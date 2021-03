Ilmakehätutkija Markku Kulmala ei ilmastoahdistu: ”Silloin kätkisin oman leiviskäni syvälle maahan ja toteaisin, että antaa olla ja mitään ei olisi tehtävissä”

Koronapandemia on pysäyttänyt akateemikko Markku Kulmalan kotikonnuilleen, mutta se ei pysäytä ilmakehän ilmiöiden tutkimusta.

Koronapandemia on pysäyttänyt akateemikko Markku Kulmalan kotikonnuilleen, mutta se ei pysäytä ilmakehän ilmiöiden tutkimusta. Mårten Lampén / Yle

Korona-aika on muokannut maailmaa kiertäneen akateemikko Markku Kulmalan aikataulut uusiksi. Hän kertoo olleensa viimeksi yli vuosi sitten ulkomailla ja lentokoneessa.

Tällä hetkellä Helsingin yliopiston ilmakehätieteiden keskus INARin laaja tutkijaverkosto keskustelee – kuten monet muutkin – etäyhteyksien avulla kotikonttoreistaan.

Tämä ei akateemikko Markku Kulmalan mukaan ole ollenkaan huono asia. Hän kertoo ehdottaneensa jo ennen pandemiaa etäpalavereja jatkuvan matkustelun sijaan.

– Lentoyhtiöille se on ikävää ja monelle muulle se voi olla hankalaa, mutta sekä luonto ja ilmasto että myös meidän oma terveytemme kiittää, kun matkustamme vähemmän lentokoneissa ja istumme eri paikoissa.

Kulmala laskeskelee oman hiilijalanjälkensä pudonneen vuodessa huomattavasti matkustamisen jäätyä pois.

– Lennot on nolla ja auton käyttö ihan minimissä, syödään paljon vähemmän, ollaan täällä lähialueella, kävellään. Koronarajoitukset alkoivat meidän yliopistossa puolessa välissä maaliskuuta (2020) ja kun se tulee, niin olen siinä vaiheessa kävellyt reilusti yli 4 000 kilometriä.

Viikolla kahdeksan hän kertoi lähteneensä kävelyn sijaan hiihtämään Hyytiälän tutkimusaseman maisemiin Juupajoelle vaimonsa ja lapsenlapsensa kanssa. Hyytiälässä mitataan luultavasti maailman tarkimmin metsäluonnon päästöjä ja nieluja.

Ilmastoahdistus lamaannuttaa ihmisiä

Koronapandemian aikana ilmastonmuutoksesta uutisointi on kenties jäänyt toisarvoiseen asemaan, mutta moni havahtuu, kun kuulee napajään sulavan ja jäävuorien lohkeavan Antarktikselta.

Myös ilmakehätutkija Markku Kulmala on törmännyt ihmisiä vaivaavaan ilmastoahdistukseen. Moni siitä kärsivä sanoo, että asia on niin iso ja valtava möhkäle, ettei sitä pysty käsittämään kovin helpolla. Tämä aiheuttaa toivottomuutta ja ahdistusta.

Ihmiset reagoivat ahdistukseen eri tavoin. Toisille pieni ahdistus saa aikaan toimintatarmon nousun, mutta jotkut lamaantuvat.

– Toivoisin pystyväni tukemaan ihmisiä, etteivät he lamaannu.

Kulmala näkee paljon mahdollisuuksia siinä, miten jokainen voi vaikuttaa ilmastonmuutokseen. Ei pidä miettiä napajään sulamista, vaan aloittaa oman elämänsä ja käyttäytymisensä tarkkailu ja muutos pienin askelin. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että eletään kuluttamalla huomattavasti kohtuullisemmin. Yksilön kannalta siinä voi olla isoja eroja.

Akateemikko Markku Kulmala sanoo olevansa kristitty optimisti, jonka mukaan ympäristöstä huolehtimisen unohtaminen on syntiä. Jussi Mankkinen / Yle Uutiset

– Jos minun päätunnetilani olisi, että olisin ahdistunut, niin pystyisinkö oikeasti toimimaan. Silloin kyllä kätkisin sen oman leiviskäni syvälle maahan ja toteaisin vaan, että antaa olla ja mitään ei olisi tehtävissä.

