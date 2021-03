Unkarin valtapuolue Fidesz jättää EU-parlamentin EPP-ryhmän, ilmoittaa pääministeri Orbán

EU on pitkään arvostellut Unkarin pääministerin Viktor Orbánin hallitusta demokratian horjuttamisesta rajoittamalla tuomioistuinten, median, järjestöjen ja tutkijoiden vapautta.

EPP on Euroopan parlamentin suurin ryhmä.

Unkarin valtapuolue Fidesz jättää EU-parlamentin EPP-ryhmän. Unkarin pääministeri Viktor Orbán ilmoittaa puolueen edustajat eroavat EPP:stä. EPP on Euroopan parlamentin suurin ryhmä.

Fidezin varapuheenjohtaja Katalin Novakin Twitterissä julkaisemassa kirjeessä sanotaan, että puolue on pettynyt siihen, että vaikka Eurooppa kamppailee pandemian kanssa, EPP keskittyy sen jäsenien oikeuksien rajoittamiseen.

– Tämä on demokratian vastaista, epäoikeudenmukaista ja mahdotonta hyväksyä, Orbán kirjoitti uutistoimisto Reutersin mukaan.

EPP on hyväksynyt ryhmän sääntöihin muutoksen, joka mahdollistaa kokonaisten puoluedelegaatioiden erottamisen ryhmästä. Aiemmin on ollut mahdollista erottaa vain yksittäisiä europarlamentaarikkoja.

Uudet säännöt hyväksyttiin 148 äänellä. Muutosta vastaan äänesti 28 ryhmän jäsentä ja 4 oli poissa.

Taustalla on kipuilu ryhmään kuuluvan Unkarin valtapuolueen Fideszin kanssa. Fidesz on toiminut EPP:n arvojen vastaisesti ja horjuttanut toimillaan esimerkiksi oikeusvaltioperiaatetta. Osa EPP:hen kuuluvista puolueista on vaatinut pitkään Fideszin erottamista.

