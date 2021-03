Savonlinnan seudulla vahvistui suuri määrä eteläafrikkalaista virusmuunnosta– Johtajaylilääkäri: "Tämä on ehkä selvin ketju Suomessa"

Varmistus virusmuunnoksista tuli lähes kuukausi tartuntojen jälkeen, mutta tiedosta on edelleen hyötyä viruksen tapojen opettelussa.

Virusmuunnosten vahvistuminen koronalle sairastuneiden näytteistä voi kestää pitkän aikaa. Esimerkiksi Savonlinnan seudulla roihahti tammikuun lopussa kaksi ryvästä, jotka liittyivät 26.1. järjestettyyn opiskelijatapahtumaan sekä bussimatkaan välillä Helsinki-Savonlinna.

Maaliskuussa alkuviikosta Sosteri tiedotti (siirryt toiseen palveluun), että tammikuun lopulla Helsingistä Savonlinnaan toteutettuun bussimatkaan liittyvän ketjun näytteet ovat vahvistuneet eteläafrikkalaiseksi koronaviruksen muunnokseksi.

Kuitenkaan opiskelijatapahtumaan liittyvän ryppään sekvenssoiduista näytteistä ei virusmuunnoksia ole löydetty.

Vaikka tulokset virusmuunnoksista saadaankin useita viikkoja tartuntojen toteamisen jälkeen, on Itä-Savon sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärin Jaana Luukkosen mielestä nyt saadulla tiedolla silti merkitystä.

– On tiedolla sillä tavalla merkitystä, että virusmuunnoksen nähtiin leviävän todella nopeasti. Tämä on ehkä selvin ketju Suomessa tämän virusmuunnoksen aiheuttamana. Näimme miten se käyttäytyi. Siitä on uutta opittavaa esimerkiksi niin, että osataan varautua paremmin.

– Tässäkin tapauksessa saimme vahvistuksen epäilyillemme ja sille, että meidän toimet olivat oikeansuuntaisia sekä oikea-aikaisia, Luukkonen pohtii.

Luukkosen mukaan tuloksista voidaan päätellä esimerkiksi se, että koko bussilasti on saanut saman tartunnan.

Ketjussa todettiin yli 60 jatkotartuntaa, joista suurin osa liittyi Itä-Karjalan kansanopistoon Punkaharjulla. Viruksen levitessä siirryttiin sairaanhoitopiirin alueella lopulta koronaviruksen kiihtymisvaiheeseen.

Epäily virusmuunnoksesta heräsi jo varhain

Epäily virusmuunnoksesta heräsi sairaanhoitopiirissä Luukkosen mukaan varhain. Tartunnat ilmaantuivat nopeassa tahdissa ja virus levisi ärhäkkäästi seudulla.

Kun Sosteri sai tiedon tartunnoista ja niiden kytkeytymisestä bussimatkaan, ryhdyttiin sairaanhoitopiirissä selvittämään bussissa olijoita ja heidän liikkeitään. Pian kartoitettiin myös Itä-Karjalan kansanopistolta altistuneiden määrä testaamalla runsaasti mahdollisesti altistuneita.

– Tartunnan jäljitys oli kovilla, mutta teki todella hienoa työtä ja sai ketjun nopeasti rajattua.

Kyseessä ei ollut ensimmäinen kerta, kun koronavirus on levinnyt Itä-Karjalan kansanopistoon. Myös viime lokakuussa Punkaharjulla sijaitsevalla kansanopistolla altistui yli sata henkilöä koronavirukselle.

– Itä-Karjalan kansanopistosta on ollut useampaan otteeseen epidemian aikana ryvästymiä. Se on sisäoppilaitoksena haasteellinen paikka, koska siellä ollaan tiiviissä kontaktissa. Sitten siellä käy opiskelijoita, jotka eivät välttämättä asu tällä paikkakunnalla vaan pendelöivät Etelä-Suomesta ja liikkuvat runsaasti alueiden välillä.

Tammikuussa ryöpsähtäneen ryppään suhteen tilanne on jo Luukkosen mukaan rauhoittunut.

– Tämä ketju on tällä hetkellä niin sanotusti kuivunut. Siitä ei uusia tartuntoja ole kahteen viikkoon tullut. Mutta valtakunnallisesti on sanottu, että virusmuunnoksia on varmasti koko Suomen alueella tällä hetkellä.

– Minun käsitykseni mukaan ei ainakaan vakavampaa tautimuotoa ole sen ihmeemmin tullut ja sairastuneet ovat toipuneet pääsääntöisesti tietojen mukaan hyvin.

Jutun sitaatiin tehty lisäys kello 3.3.2021 kello 16:42 Itä-Karjalan kansanopistolaitos on Luukkosesta sisäoppilaitoksena haasteellinen paikka.