Ihmisten toimimattomuuteen liittyy Kulmalan mukaan myös ahneus: jos oma luopuminen on vaikeaa, sitä ei helpota välinpitämättömyys ja ajatus siitä, että miksi minun täytyy tehdä mitään, kun joku muu kuluttaa enemmän ja voisi vähentää kulutustaan ja päästöjään minua enemmän.

– Ahneus on se toinen puoli. Ihminen voi ajatella, että minun ei tarvitse luopua mistään ja jonkun muun tarvitsee. Siitähän ei tule mitään järkevää ulos.

Pitääkö suomalaisten lopettaa lasten tekeminen?

Hiilijalanjälkesi kasvaa samalla, kun perheesi kasvaa. Miettiikö nuoripari tulevaisuutta suunnitellessaan, että lapsia ei kannata hankkia, koska ilmastonmuutos etenee?

Akateemikko Markku Kulmala ei näe tällaisen pohdinnan olevan järkevää, vaikka suomalaisten päästöt (siirryt toiseen palveluun)on laskettu melko suuriksi.

Suomessa on kuitenkin mahdollista löytää kehittyneen tutkimuksen avulla ratkaisuja ongelmiin.

Juuri sitä esimerkiksi Kulmalan ja kumppanien Ilmakehätieteiden keskus INAR tekee.

– Ei ole millään tavalla selvää, että yksi ihminen tai ihmisryhmä vähentämällä itsensä nollaan saisi tämän asian ratkaistua.

Kulmalan mukaan ei pidä suoranaisesti ajatella, ettei yhtään suomalaista lisää: se tuskin toisi ratkaisua maapallon, elämän ja luonnon kannalta. Meillä voi olla kohtuullinen lisääntyminen, tutkija sanoo.

Päästöjen vähentämisen voi aloittaa muilla tavoin kuin lapsilukua miettimällä. Markku Kulmala luettelee askelmerkkejä.

– Meidän on saatava aikaan se oikea suunta, että päästöjen kasvu ensin hidastuu ja sitten loppuu. Sitten päästöt vähenevät ja lopulta menevät niin alas, että ne ovat pienemmät kuin nielut.

Sille polulle hän haluaa mahdollisimman monen yksilön, yhteisön, yritysmaailman – minkä toiminnan hyvänsä. Mitä useampi on sillä tiellä, sen parempi.

Värriön tutkimusaseman seutu Itä-Lapissa on Markku Kulmalan mielimaisemia. Kulmala kuvattuna alueella vuonna 2017. Juuso Westerlund

– Jokaisen pitäisi ensi sijassa keskittyä itseensä, pikkaisen mennä askel kerrallaan omia asioita ja omaa käyttäytymistä. Askel kerrallaan, sillä jos vaaditaan liikaa kerralla, niin keskimäärin se aiheuttaa myös ahdistusta.

Ruokahävikin vähentämisestä on helppo aloittaa, tai kierrätyksen lisäämisestä.

Mutta päästöjen vähentäminen ei riitä?

Ilmakehätutkimuksen keskus INARissa tutkitaan eri aineiden virtauksia ilmaan ja takaisin maahan. Tällä hetkellä päästöjen määrä pystytään laskemaan tarkasti, mutta hiilinielujen määrä tunnetaan huonommin.

Hyytiälässä suomalaisen metsän ja maaperän on havaittu sitovan noin 250–300 grammaa hiiltä neliömetriä kohti vuodessa.

Muualta maailmasta ei yhtä tarkkoja mittauksia ole tehty, mutta nielujen kasvattaminen on kuitenkin avaintekijä, mikäli ilmastonmuutokseen halutaan vaikuttaa.

– Jos ajatellaan, että päästöt vähenisivät joka vuosi 2 prosenttia, niin menisi noin 40 vuotta, että päästöt olisivat pienemmät kuin nielut nykytasolla. Mutta jos yhtä aikaa nousee maaekosysteemien nielutkin kaksi prosenttia eli saadaan hiiltä pois ilmakehästä, niin siinä ei mene kuin 23 vuotta. Jos molemmat tapahtuvat, eli päästöt vähenevät ja nieluja pystytään lisäämään, niin se olisi todella hyvä juttu, Kulmala selittää.

