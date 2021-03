Saksan oikeistopopulistinen AfD-puolue julistettiin epäillyksi ääriryhmäksi – viranomaisille lupa urkkia sähköposteja, soluttautua puolueeseen

AfD:llä on liittopäivien 709 paikasta 88.

AfD:llä on liittopäivien 709 paikasta 88. AOP

Tämä on ensimmäinen kerta, kun parlamenttipuolue on määritelty Saksassa epäillyksi ääriryhmäksi.

Saksan kotimaantiedustelu on julistanut oikeistopopulistisen AfD-puolueen epäillyksi ääriryhmäksi, kertovat muun muassa Tagesspiegel- (siirryt toiseen palveluun) ja Frankfurter Allgemeine Zeitung (siirryt toiseen palveluun) -lehdet. Tämä tarkoittaa sitä, että puolue voidaan ottaa viranomaisten tarkkailuun.

Sisäministeriön alainen kotimaan tiedusteluvirasto, liittovaltion perustuslakisuojavirasto, saa oikeuden muun muassa tarkkailla AfD:n sähköpostiliikennettä sekä värvätä puolueen jäseniä tiedonantajiksi.

Tämä on ensimmäinen kerta, kun virasto on määritellyt epäillyksi ääriryhmäksi puolueen, jolla on edustajia niin liittopäivillä kuin kaikissa osavaltioparlamenteissa.

Kotimaantiedustelun mukaan äärioikeiston vaikutusvalta AfD:ssä on kasvanut ja maltillisemmalla puoluejohtaja Jörg Meuthenilla on vaikeuksia säilyttää asemansa.

Päätös on odotettu, mutta vakava isku AfD:lle erityisesti vaalivuonna, Tagesspiegel toteaa. Se voi tietää vaikeuksia myös AfD:hen kuuluville virkamiehille, joilta edellytetään poliittista maltillisuutta.

Tiedusteluvirasto ei ole julkistanut päätöstä, mutta siitä on tiedotettu osavaltioille.