Meritta Pyykkönen oli kutosen oppilas, johon harva opettaja uskoi – keväällä hän valmistui itse opettajaksi: "Olisin tarvinnut koulussa kuuntelijaa"

Yhdeksänvuotias Meritta Pyykkönen katseli ihaillen luokan edessä seisovaa hahmoa.

Hän oli juuri aloittanut musiikkiluokalla, ja uusi opettaja oli ihana. Tytön mielessä syttyi unelma – hänestäkin tulisi joskus opettaja.

Kuuden vuoden päästä hän istui yläkoulun opinto-ohjaajan huoneessa ja kertoi unelmastaan. Vastaaanotto oli lannistava.

– Sinusta ei koskaan tule opettajaa. Et tule pääsemään edes lukioon.

Pyykkösellä meni koulussa surkeasti. Myös silloin, kun hän yritti parhaansa. Silti hän ei uskonut opinto-ohjaajan sanoja.

Kuudenteen luokkaan asti Pyykkösen koulunkäynti oli sujunut hyvin. Hän viihtyi koulussa, eikä kokeisiin oikeastaan tarvinnut edes lukea. Alakoulun päättyessä todistuksen keskiarvo oli yhdeksän.

Sitten alkoi yläkoulu – ja alamäki.

Oma luokanopettaja vaihtui lukuisiin aineenopettajiin, ja kaikilla oli erilainen tapa opettaa.

Pyykkösen luokka oli vilkas, eikä hän itsekään ollut rauhallisimmasta päästä.

Alakoulun opettaja oli onnistunut purkamaan luokkaan kertyvää energiaa tehokkaasti päivän mittaan, mutta yläkoulun opettajilla ei Pyykkösen mielestä ollut riittävästi keinoja siihen.

– Keskittyminen oli todella vaikeaa. Monessa aineessa tehtiin pitkään hiljaista työtä. Minusta tuntui, että en vain kykene siihen. Se tapa oppia ei sopinut minulle yhtään, Pyykkönen sanoo.

Hän yritti parhaansa tunnilla ja pänttäsi kokeisiin, mutta arvosanat laskivat.

– En ymmärtänyt tunneilla mitään, mutta en tiennyt, mitä voisin tehdä paremmin. Kaverit pärjäsivät, ja koin itseni tosi huonoksi.

Oli helpompaa lopettaa yrittäminen kuin pettyä aina vain uudestaan. Tunnit alkoivat kulua pelleilyyn ja sähläämiseen.

Pyykkönen olisi tarvinnut tukea oppimiseen, mutta sitä ei järjestetty.

– Kun sanoin tunnilla, että en ymmärrä, minun käskettiin keskittyä. Ei se mitään auttanut. Vaikka olisin kahlinnut itseni pulpettiin, en ikinä olisi oppinut.

Kahdeksannella luokalla Pyykkönen pyysi, että pääsisi testiin lukivaikeuksien varalta.

Testiä ei järjestetty.

Haaveet omasta opettajuudesta kuitenkin säilyivät. Se oli muutaman ymmärtävän opettajan ansiota. He näkivät muutakin kuin häiriköivän murrosikäisen.

Musiikki ja laulu olivat iso osa Pyykkösen elämää. Niinpä musiikinopettajasta tuli yläkoulun aikana tärkeä tuki. Hän kannusti ja kehui, mikä oli hunajaa moitteisiin tottuneen oppilaan korville.

– Sain kokea olevani taitava, osaavani edes jotain.

Myös ruotsinopettaja jaksoi kannustaa. Hän tuli tuntia etuajassa töihin, jotta ehti käydä oppitunnin aiheen ensin Pyykkösen kanssa kahdestaan läpi.

Harrastuksissa opettajat valoivat viikoittain uskoa omiin lahjoihin. Pyykkönen tiesi olevansa hyvä monessa muussa asiassa, vaikka koulussa ei niin hyvin luistanutkaan.

– Niiden opettajien turvin jaksoin, ja pystyin yhdeksännellä luokalla yrittämään numeroiden nostamista, jotta pääsisin lukioon.

15-vuotiaana hän teki valtavasti töitä nostaakseen keskiarvoaan, vaikka opinto-ohjaaja patisti valitsemaan jonkin muun alan.

Lopulta peruskoulun päättötodistuksen keskiarvo oli 7,7. Se riitti juuri ja juuri. Yksi haave toteutui, ja Pyykkönen pääsi musiikkiluokalle Jyväskylän Cygnaeus-lukioon.

Se oli valtava onnistuminen. Oppiminen ei kuitenkaan helpottunut.

Lukion alkaessa Pyykkösen itsetunto opiskelijana laahasi pohjamudissa. Mieleen oli iskostunut vahvasti kokemus omasta surkeudesta.

