleistyvät kaupunkipyöristä lähtien ja kaikkien kulkumuotojen jakamispalveluissa on ollut selkeää kasvua vuosittain, jonka tosin korona nyt tyrehdytti. Kun siitä aikanaan päästään, uskon kasvun jatkuvan.

Kasvun puolesta puhuvat ilmasto- ja ympäristötavoitteet: kaupunkien keskustoihin mahtuu vain rajallinen määrä autoja, ja niiden tehokkaampi käyttö vähentäisi parkkitilojen tarvetta.

– Jakamispalveluista olisi osaltaan hyötyä liikenteen päästövähennystavoitteiden saavuttamisessa, Pitkänen sanoo.

Moni yrittäjä on matkan varrella luovuttanut. Autovuokrausyhtiö Hertz kertoi äskettäin lopettavansa yhteiskäyttöautopalvelunsa kannattamattomana.

Etähallinnalla voi myös estää auton käytön

Gomoren Suomen edustaja Boris Perkiö kertoo, että kiinnostusta avaimettomaan vuokraukseen on ollut.

Kaikkiin autoihin yritys ei etähallintalaitteistoa tarjoa, vaan vuokralle laitetun auton mittarissa pitää olla alle 150 000 ajokilometriä, ja auton on oltava alle 10 vuotta vanha. Laitteiston asennuksessa on myös merkki- ja mallikohtaisia eroja.

– Auton omistaja ei itse huomaa laitetta autoa käyttäessään, vaan hän voi käyttää avaimia normaalisti. Avaimia käyttämällä etähallintajärjestelmän lukituksen voi ohittaa, Perkiö sanoo.

Gomoren edustaja Boris Perkiö (vas.) ja mekaanikko Jani Kivinen (oik.) seuraavat, kuinka Huotilaiselta sujuu auton etähallinta puhelinsovelluksella. Benjamin Suomela / Yle

Voiko auto päätyä vääriin käsiin, kun sen voi vuokrata sovelluksesta, omistajaa ei tarvitse tavata ja perinteiset avaimet ovat autossa hanskalokerossa?

– Asennettavalla laitteella voi tarvittaessa etänä hallita autoa. Laitteistolla pystyy siis estämään auton käytön, jos se päätyy vääriin käsiin. Jos auto varastetaan, se pystytään tällä laitteella paikantamaan ja tekemään toimintakyvyttömäksi, Perkiö sanoo.

Paikannusjärjestelmästä on Perkiön mukaan ilmoitettava myös auton vuokraajalle selkeästi. Etähallintajärjestelmä osaa lisäksi lukea auton kilometrimittaria ja polttoaineen määrää.

Jos kilometrejä kertyy maksettua enemmän tai auto jää tankkaamatta, voi yritys veloittaa niistä aiheutuvat kulut ja tilittää ne vuokranantajalle.

Gomorella on jo muista toimintamaistaan Tanskasta, Ruotsista ja Espanjasta kokemusta siitä, kuinka autojen avaimeton vuokraus toimii.

– Näissä maissa palvelussa on yhteensä noin 600 avaimetonta autoa, ja todella huomattava osuus palvelun kautta tehdyistä vuokrauksista tulee juuri näistä autoista. Sijainnista riippuen avaimettomia autoja vuokrataan 5–7 kertaa enemmän kuin autoja, joissa avainten vaihto pitää sopia omistajan kanssa, Perkiö sanoo.