Tämä kehityskulku voisi olla mahdollista, kun ymmärrettäisiin paremmin mekanismit, joiden avulla nieluja voitaisiin kasvattaa. INARissa kehitetään climate analytics -konseptia, jolla hiilen sidontaa pystyttäisiin mittaamaan tarkasti.

Markku Kulmalan mukaan fotosynteesin sivutuotteena syntyvien hiilivetyjen vaikutus hiilensidontaan voi olla huomattava. Hän nimeää sen hiilinieluplus-ajatteluksi.

Hiilinieluplus: Luonnonperintösäätiö Kasvien yhteyttäminen eli fotosynteesi on valo­kemiallinen reaktio, jossa kasvit muodostavat aurinko­energian avulla hiili­dioksidista ja vedestä sokeria ja happea. Sivu­tuotteena syntyvät hiilivedyt ovat aerosolien lähtökohtia. Nämä hiilivedyt hapettuvat ilmakehässä ja muodostavat aerosolihiukkasia eli pienhiukkasia, jotka muodostavat pilvipisaroita ja myöhemmin pilviä. Nämä puolestaan tehostavat hajasäteilyä, jonka lisääntyminen lisää fotosynteesiä. Tämä kokonaisuus lisää maksimissaan 80 prosenttia hiilinielujen ilmastovaikutuksia.

Mekanismi on olemassa ja se on mitattu Hyytiälässä, missä mittalaitteet kattavat maaperän ja metsän päästöt ja hiilinielut tarkasti. Parhaillaan selvitetään, onko mekanismi ympäri maailmaa samanlainen, koska missään muualla ei ole mitattu näitä kaikkia asioita samanaikaisesti ja riittävän pitkään.

Satelliiteista signaalia ei välttämättä nähdä, mutta havainto voidaan mahdollisesti todentaa myös maapalloa kiertävistä satelliiteista.

Päästään Markku Kulmalan lempiaiheeseen: metsien vaikutukseen. Kulmalan matkat Venäjälle johtuvat juuri metsistä. Jos Siperian metsät sitovat yhtä paljon hiiltä kuin Hyytiälässä on mitattu, niin vaikutus on valtava.

– Jos sama määrä hiilidioksidia neliömetriä kohti sitoutuisi Siperiassa, ja koska sieltä Siperiasta löytyy helpohkosti miljoona neliökilometriä, niin siitä voi laskea, kuinka suuri potentiaali on, Kulmala sanoo.

Viime kesänä Siperiassa oli palanut 3 miljoonaa hehtaaria metsää heinäkuun puoliväliin mennessä. Arkistokuva kesältä 2020. Denis Bushkovsky / AOP

Mutta hiilinielut voivat myös tuhoutua. Siperiassa riehuu vuosittain metsäpaloja ja tuhansia neliökilometrejä muuttuu tuhkaksi. Samalla häipyvät yhteyttävät kasvit, fotosynteesi loppuu. Kulmala sanoo, ettei ole vielä varma, onko tämä viesti päättäjille mennyt riittävästi perille.

– Kyllähän me koitamme saada selville sen, että pystytäänkö näitä prosesseja kiihdyttämään. Yksinkertaisin kiihdyttämistapa on se, että me saamme raiskiometsät tuottaviksi metsiksi.

Professori Markku Kulmala kehotti kaikkia istuttamaan havupuun ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi jo vuonna 2015. Susanna Vilpponen / Yle

Hiilikompensaation anekauppa

Helmikuussa maa- ja metsätalousministeriö julkaisi esiselvityksen maankäyttösektorin hiilikompensaatiohankkeista (siirryt toiseen palveluun).

Gaia Consulting Oy:n ja Pellervon Taloustutkimus PTT:n laatimassa esiselvityksessä tarkasteltiin maankäyttösektorin hiilikompensaatiohankkeita, joissa muut toimijat voisivat kompensoida aiheuttamiaan päästöjä ostamalla markkinoilta maankäyttösektorin tarjoamia päästövähennyksiä.

