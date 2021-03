Työnantajat eivät näe ikääntyneiden syrjintää – Yli 55-vuotiaat kokevat työkykynsä huomattavasti paremmaksi kuin työnantajat arvioivat

Seppo Nivan mukaan sekä työnantajien että työntekijöiden asenne työhön ikääntyneenä on usein epäluuloinen.

Seppo Nivan mukaan sekä työnantajien että työntekijöiden asenne työhön ikääntyneenä on usein epäluuloinen. Benjamin Suomela / Yle

Moni on valmis joustamaan palkasta, jos vain työajat joustavat elämäntilanteeseen sopivaksi kertoo tuore kyselytutkimus.

Kun yritysjohtajana 25 vuoden uran tehnyt Seppo Niva, 59, irtisanottiin, hän huomasi olevansa monen headhunterin ja työllistäjän silmissä liian vanha.

Se pysäytti.

– Yritys totesi, että minun osaamiselleni ja kokemukselleni ei ole käyttöä, Niva kertoo hyväntuulisena.

Hän oli pohjoismaisen Accountor-taloushallintoyrityksen johtoryhmässä ja johti 1000 hengen joukkoa.

– Totesin hetken ympärilleni katsottua, että minulla on liikaa ikää työmarkkinoille. Siksi perustin yrityksen.

Niva näki, että hänen ikäistensä osaajien kohdalla kysyntä ja tarjonta eivät aina kohtaa.

Silver Senior -henkilöstöpalveluyritys aloitti viime kesänä. Nyt sillä on noin 500 ihmistä listoilla ja viisi työntekijää. Niva on aiemmin työskennellyt henkilöstöalan yrityksissä, Staffpointissa ja Smile Henkilöstöpalveluissa (Eezy).

Sinänsä palvelu ei ole ainutlaatuinen. Myös muut henkilöstöpalveluyritykset ovat huomanneet monimuotoisuuden ja ikääntyneiden työllistämisen tarpeen.

Ikääntyvät työntekijät ovat Suomessa käyttämätön voimavara

Yhteiskunnallisessa keskustelussa yli 55-vuotiaiden työllistymisen merkitystä ei vähättele kukaan.

Mutta myös ikäsyrjinnästä on puhuttu paljon ja tilastot ovat karuja.

– Olemme 55-65-vuotiaissa yli 12 prosenttiyksikköä Ruotsia jäljessä. Meillä pitäisi suhteutettuna olla tuossa ikäsegmentissä 90 000 työllistä enemmän, Seppo Niva sanoo.

– Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa on sääntö enemmän kuin poikkeus, että ihmiset tekevät 70-vuotiaaksi töitä, jos vain terveys antaa myöten.

Nivan mukaan sekä työnantajien että työntekijöiden asenne työhön ikääntyneenä on usein epäluuloinen. Yritykset ajattelevat herkästi, että vanhemmat työntekijät ovat yliosaavia ja kalliita. Myös työkyvyttömyysriskiä pelätään turhaan.

Työntekijät taas voisivat Nivan mielestä niin sanotussa työuran kolmannessa vaiheessa joustaa ja tehdä osa-aikaisemmin töitä, tyytyä hieman pienempään palkkaan.

Työnantaja ei tohdi kysyä, että voisitko tehdä joustavasti ja osa-aikaisesti pienemmällä palkalla töitä.

– Suomella ei ole vaihtoehtoa, meidän on osattava hyödyntää paremmin tämä varttunut työväestä.

Työtä halutaan tehdä, mutta ikääntyneet kaipaavat myös joustoja

Työhaluja löytyy. Jopa yli 65-vuotiailta.

Suuria ongelmia ovat juuri ikäsyrjintä sekä se, että yhteiskunnan tarjoamat työllisyyspalvelut ja -tuet ovat heikkoja. Yli 55-vuotiaat kokevat, että palvelut ovat merkittävästi heikommat kuin nuoremmille. Tässä myös työnantajat ovat samaa mieltä.

Asia selviää Silver 55+ teettämästä kyselytutkimuksesta, joka toteutettiin yhteistyössä Elo-työeläkeyhtiön ja LähiTapiolan kanssa. Kyselyyn vastasi 1575 työntekijää, jotka olivat 55-74-vuotiaita, sekä 321 yritystä.

Kyselyn perusteella yli 55-vuotiaat kaipaisivat myös koulutusta sekä tietoa erilaisista koulutuksista, joilla he saisivat päivitettyä osaamistaan.

– On selkeää, että 55-vuotiaat ja eläkkeelläkin olevilla on valtava halu ja motivaatio tehdä töitä. He kokevat olevansa otollista työväestöä, Seppo Niva sanoo.

Terveydentilan ei nähdä olevan este työuran jatkumiselle.

48 prosenttia vastaajista pitää fyysistä jaksamistaan ja 61 prosenttia henkistä jaksamistaan niin hyvänä, ettei se rajoita työntekoa lainkaan. Lopuistakin vain pieni osa totesi, että ikä rajoittaa paljon.

40 prosenttia yli 55-vuotiaista kaipaa myös joustavuutta työaikaan. Työntekijät olisivat valmiita joustamaan myös tuloista, jotta työajat olisivat sopivammat.

Etenkin yli 64-vuotiaita työntekoon motivoi työn ja eläkkeen yhdistäminen ja mahdollisuus joustaviin työaikoihin ja -määriin.

