Yksi Suomen harvoista montessoriopetusta tarjoavista kouluista Riihimäellä uhkaa loppua

Montessoriopetusta tarjoavassa Patasmäen puukoulussa on 40 oppilasta. Muutto uuteen kouluun jännittää monestakin syystä. Timo Leponiemi / Yle

Riihimäen montessoriopetuksen yllä on synkkiä varjoja. Suomessa on perusopetuksessa montessoripedagogiikan mukaista opetusta kuudella eri paikkakunnalla, Riihimäki on vielä toistaiseksi yksi näistä.

Opetus kuitenkin lakkaa tänä keväänä, ellei oppilaita tule tarpeeksi ja päteviä opettajia saada rekrytoitua.

Montessorikoulu toimii vielä tämän kevään Patastenmäen puukoululla, mutta jatkossa paikkana on Lasitehtaan koulu. Vanhemmat pelkäävät, että opetuksen siirto saattaa nakertaa oppilasmäärää.

Kaikki perheet eivät jatka uudessa koulussa

Kaupunki edellyttää, että opetukseen ilmoittautuu vähintään 40 oppilasta. Tällä hetkellä oppilaita on juuri riittävä määrä, mutta muutto uuteen ei houkuta kaikkia perheitä.

Anna Virolaisen ja Jonna Saariniemen lapset käyvät montessorikoulua.

Lopella asuvan Anna Virolaisen poika on toisella luokalla.

– Meillä olisi ollut ihana kyläkoulu vaihtoehtona, mutta valitsimme tämän koulun juuri pedagogiikan takia. Lapset tekevät ikäluokkien yli yhteistyötä ja opettelevat yhteistyötaitoja. Jokaisen erityispiirteet voidaan ottaa huomioon ihan eri tavalla kuin muissa kouluissa.

Yksistään koulun siirtyminen muualle tarkoittaa säröä jatkuvuuteen, tuttuun koulureittiin ja ympäristöön. Lasitehtaan koulu sijaitsee Riihimäen toisella laidalla.

– Ensisijaisesti oppilaiden määrä mietityttää, koska asuinseutu vaikuttaa koulupaikkaan paljon. On kuitenkin perheitä, jotka ovat sitoutuneet ja siirtyvät koulun mukana, sanoo Virolainen.

Uusi opetussuunnitelma lähellä montessorin henkeä

Montessoripedagogiikan yksi keskeisimmistä tavoitteista on tukea lapsen itsenäistymistä, ohjaamalla omatoimisuuteen ja antamalla lapsille vapauksia kokeilla asioita oman kiinnostuksensa mukaan. Vuosien varrella myös perinteinen opetus on lähestynyt näitä tavoitteita.

Riihimäellä on montessoriopetusta ollut yli kaksikymmentä vuotta.

– Tässä pedagogiikassa on omat hyödyt ja edut. Siinä korostetaan yksilöllistä oppipolkua ja oivaltamista ja ilmiöpohjaista oppimista. Sitä samaa henkeä on myös uudessa opetussuunnitelmassa, sanoo Riihimäen sivistysjohtaja Jarkko Niiranen.

Sivistysjohtaja Niiranen ei ota suoraa kantaa siihen, onko aika ajanut montessoripedagogiikan ohi.

– En halua lähteä itse arvioimaan sitä, mutta aika on nyt hyvin toisenlainen kuin silloin, kun pedagogiikka luotiin. Montessorin edut on huomioitu hyvin nykyisessä opetussuunnitelmassa, jossa on tultu askel askeleelta lähemmäs montessorin yksilöllisyyttä ja oivaltavaa oppimista olevaa henkeä.

Montessoriopetus siirtyy Patastenmäen keltaisesta puukoulusta Lasitehtaan kouluun Riihimäen toiselle puolelle. Timo Leponiemi / Yle

Niiranen sanoo, että hän itse näkee yhdysluokkaopetuksessa myös haasteita.

– Itse näkisin että yhdysluokkaopetus on haasteellista siksi, että olisi helpompi ja loogisempi tarjota saman ikäryhmän oppijoille opetusta huomioiden tarpeet ja eriyttäminen.

Päätöksiä tehdään vasta oppilaiden ilmoittautumisen jälkeen

Jonna Saariniemen pojat ovat nyt toisella ja neljännellä luokalla ja siirtyvät myös Lasitehtaan kouluun.

– Ihastuimme perusajatukseen päiväkodissa. Ympäristönä tämä pieni kyläkoulu keskellä kaupunkia on ollut aivan ihana. Päiväkodissa luotu yhteisöllisyys ja lasten väliset kontaktit haluttiin säilyttää koulupolulle. Montessoriopetuksessa keskitytään enemmän oppilaan omaan kiinnostukseen ja oppimistahtiin, sanoo Saariniemi.

Pojat jatkavat tutun luokan mukana muutosta huolimatta.

– Ei muutto uusiin tiloihin saanut silti luopumaan tästä opetuksesta ja ystävyyssuhteista.

Montessorikoulun vanhempainyhdistys toivoo herättävänsä ihmisten mielenkiinnon ja jakaa tietoiskuja opetuksesta Facebook-ryhmässään (siirryt toiseen palveluun).

Vielä on liian aikaista sanoa jatkuuko opetus.

– Meillä on toissijainen oppilashaku vielä menossa. Se päättyy 9.3 ja vasta sen jälkeen voidaan sanoa, miten paljon oppilaita on ilmoittautunut, sanoo Jarkko Niiranen

Pallo on siis heitetty nyt perheille.

– Kyllä se riippuu nyt siitä, paljonko oppilaita kouluun tulee. Vasta sen jälkeen voidaan käynnistää opettajien rekrytoinnit. Täytyy kuitenkin odottaa haun päättymiseen saakka.

