Panssariprikaatissa Parolassa on todettu yhdeksän uutta koronatartuntaa

Parolan Panssariprikaatissa on tiistaina vahvistettu aiempaan tartuntaketjuun liittyen yhdeksän uutta koronavirustartuntaa. Uudet tartunnat on todettu jo aiemmin altistuksen vuoksi erillään olleilla varusmiehillä.

Tällä hetkellä vahvistettuja tartuntoja on 19 varusmiehellä; heistä 18 on varuskunnassa ja yksi on vapaajaksolla kotona. Altistuneita on varuskunnassa noin 60 ja vapaajaksolla noin 10.

Tartunnan saaneet ovat hyväkuntoisia ja ovat varuskunnan terveysaseman lepo-osastolla muista erillään. Altistuneet ovat karanteenin omaisissa oloissa tuvittain perusyksikössä ja heidän kuntoaan valvotaan säännöllisesti. Ohjelman mukaista koulutusta jatketaan tilanteen sallimissa puitteissa eli ilman kontakteja karanteeniosaston ulkopuolisiin.

Suojautumisasioissa erityisen tarkkoina

Panssariprikaatissa on entisestään tehostettu ehkäiseviä toimenpiteitä kuten esimerkiksi kahden metrin turvaväli kaikessa toiminnassa sekä kasvomaskien käyttö yksiköissä ja esikunnissa. Harjoitustoiminnassa varusmiehet ja reserviläiset toimivat edelleen osastoissa selkeästi toisistaan erillään.

– Yritetään nyt toimia tässä asiassa säntillisesti ja huomioida kaikki perussuojautumiskeinot, sanoo Panssariprikaatin esikuntapäällikkö, everstiluutnantti Janne Hakaniemi.

Koronatestejä tehdään Panssariprikaatissa päivittäin ja kaikki altistuneet testataan. Oireiset henkilöt pysyvät erillään terveistä myös negatiivisen tuloksen saatuaan kunnes ovat oireettomia.

Puolustusvoimissa on 1.1.–28.2.2021 välisenä aikana varmistettu varusmiehillä yhteensä 145 koronatartuntaa. Kantahenkilökuntaan kuuluvilla on varmistettu helmikuun loppuun mennessä koko maassa 36 koronatartuntaa.