Nyt tarvitaan ikäjohtamista

– Tutkimuksen mukaan yli 55-vuotiaiden vahvuuksia ovat kokemus työtehtävistä, laaja ammattitaito ja asiantuntemus sekä niin sanottu hiljainen tieto. Hyvä ikäjohtaminen painottaa nimenomaan sitä, että työyhteisössä tavoitteena on saada kaikkien vahvuudet käyttöön, Seppo Niva sanoo.

Ikäjohtaminen? Mitä se on?

– Se tarkoittaa, sitä että iän tuoma kokemus osataan työyhteisössä hyödyntää. Siinä osataan ottaa huomioon se, että henkilön työura on loppupuolella. Osaaminen ja tekeminen siirtyy nuoremmille osaajille ja jatkumo vahvistuu.

Kyselyssä 80 prosenttia yrityksistä koki, että ikäjohtaminen on tärkeä osa-alue.

Työeläkeyhtiö Elon henkilöstöpalvelujen johtaja Hilkka Malinen. Benjamin Suomela / Yle

Työeläkevakuutusyhtiö Elon henkilöstöpalveluiden johtaja Hilkka Malinen toteaa, että yrityksillä on selvästi halua työllistää ikääntyneitä.

– On hienoa, että suomalaisista työnantajista yli 70 prosenttia koki, että meillä 55-vuotiailla on tärkeä rooli työntekemisen tulevaisuudessa. Työnantajat tunnistavat osaamisen, jota on tarjolla.

Malinen muistuttaa, että Suomessa työikäisten määrä suhteessa eläkeikäisiin pienenee koko ajan. Siksi ei ole varaa siihen, että yli 55-vuotiaat työkykyiset jäisivät eläkkeelle ennakkoasenteiden takia.

– Onneksi asenteet näyttävät menevän siihen suuntaan, että kokeneitakin työntekijöitä arvostetaan, Malinen sanoo

Hän toteaa, että Suomen työllisyys ikääntyneissä pitää saada muiden pohjoismaiden tasolle.

– Tärkeintä on saada kaikille meille työelämässä oleville mahdollisuus jatkuvaan oppimiseen. Se mahdollistaa työskentelyn mahdollisimman pitkään. Yritykset tarvitsevat siihen kumppaneita, koulutusorganisaatioita ja toimivaa yhteistyötä viranomaisten kanssa.

Malinen uskoo, että muutos on käynnissä.

Vuonna 2020 työeläkkeelle jäätiin viisi kuukautta myöhemmin kuin aiempina vuosina. (siirryt toiseen palveluun)Toki tähän vaikutti myös koronapandemia.

– Moni toi esille että eläköityminen ei houkuttanut, koska poikkeusoloissa ei voinut matkustaa ja harrastaa.

Malinen sanoo, että työn pitää olla houkuttelevaa.

– Asenteissa on vielä paljon tehtävää. Meidän pitää muuttaa asenteita, sitä miten ikään suhtaudutaan työuran eri vaiheissa, hän muistuttaa.

Lomautettu yllättyi, että “tämänikäisellekin on töitä”

Riitta Kuussalo, 57, on ollut 33 vuotta Finnairin palveluksessa lentoemäntänä.

Viime vuoden huhtikuusta lähtien hän on ollut lomautettuna. Hommia riitti leikkauksesta toipuvan äidin hoitamisessa, mutta kaipuu työhönkin oli kova.

Lomautusten jatkuessa hän haki syksyllä ystävänsä rohkaisemana muita kuin alansa töitä ja pääsikin heti kodin lähelle Vantaalle töihin. Töitä löytyi Resteliltä, Shellin Helmi-Simpukka-ravintolasta.

Nyt Kuusssalo tekee myös keikkatöitä: hän on tehnyt korona-testejä tekevälle 9 lives -yhtiölle assistentin hommia ja Kukkatoimitukselle töitä viileässä varastossa.

Kuussalo sanoo, että on tärkeä tuntea itsensä tarpeelliseksi.

– Kotona on aina tekemistä, mutta haluan tehdä myös asiakaspalvelutöitä ja olla ihmisten parissa, koska olen ekstrovertti ja puhelias, hän sanoo.

Kun edellisestä työnhausta oli 32 vuotta, uuden etsiminen jännitti.

– Yllätyin siitä, että minunkin ikäiseni vielä on saanut näinkin paljon erilaisia töitä, Kuussalo sanoo.

Jos hyväksyi sen, että oman alan töitä ei ollut tarjolla, ei työn löytäminen ollut ongelma.

– Koronan tulo on ollut negatiivista, mutta tämä vuosi on antanut paljon positiivistakin, perspektiiviä asioihin. Alussa oli toiveikkuus, että palaan omiin töihini, sitten tuli epävarmuus, että tuleeko tästä mitään, hän sanoo.

Lomautukset jatkuvat edelleen, eivätkä lentoyhtiöiden lähikuukaudet näytä yhtään paremmilta.

– Työnteon ja ansiosidonnaisen välissä sukkulointi vaatii melkoista asioiden tuntemista ja tietämistä ja tätä kautta vaatii paneutumista ja vaivannäköä.

– Olen edelleen toistaiseksi lomautettuna. En usko, että tämänkään vuoden puolella pääsen oman alan töihin takaisin.

Kuussalon sopimuksella hän olisi saattanut päästä eläkkeelle jo 60-vuotiaana. Nyt näyttää siltä, että eläköityminenkin siirtyy.

– Me iäkkäät pystymme tekemään kaikenlaisia töitä. Meillä iäkkäämmillä on myös tarve kokea tarpeellisuuden tunnetta.