Kompensaatiomenetelmien puutteita kuvataan ministeriön sivuilla näin:

Suurimmat kehitystarpeet löytyvät hankkeiden ilmastovaikutusten mittaamisesta, raportoinnista ja todentamisesta sekä niihin käytetyistä menetelmistä. Joissain tapauksissa on lisäksi vaikea arvioida, olisiko osa ilmastovaikutuksista syntynyt myös ilman hanketoimenpiteitä. Vähäinen läpinäkyvyys osin vaikeuttaa hankkeiden ja niiden toimenpiteiden vertailua.

Maankäyttösektorin kompensaatiohankkeiden vaikutuksia tarkasteltiin tammikuussa julkaistussa esiselvityksessä. Ilmastonmuutoksen hillintään eri hankkeiden vaikutus oli hyvin vaihteleva. Maa- ja metsätalousministeriö

Akateemikko Markku Kulmala pitää muitakin nykyisiä kompensaatiojärjestelmiä kovin puutteellisina, sillä niiden vaikuttavuutta ei pystytä mittaamaan kovin tarkasti. Ikävästi sanottuna kyse on Kulmalan mukaan ilmastoahdistuneen anekaupasta, joka syö koko järjestelmän uskottavuutta.

– Pelkään, että jos se on liikaa tällaista anekauppamaista, niin siinä vaiheessa, kun siitä tulee kunnollista, kukaan ei enää usko siihen.

Kompensaatiokeinojen vaikuttavuutta ei pystytä nyt kunnolla mittaamaan, joten hyvä tavoite saattaa jäädä toteutumatta.

Pitäisi riittävästi kertoa ihmisille ja yrityksille, että sori vaan, tämä ei ole ihan lopullista. Jos haluatte osallistua tämmöiseen pioneeritoimintaan, niin siitä vaan. Sanotaan nyt, ettei siitä keskimäärin ole haittaa ilmaston kannalta. Hyötyä lähinnä. Akateemikko Markku Kulmala

Ilmakehätutkija näkee kuitenkin suotuisaa kehitystä hyvin monessa paikassa, mutta tällä hetkellä hän ei vielä ryhtyisi aktiivisesti kompensoimaan. Kulmala haluaa kuitenkin antaa tukensa kompensaatiojärjestelmien kehittämiseksi.

Yksi työkalu siihen on juuri INARin kehittämä climate analytics -konsepti, jolla hiilinieluja voidaan mitata. Kulmala painottaa, että nielujen tarkka tunteminen on tärkeää. Ymmärrys sen tärkeydestä kasvaa koko ajan, hän sanoo.

– Päästöt ovat skenaarioita. Päästöt on aika hyvin verifioitu mittauksissa, ja tulevat päästöt ovat tietenkin yksi avoin kysymys. Mutta tulevat nieluthan ovat tietysti kysymys kaksi, koska niissä ja myös malleissa oleva tieto niistä, on vielä puutteellista.

Optimistinen kristitty tiedemies

Professori, akateemikko Markku Kulmala puhui valkoiseen kaapuun pukeutuneena Helsingin tuomiokirkossa viime tammikuussa (siirryt toiseen palveluun). Kevään mittaan kerran kuukaudessa Tuomiokirkon messussa saarnavuoron saa yhteiskunnallinen vaikuttaja.

Kulmala sanoo olevansa optimistinen kristitty, vaikka hänen saarnaansa oli sisällytetty vanhan testamentin tulta ja tulikiveä, mutta ehkä enemmänkin uuden testamentin profetiaa ja armoa.

Raamatussa kehotetaan ihmisiä huolehtimaan maasta ja maapallosta. Ilmakehätutkijan mukaan moni on unohtanut tämän ja toiset ehkä lamaantuneet ilmastonmuutosuutisoinnin ahdistamana.

Lue myös:

Korona osoitti ilmastonmuutoksen valtavan haasteen: vaikka maailma pysähtyi, ei hiilidioksidin määrä ilmakehässä ole vieläkään vähentynyt

Maailman johtava ilmastotutkija Markku Kulmala tarvitsee kahdeksan miljardia euroa pelastaakseen maailman