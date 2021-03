Poikkeusvuosi houkutteli myös nuoret pilkkijäille – kaikuluotain on yleistynyt apuvälineenä: "Se on vähän kuin tietokonepeliä"

Pilkkitaitoja ei enää opita kodeissa, vaan opetus on siirtynyt kalastusjärjestöjen ja ammattilaisten harteille. Nuorten harrastajien määrä on kuitenkin hienoisessa kasvussa.

Aurinko helottaa täysillä Kuortaneenjärvellä, kun Juha Ojaharju saa houkuteltua seitsemänvuotiaan Anni-tyttärensä pilkille. Ekaluokkalaisen mielessä siintää jo illansuussa lähestyvät kaverisynttärit, mutta isä saa kuin saakin kalakaverin.

Heti alkuun on tunnustettava, että tältä pilkkireissulta jäivät kalat paistamatta. Ehkä jään alla oli vielä liian pimeää tai jään päällä liikaa meteliä. Anni Ojaharjun pilkkireiällä kävi tunnin aikana näyttäytymässä yksi kala, mutta se siitä.

Anni Ojaharjulla on ollut myös riemukkaita pilkkireissuja isänsä kanssa. Saaliiksi hän kertoo aiemmin saaneensa ainakin särkiä ja ahvenia.

Kovin innokkaaksi pilkkijäksi Anni Ojaharju ei kuitenkaan usko ryhtyvänsä tulevinakaan talvina.

– En mä oikein tiedä. Pilkkiminen ei oo aina sellainen mun juttu, ekaluokkalainen muotoilee sanansa.

Anni Ojaharju on saanut Kuortaneenjärvestä aiemmin pilkillä ainakin särkiä ja ahventa. Pasi Takkunen / Yle

Kärsivällisyyttä ja suuria elämyksiä

Juha Ojaharju pyytää varmasti lastaan pilkille jatkossakin, sillä hänen mukaana pilkintä hioo kärsivällisyyttä, opettaa paljon elämästä ja tarjoaa myös suuria elämyksiä.

– Aina ei tule kalaa, joskus tulee hyvin. Sekin pitää kestää, että välillä on vähän vastoinkäymisiä. Joskus taas menee kaikki putkeen, tulee hyvin kalaa ja on kivaa, Juha Ojaharju tietää niin isänä kuin kalastusalan ammattilaisena.

Yhä harvempi lapsi tai nuori saa enää nykyään kalastusoppeja kotoaan. Tämä tehtävä on siirtynyt ammattilaisten ja järjestöjen harteille.

Niinpä Suomen vapaa-ajankalastajat innostaa (siirryt toiseen palveluun) talvilomiaan viettäviä lapsia ja nuoria jäälle ja pilkille keskisessä Suomessa tällä viikolla ja pohjoisessa ensi viikolla.

Kuortaneenjärvellä on ollut vielä noin puoli metriä jäätä, mutta vaarallisia virtapaikkoja löytyy tältäkin järveltä. Pasi Takkunen / Yle

Nuorten harrastajien määrä kasvanut viime vuosina

Kalastuksen suosio on kasvanut merkittävästi koronavuotena, ja se näkyy kasvuna myös nuorten harrastajamäärissä.

Nuorten harrastajien määrät ovat olleet kasvussa jo ennen koronaakin, joten pilkintää ei pidetä enää yksinomaan vanhempien miesten lajina.

– Kyllä vanhemmat miehetkin jäällä edelleen viihtyvät, mutta nuorta polvea on nyt enemmän kuin vielä viisi vuotta sitten, arvioi kalatalousasiantuntijana Suomen vapaa-ajankalastajissa työskentelevä Juha Ojaharju.

Kaikuluotain lisää mielenkiintoa

Nuoret eivät välttämättä jaksa tuijotella koko päivää pilkkireikää, vaan jäällä täytyy olla toimintaa ja tekniikkaa. Esimerkiksi kaikuluotaimien käyttö yleistyy pilkinnässä.

– Vaikka kaloja ei tulisikaan, mielenkiinto pysyy koko päivänkin yllä, kun kaloja näkyy. Kaikuluotain opettaa aika paljon sitä, miten pilkkiä pitää liikuttaa.

Juha Ojaharju toteaa, että kalan reaktiot näkyvät suoraan kaikuluotaimen näytöltä. Jos tekee väärän liikkeen, kala voi hävitä ja toisaalta, jos liikkeet miellyttävät kalaa, tuloksena voi olla tärppi.

– Se on vähän niin kuin livetietokonepeliä. Näytöltä näkee suoraan, mitä veden alla tapahtuu.

Raippaluoto vetää pilkkijöitä

Pilkkiminen ja onkiminen ovat jokamiehenoikeuksia.

– Kuka vaan saa lähteä pilkkimään lähes minne tahansa lukuunottamatta erikoislupa-alueita. Pääsääntöisesti järvet, lammet ja suurin osa merialueista ovat niitä paikkoja, joilla voi vapaasti pilkkiä. Mökkien edustat pitää jättää rauhaan.

Juha Ojaharjun mukaan pohjalaismaakuntien järvistä Lappajärvi on tunnetusti hyvä pilkkijärvi. Meren rannikko on kauttaaltaan hyvää pilkkialuetta, ja Raippaluoto kestää myös valtakunnallisen vertailun.

– Raippaluoto on Suomen yksi parhaimmista pilkkipaikoista, mutta kyllä kalaa on joka järvessä. Kun paikallistuntemus on kohdillaan, kalatkin löytyvät. Kevättä kohti kalan syönti vain paranee.

Virtapaikat ovat aina vaarallisia

Mutta uskaltaako jäille vielä mennä? Eteläisessä Suomessa jäät ovat jo monin paikoin heikot, ja esimerkiksi Kokkolan ja Pietarsaaren edustalla on myös varoiteltu jäiden huonosta kantavuudesta.

– Kyllä meidän leveyksillä vielä maaliskuussa kestää. Toki kaikki virtapaikat ovat vaarallisia. Niitä löytyy täältä Kuortaneenjärveltäkin, ja niitä on merialueilla.

Juha Ojaharju selvittää, että aina kun ilmanpaine muuttuu, silloin vesi virtaa meressä. Se menee ylös tai alas ja kuluttaa jäätä.

– Siellä kannattaa tietää, missä kulkee.

Suomen vapaa-ajankalastajista muistutetaan myös, että ilman kaveria pilkille ei kannata lähteä.

7-vuotias Anni Ojaharju kävi pilkillä isänsä kanssa Kuortaneenjärvellä