– Alisuoriuduin lukiossakin ihan täysin. En jaksanut lukea kokeisiin, koska ajattelin, että en kuitenkaan osaa mitään.

Lukiossa useampi opettaja jaksoi kuitenkin tsempata. Pyykköseen suhtauduttiin aiempaa enemmän kärsivällisesti, ymmärtävästi ja kuunnellen.

Yläkoulun monet ikävät opettajakokemukset alkoivat väistyä sivuun.

– Lukiossa oli mahtavia pedagogeja. Asiat selitettiin minulle niin monesti, että varmasti ymmärsin. Oli tosi tärkeää huomata, että opettaja on oikeasti kiinnostunut oppimisestani.

Lukiossa huomattiin myös lukivaikeus. Se selitti paljon yläkoulun hankaluuksia. Erityisopetusta tarjottiin, mutta Pyykkönen ei osannut ottaa sitä vastaan.

Hän kahlasi lukion läpi ilman erityisopettajan apua ja valmistui lopulta kutosen keskiarvolla.

Jos vaikeuksia on vaikkapa lukemisessa, oppiminen ei ole välttämättä muilta osin hankalaa. Suomessa on tutkittu eniten lukemisen ongelmia eli lukivaikeuksia.

Kehnosta todistuksesta huolimatta tie opettajankoulutukseen tuntui selkeältä – yliopistoon oli mahdollista päästä pääsykokeen turvin.

Pyykkönen vietti välivuoden harjoittelussa päiväkodissa ja alakoulussa. Sitten hän pyrki opettajankoulutuslaitokselle eri yliopistoihin.

Harjoittelussa Pyykkönen oli päässyt kokeilemaan opettamista, ja se oli nostanut itseluottamusta – ehkä hieman liikaakin.

– Menin henkseleitä paukutellen kokeisiin. Olin ihan varma, että pääsen.

Pudotus oli kova. Pyykkönen ei päässyt yhdessäkään pääsykokeessa edes kakkosvaiheeseen.

Valtava pettymys osoittautui kuitenkin onnenpotkuksi.

Elämä piti suunnitella uudestaan, ainakin seuraavaksi vuodeksi. Sen vuoden aikana Pyykkönen koki ensimmäistä kertaa pitkään aikaan, ettei sittenkään ole huono koulussa.

Hän aloitti Jyväskylän kristillisen opiston kasvatus- ja opetuslinjalla, johon kuului kasvatustieteen opintoja ja pääsykoevalmennus.

– Opiskelu oli niin itsenäistä, että piti etsiä omat tavat oppia. Kävimme myös paljon läpi, miten eri tavalla eri ihmiset oppivat. Tuntui ihan käsittämättömältä ajatukselta, että ihmiset oppivat eri tavalla.

Pyykkönen alkoi vihdoin löytää itselleen sopivia opiskelutapoja, kun hän luki tai kuunteli opetusta. Hän alkoi piirtää kuvia, alleviivata tekstiä ja käyttää värejä.

Arvosanat muuttuivat kiitettäviksi ja erinomaisiksi.

– Olin 21, kun huomasin, että en olekaan huono koulussa tai aivoissani ei ole mitään vikaa. Korjattavaa oli ollut vain siinä, miten olin opiskellut tai miten minua oli opetettu.

Keväällä alkoi pääsykoevalmennus. Pyykkönen luki kokeeseen yötä päivää puolitoista kuukautta, mutta yliopiston ovet pysyivät kiinni.

Ensimmäistä kertaa mielessä kävi ajatus, ettei ala ehkä olekaan oikea.

Pyykkönen päätti kuitenkin yrittää vielä. Oli ainakin yksi keino päästä edes vähän lähemmäs unelma-ammattia.

Vaikeudet tuovat asiantuntemusta

Oppimisvaikeuksista voi olla opettajuudessa jopa hyötyä, jos opettaja on käsitellyt omat vaikeutensa ja löytänyt itselleen hyviä keinoja oppia.

– Jos on lukivaikeuksista huolimatta opiskellut maisteriksi ja opettajaksi, on oppinut paljon. Silloin opettaja tietää vain tavallista paremmin, millaista oppiminen on, kun se on vaikeaa, sanoo kasvatustieteiden apulaisprofessori Minna Torppa.

Jyväskylän yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan lapset toivovat opettajalta, että hän antaisi kaikkien lasten olla koulussa omana erilaisena itsenään.

Opettajan omat kokemukset huonojen arvosanojen saamisesta voivat Minna Torpan mukaan auttaa ymmärtämään oppimisen haasteita ja erilaisia oppilaita eri tavalla.